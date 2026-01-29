Los motivos por los que uno de cada cinco usuarios de iPhone rechaza actualizar a iOS 26

El 72% reporta al menos una preocupación respecto a iOS 26. APPLE

La llegada de iOS 26 no ha convencido a todos los usuarios de Apple. Un reciente estudio de SellCell revela que el 22% de los propietarios de iPhone con dispositivos compatibles aún no ha instalado la actualización, una cifra considerablemente mayor a la registrada en lanzamientos anteriores del sistema operativo.

Las razones detrás de esta reticencia combinan factores de desconocimiento, dudas sobre el diseño y preocupaciones de rendimiento.

Principales razones para no actualizar a iOS 26, según SellCell

El informe detalla los motivos más frecuentes entre quienes han decidido no dar el salto a iOS 26:

Desconocimiento o inercia:

28,0% no sabía que iOS 26 estaba disponible.

23,7% asumía que las actualizaciones automáticas se encargarían.

23,3% simplemente no ha actualizado por decisión propia.

Así luce el Liquid Glass en el iPhone. (Apple/Captura)

Preocupaciones técnicas:

9,9% teme que la actualización reduzca la duración de la batería.

5,2% menciona inquietudes sobre el rendimiento del dispositivo.

Resistencia al nuevo diseño:

7,7% no quiere la interfaz Liquid Glass .

8,6% está frustrado porque no se puede desactivar el diseño por completo.

Otras razones:

15,0% teme que sea difícil o imposible revertir la actualización.

11,4% cita informes de errores o funciones que fallan.

Una pequeña proporción menciona barreras de comprensión o confianza en el sistema.

En iOS 26 es posible atenuar el efecto Liquid Glass desde los ajustes de accesibilidad. (Apple)

Preocupaciones y dudas sobre iOS 26

El 28% de los encuestados afirma que nada de lo que ha visto le disuade de actualizar, pero eso significa que el 72% reporta al menos una preocupación respecto a iOS 26. Entre las dudas más citadas destacan:

24,2% teme por la duración de la batería .

23,8% está preocupado por el rendimiento.

17,5% no se siente cómodo con el nuevo diseño Liquid Glass.

8,6% no acepta que el diseño no pueda desactivarse.

11,4% menciona errores o funciones defectuosas.

15% teme que la actualización sea irreversible.

El estudio señala que aunque Apple ha implementado mejoras para suavizar el impacto visual de Liquid Glass y corregir algunos problemas iniciales de batería, la percepción y los hábitos de los usuarios siguen siendo determinantes en la decisión de actualizar o no el sistema operativo.

iOS 26: conoce las funciones clave para exprimir al máximo tu iPhone

El rediseño de la interfaz en iOS 26, denominado Liquid Glass, es una de las novedades más notorias. Si los efectos de transparencia no resultan agradables, es posible ajustarlos ingresando en Ajustes > Accesibilidad, donde se pueden activar las opciones “Reducir transparencia” y “Aumentar contraste”. Además, para minimizar las animaciones, basta con habilitar la función “Reducir movimiento”.

Liquid Glass es el nuevo lenguaje de diseño de interfaz de usuario de Apple. REUTERS/Francis Mascarenhas

La pantalla de bloqueo ofrece ahora opciones avanzadas de personalización, permitiendo modificar el tamaño y la textura de los números del reloj o ajustar la imagen de fondo. Se ha añadido un efecto de superposición para las fotos y, como novedad, un botón 3D crea escenas espaciales interactivas, aportando profundidad tanto a la pantalla de bloqueo como a las imágenes en la app Fotos.

Desde el modo “Editar”, se pueden activar íconos traslúcidos y seleccionar entre distintos estilos, ya sean claros, oscuros o de diferentes tamaños.

El filtro de llamadas y mensajes se ha convertido en una herramienta esencial de gestión. Configurable desde Ajustes > Aplicaciones > Teléfono o Mensajes, permite que una inteligencia artificial transcriba los mensajes y solo notifique a remitentes elegidos.

Con iOS 26, Safari incorpora una barra superior flotante que moderniza y facilita la navegación. (Composición Infobae: Europa Press / forums.macrumors.com)

Además, iMessage incorpora fondos personalizados, encuestas para grupos y nuevos indicadores que muestran cuándo alguien está escribiendo.

Entre las funciones más destacadas se encuentra la traducción instantánea durante llamadas y videollamadas. El usuario puede activar la traducción en tiempo real desde el menú de llamada, seleccionar el idioma y ver en pantalla las conversaciones traducidas, una opción que también se extiende a FaceTime y Mensajes.

El navegador Safari presenta ahora una barra superior flotante, la cual puede activarse o desactivarse desde Ajustes > Safari > Pestañas. Esto permite alternar entre la vista compacta y el diseño tradicional, según la preferencia del usuario.

La serie iPhone 17 se compone de cuatro modelos: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. REUTERS/Manuel Orbegozo

En la app Fotos, iOS 26 reorganiza la experiencia con dos pestañas principales y la posibilidad de modificar el orden de los elementos en la sección Colecciones, facilitando el acceso a álbumes, recuerdos y otros contenidos destacados.

Otras mejoras incluyen un diseño unificado en la app Teléfono, donde favoritos y llamadas recientes comparten espacio, actualizaciones en la interfaz de chats, accesibilidad mejorada y nuevas opciones visuales y funcionales para personalizar la experiencia del usuario.