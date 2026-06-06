Tenis

Horacio Zeballos agrandó su leyenda: se consagró campeón en Roland Garros y logró su tercer Grand Slam con Marcel Granollers

La dupla hispano-argentina venció al finlandés Harri Heliovaara y al británico Henry Patten por 6-4 y 6-2 para conquistar el Abierto francés por segunda temporada consecutiva

Guardar
Google icon
Horacio Zeballos y Marcel Granollers se consagraron campeones de Roland Garros (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)
Horacio Zeballos y Marcel Granollers se consagraron campeones de Roland Garros (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)

El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers se consagraron campeones de Roland Garros tras derrotar en la final al finlandés Harri Heliovaara y al británico Henry Patten por 6-4 y 6-2, coronando una actuación perfecta en la que no cedieron un solo set a lo largo de todo el certamen.

La cancha Philippe-Chatrier volvió a ser el escenario de la gloria para la dupla hispano-argentina. Allí habían conquistado en 2025 su primer Grand Slam, luego de las finales perdidas en Wimbledon 2021 y 2023 y en el US Open 2019. Con la consagración de este sábado, el marplatense y el barcelonés sumaron su tercer major juntos, tras las coronas obtenidas en París el año pasado y en el US Open 2025.

PUBLICIDAD

Bajo una persistente llovizna que cayó sobre París, la final se disputó con el techo retráctil cerrado, una condición que volvió aún más lenta la superficie de polvo de ladrillo. En el comienzo del encuentro, Zeballos y Granollers tomaron el control de juego y consiguieron quebrar en dos oportunidades el servicio de Heliovaara. Si bien cedieron su saque una vez, mantuvieron la iniciativa durante gran parte del set y se quedaron con el parcial por 6-4.

En el segundo set, el bonaerense y el barcelonés mantuvieron el dominio del encuentro y, en un abrir y cerrar de ojos, se colocaron 5-1 arriba. La ventaja resultó decisiva y la administraron con autoridad hasta el cierre para sellar el triunfo por 6-2 y volver a llevar las banderas de Argentina y España a lo más alto de la Philippe-Chatrier.

PUBLICIDAD

El camino hacia la final incluyó victorias sobre el húngaro Márton Fucsovics y el estadounidense Marcos Giron en el debut; los neerlandeses Bart Stevens y el estadounidense Vasil Kirkov en la segunda ronda; los austríacos Alexander Erler y Lucas Miedler en octavos de final; el monegasco Hugo Nys y el francés Édouard Roger-Vasselin en cuartos; y los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori en semifinales.

Con una actuación sólida de principio a fin, Zeballos y Granollers ratificaron por qué forman una de las parejas más exitosas del circuito y sumaron un nuevo capítulo dorado a una sociedad que ya dejó una huella imborrable en el tenis mundial.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers consiguieron su tercer título de Grand Slam (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)
Horacio Zeballos y Marcel Granollers consiguieron su tercer título de Grand Slam (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)

Luego de dejar atrás su etapa como singlista -modalidad en la que obtuvo el único título ATP de su carrera en Santiago 2013 tras derrotar en la final al español Rafael Nadal-, Zeballos encontró en el dobles un nuevo camino para potenciar su carrera. Esa transformación lo llevó a conformar junto al español Granollers una de las parejas más exitosas y regulares del circuito. La alianza nació en 2019 y, con el correr de las temporadas, se consolidó entre las más fuertes del tour gracias a su consistencia, experiencia y capacidad para rendir en los escenarios más exigentes.

Los resultados respaldan ese recorrido. La dupla acumula 16 títulos ATP, entre ellos las coronas de Roland Garros (2025 y 2026) y el US Open (2025), además de ocho trofeos de categoría Masters 1000: Canadá (2019 y 2024), Roma (2021 y 2024), Cincinnati (2021), Madrid (2021 y 2025) y Shanghai (2023). A ese palmarés se suman las conquistas en los ATP 500 de Río de Janeiro (2020), Halle (2022) y Basilea (2025), junto con los ATP 250 de Buenos Aires (2020) y Bucarest (2025).

El marplatense, conocido en el ambiente como Zebolla, también construyó una destacada trayectoria a nivel individual. Con 28 títulos en dobles, figura entre los máximos referentes argentinos de la especialidad y es uno de los jugadores más importantes que ha dado el país en esta modalidad.

Uno de los momentos más trascendentes de su carrera llegó en mayo de 2024, cuando la consagración en el Masters 1000 de Madrid le permitió alcanzar por primera vez la cima del ranking mundial de dobles. Aquella marca tuvo un valor histórico para el tenis argentino, ya que se convirtió en el primer representante nacional en llegar al número uno del escalafón en esta especialidad.

