Tecno

Epic Games anuncia videojuegos en descuento de hasta 90%: lista completa

Los usuarios tienen la posibilidad de acceder a juegos como Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition y Sonic Frontiers

Epic Games está ofreciendo descuentos
Epic Games está ofreciendo descuentos de hasta el 90%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Epic Games está ofreciendo rebajas en más de cincuenta videojuegos, con títulos destacados como Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition con un 90% de descuento y Sonic Frontierscon un 70%.

Estas promociones estarán disponibles por tiempo limitado, por lo que se recomienda aprovecharlas cuanto antes si hay interés en descargar algún juego. A continuación, la lista completa de videojuegos en oferta.

Cuáles son los videojuegos en descuento en Epic Games

Hay títulos de todos los
Hay títulos de todos los géneros en descuento. (Epic Games)

La lista completa de videojuegos en rebaja con sus respectivos descuentos es la siguiente:

  • Clair Obscur: Expedition 33 – Deluxe Edition: 10%
  • Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition: 90%
  • Sonic Racing: CrossWorlds Digital Deluxe Edition: 35%
  • Overcooked! 2 – Gourmet Edition: 80%
  • Mount & Blade II: Bannerlord: 50%
  • MotoGP21: 85%
  • HOT WHEELS UNLEASHED: 85%
  • The Sinking City Remastered – Deluxe Edition: 80%
  • Sherlock Holmes The Awakened – Deluxe Edition: 85%
  • Mount & Blade II: Bannerlord Digital Deluxe Edition: 50%
  • Tropico 6 - El Prez Edition: 65%
  • HOT WHEELS UNLEASHED™ - Game of the Year Edition: 85%
  • Dead by Daylight: Tokyo Ghoul Edition: 50%
  • The Talos Principle 2: 70%
  • Planet Alpha - Deluxe Edition: 70%
  • Two Point Campus: 85%
Hay diversos títulos de Sonic
Hay diversos títulos de Sonic que están en descuentos. (Epic Games)
  • Blasphemous 2 - Complete Sacrament Edition: 50%
  • Railway Empire 2 - Deluxe Edition: 45%
  • Lethal Honor - Order of the Apocalypse: 20%
  • Sonic Frontiers: 70%
  • Weird West: Definitive Edition: 85%
  • Sonic Colors: Ultimate: 70%
  • Dead by Daylight: Gold Edition: 50%
  • Oddsparks: An Automation Adventure – Deluxe Edition: 25%
  • Sherlock Holmes The Awakened – Premium Edition: 85%
  • Terra Nil: 60%
  • Trek to Yomi: 75%
  • Sonic X Shadow Generations Digital Deluxe Edition: 50%
  • Tattoo Tycoon: 20%
Al momento de reclamar un
Al momento de reclamar un juego, es importante verificar que el descuento esté vigente. (Epic Games)
  • Revival: Recolonization: 25%
  • Enter the Gungeon: 70%
  • Hell Let Loose – Ultimate Edition: 66%
  • Blasphemous – Digital Deluxe Edition: 75%
  • Sonic Superstars Deluxe Edition featuring LEGO®: 65%
  • DREDGE – Complete Edition: 50%
  • Once Upon A Puppet – Backstage Edition: 40%
  • The Lord of the Rings: Gollum – Precious Edition: 75%
  • The Talos Principle: 85%
  • Shadow Tactics: Anniversary Bundle: 81%
  • SLUDGE LIFE 2: 60%
  • Port Royale 4 - Extended Edition: 85%
  • The Bridge: 70%
  • KarmaZoo: 70%
  • Olija: 80%
  • APE OUT: 80%
  • The Messenger: 80%
  • RUINER: 80%
Epic Games ofrece más de
Epic Games ofrece más de 50 títulos en descuento. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Moving Out - Digital Deluxe Edition: 80%
  • Pikuniku: 75%
  • Locks Quest: 80%
  • Worms Rumble: 80%
  • SLUDGE LIFE: 80%
  • Minit: 80%
  • DISC ROOM: 85%
  • McPixel 3: 80%
  • Skotos: 90%
  • Townsmen – A Kingdom Rebuilt Complete Edition: 80%

Cómo acceder a los videojuegos en descuento

Para acceder a los videojuegos en descuento en Epic Games, primero es necesario ingresar a la tienda digital a través de su página web o la aplicación oficial. Una vez dentro, se puede consultar la sección de ofertas, donde se encuentran listados los títulos con promociones vigentes.

En Epic Games Store, los
En Epic Games Store, los usuarios pueden descargar juegos para sus celulares, computadores o consolas. REUTERS/Brendan McDermid/Ilustración

Al seleccionar un juego, basta con seleccionar en ‘Comprar’ para agregarlo al carrito y completar la transacción con el método de pago preferido.

Es recomendable revisar la duración de cada descuento, ya que muchos son por tiempo limitado. Crear una cuenta en Epic Games es indispensable para descargar y disfrutar los juegos adquiridos.

Epic Games estrena app en Android

Epic Games presentó a nivel global una aplicación móvil homónima disponible en la Play Store para dispositivos Android.

La nueva app de Epic
La nueva app de Epic incluye chat y verificación en dos pasos. (Epic Games)

Aunque esta app no permite jugar títulos como Fortnite, incorpora herramientas para interactuar con otros usuarios, así como opciones de seguridad para proteger la cuenta y el progreso en los videojuegos de la empresa.

La aplicación puede descargarse tanto en Android como en iPhone, a través de la App Store.

Es importante no confundirla con Epic Games Store, la plataforma destinada a la compra, descarga y ejecución de videojuegos, la cual solo puede instalarse directamente desde el sitio web oficial de Epic Games y no desde tiendas de aplicaciones.

