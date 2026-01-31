El peine inteligente que masajea, calienta, cuida el cabello y vale casi 100 dólares

El peine inteligente ha sido diseñado para ir mucho más allá del simple acto de peinarse. (es.xiaomitime.com)

Un nuevo gadget ha llegado al mundo del cuidado personal: un peine inteligente de 86 dólares que no solo cepilla cualquier tipo de cabello, sino que también proporciona masajes y aplica calor en el cuero cabelludo, mejorando la experiencia de peinado y bienestar diario.

Este dispositivo, con funciones avanzadas y un diseño atractivo, se posiciona como una alternativa innovadora dentro de los productos de higiene personal.

Características y funciones del peine inteligente

El peine inteligente de Xiaomi ha sido diseñado para ir mucho más allá del simple acto de peinarse. Su principal atractivo reside en la función de masaje, ya que cuenta con un pequeño motor y un sistema de 78 púas flexibles repartidas en el cabezal.

Así luce el peine inteligente.

Estas púas giran en movimientos circulares que simulan la presión y el movimiento de los dedos, permitiendo sesiones de masaje de hasta 10 minutos gracias a una batería de 2.000 mAh.

El dispositivo ofrece seis modos de potencia ajustables para diferentes tipos de masaje y necesidades del usuario. Entre las opciones más destacadas se encuentran:

Suave: ideal para cueros cabelludos sensibles o frágiles .

Relájate: pensado para un masaje calmado y enriquecedor.

Vitalidad: enfocado en mejorar la circulación sanguínea del cuero cabelludo.

El peine es ideal para cueros cabelludos sensibles o frágiles.

Además, el peine incorpora una tecnología de infusión térmica de grafeno que permite generar calor, facilitando la absorción de la grasa y proporcionando un aspecto más limpio y menos oleoso al cabello. Dispone también de un depósito de 3 ml para añadir aceites capilares o productos similares, que se distribuyen de manera uniforme gracias a unas púas de metal ubicadas en el centro del peine.

Diseño, materiales y precio del gadget capilar

A nivel estético, el peine inteligente presenta acabados de alta calidad y un diseño minimalista, disponible en varios colores como rojo intenso, lavanda y blanco. Sus dimensiones compactas (215 x 87 x 51 mm) y peso ligero (280 gramos) lo hacen práctico para el uso diario, mientras que su resistencia al agua IPX7 permite enjuagar el cabezal sin inconvenientes.

En cuanto al precio, este innovador gadget se comercializa actualmente en China a un valor de 599 yuanes, equivalentes a unos 86 dólares o 72 euros al cambio. De manera promocional, se ofrece a 509 yuanes (aproximadamente 72 dólares o 61 euros).

Pensado para un masaje calmado y enriquecedor.

La propuesta representa una opción interesante para quienes buscan sumar tecnología y bienestar a su rutina de cuidado personal, combinando masaje, calor y distribución de productos en un solo accesorio.

Principales mejoras de la actualización Bluetooth en Xiaomi

La empresa en cuestión ha lanzado una nueva actualización destinada a optimizar la experiencia de sus usuarios, enfocándose especialmente en la mejora del funcionamiento del Bluetooth. Esta actualización se extiende a todos los dispositivos de la marca que utilicen tanto HyperOS —en cualquiera de sus versiones— como MIUI, ampliando el alcance más allá de las actualizaciones convencionales vinculadas a un único sistema operativo.

A diferencia de otros parches limitados a versiones específicas, esta actualización es independiente del sistema operativo principal y se centra exclusivamente en el módulo Bluetooth, permitiendo su distribución a un mayor número de modelos y beneficiando a una base de usuarios más amplia.

La empresa en cuestión ha lanzado una nueva actualización destinada a optimizar la experiencia de sus usuarios.

La actualización introduce seis funciones clave diseñadas para perfeccionar la experiencia inalámbrica, que incluyen:

Soporte ampliado para auriculares: Se ha incrementado la compatibilidad con nuevos modelos de auriculares, facilitando el emparejamiento con dispositivos de audio de última generación y mejorando la calidad sonora, reduciendo retardos y problemas de sincronización.

Reconocimiento avanzado de accesorios de terceros: Ahora, los dispositivos de la empresa de celulares identifican y utilizan de manera más eficiente productos inalámbricos de otras marcas, simplificando el emparejamiento y garantizando un funcionamiento más fluido en entornos con variedad de dispositivos.

Compatibilidad extendida con dispositivos Bluetooth: La actualización no solo beneficia a los auriculares, sino también a altavoces, pulseras inteligentes, equipos deportivos y otros accesorios Bluetooth, asegurando conexiones más estables y continuas.

Esta actualización se extiende a todos los dispositivos de la marca que utilicen tanto HyperOS como MIUI.

Mejora del marco de servicio ( service framework ): Se han optimizado los procesos internos para mantener las conexiones activas y estables, disminuyendo caídas y desconexiones inesperadas que antes afectaban la experiencia de uso.

Protocolos de conexión actualizados: Los protocolos de emparejamiento han sido revisados para agilizar y reforzar la conexión inicial y la reconexión entre el móvil y cualquier dispositivo Bluetooth, minimizando errores y ahorrando tiempo al usuario.

Gestión energética mejorada: Se ha optimizado el consumo energético relacionado con el uso del Bluetooth, lo que impacta positivamente en la autonomía de la batería gracias a conexiones más eficientes y menos procesos de búsqueda o reconexión.