La temporada 2026 sumó un nuevo hito a la trayectoria de Zeballos. El 26 de mayo, tras avanzar a las semifinales del Masters 1000 de Miami junto a Granollers, recuperó el número 1 del ranking ATP de dobles. En esta oportunidad lo hizo en soledad, a diferencia de 2024, cuando compartió la cima con su compañero español, y alcanzó por segunda vez en su carrera el puesto más alto.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoHoracio ZeballosMarcel GranollersRoland GarrosGrand SlamParísFranciaTenis

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sebastián Báez avanzó a las semifinales del Challenger de Prostejov

El argentino buscará un lugar en la definición este sábado ante el español Nikolas Sánchez Izquierdo

Sebastián Báez avanzó a las semifinales del Challenger de Prostejov

Sorpresa en Roland Garros: Matteo Arnaldi se bajó de la semifinal y Flavio Cobolli jugará por el título ante Alexander Zverev

La revelación del torneo anunció la decisión en conferencia de prensa, tras sufrir un cuadro viral que le provocó malestar y vómitos en las últimas horas

Sorpresa en Roland Garros: Matteo Arnaldi se bajó de la semifinal y Flavio Cobolli jugará por el título ante Alexander Zverev

Impacto argentino en Roland Garros: Horacio Zeballos avanzó a la final del dobles por segundo año consecutivo

El marplatense y el español Marcel Granollers derrotaron a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori en sets corridos y quedaron a un paso de repetir el título del año pasado

Impacto argentino en Roland Garros: Horacio Zeballos avanzó a la final del dobles por segundo año consecutivo

Tiene 8 años, descubrió el tenis en una plaza y ya compitió en el Nacional de Menores: el sorprendente camino de Tomás

Es de Tucumán y conoció el deporte en un programa gratuito impulsado en espacios públicos. Dos años después, ya participó del torneo más importante del país para su categoría

Tiene 8 años, descubrió el tenis en una plaza y ya compitió en el Nacional de Menores: el sorprendente camino de Tomás

La final menos pensada en París: Mirra Andreeva y Maja Chwalinska tendrán un cruce inédito por la gloria en Roland Garros

La rusa de 19 años derrotó con autoridad a la ucraniana Marta Kostyuk. La polaca, de 24 y proveniente de la clasificación, prolongó su camino soñado al vencer a la rusa Diana Shnaider. Ninguna de las dos había disputado antes una final de Grand Slam

La final menos pensada en París: Mirra Andreeva y Maja Chwalinska tendrán un cruce inédito por la gloria en Roland Garros

DEPORTES

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica libre del GP de Mónaco

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica libre del GP de Mónaco

Argentina enfrentará a Honduras en uno de los últimos amistosos antes de su debut en el Mundial: hora, TV y formaciones

Bill Russell abrió el camino, Michael Jordan lo globalizó y LeBron James mantiene vivo ese legado: la historia de la NBA más allá de la cancha

El futbolista que podría debutar en la selección argentina ante Honduras y sueña con integrar la lista definitiva para jugar el Mundial

Un entrenador argentino con larga trayectoria en Honduras explica cómo juega el rival de la Selección y por qué se quedó afuera del Mundial

TELESHOW

El gesto de un fanático que emocionó al Indio Solari en su último cumpleaños: “Él estaba súper contento”

El gesto de un fanático que emocionó al Indio Solari en su último cumpleaños: “Él estaba súper contento”

De la devoción al horror: Julia Calvo y el arte de protagonizar Misery en el teatro

Marina Calabró: “Soy estructurada, generar cambios a mitad de año me moviliza mucho”

Sofía Jujuy reveló que se casó de forma simbólica con Gustavo Hormaechea en una iglesia: “Fue algo íntimo”

La multitudinaria salida familiar de Wanda Nara al teatro: hijos, padres, pareja y sobrinos juntos en una misma noche

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania atacó arsenales y depósitos de petróleo en las regiones rusas de San Petersburgo y Krasnodar

Ucrania atacó arsenales y depósitos de petróleo en las regiones rusas de San Petersburgo y Krasnodar

Cómo se coordinó una contranarrativa para desviar la investigación del magnicidio de Fernando Villavicencio en Ecuador

Estados Unidos sancionó a Irán con un golpe directo a su red de contrabando de hidrocarburos en la región

La guerra de Irán y las presiones de Washington descomponen a las milicias proiraníes de Irak

Donald Trump dijo que Irán no acepta un acuerdo de paz para frenar la guerra porque son “fuertes y orgullosos”