Whoop, el accesorio de salud sin pantalla: en qué se diferencia con el Apple Watch

En el competitivo mercado de los dispositivos de salud, Whoop ha logrado destacar con una propuesta diferente: un monitor de actividad física sin pantalla que apuesta por la precisión de sus métricas y un diseño minimalista. Utilizado por figuras como LeBron James y Michael Phelps, este accesorio ya cuenta con una valoración empresarial que supera los 3.600 millones de dólares.

Whoop: en qué se diferencia con el Apple Watch

Mientras el Apple Watch apuesta por la conectividad, las notificaciones y una estética llamativa, Whoop ofrece una experiencia opuesta: ausencia total de pantalla, notificaciones y distracciones. Esta simplicidad, considerada un “lujo silencioso”, ha atraído a usuarios que buscan un vínculo más enfocado entre tecnología y salud.

Además, su modelo de suscripción anual de 199 dólares contrasta con el precio único de 899 dólares del Apple Watch Ultra 2, generando un cambio en la forma de consumir tecnología portátil.

Whoop marca la diferencia al prescindir de pantalla y notificaciones. (https://www.whoop.com)

La marca también ha captado la atención de inversores, logrando recaudar 200 millones de dólares en su última ronda de financiación. Sin embargo, no ha estado libre de polémica: el llamado “Whoopgate”, originado por el cobro de 75 dólares en actualizaciones que antes eran gratuitas, generó un intenso debate en redes sobre la estabilidad financiera de la empresa.

A pesar de la controversia, la compañía mantiene su perfil premium y continúa innovando. Entre sus movimientos más recientes, ha ofrecido incentivos económicos a empleados que alcancen buenos puntajes de sueño, reflejando una tendencia creciente en las empresas tecnológicas de integrar el bienestar en las políticas laborales.

Desde el 5 de agosto, Whoop ofrece una prueba gratuita de un mes de su membresía WHOOP 5.0, junto con el lanzamiento de Healthspan, una función que analiza datos como sueño, ejercicio y recuperación para estimar la edad fisiológica del usuario y brindar recomendaciones personalizadas para mejorarla.

Whoop tiene un diseño minimalista. (https://www.whoop.com)

Cómo funciona Whoop para el monitoreo de la salud y el bienestar

Whoop es un dispositivo de monitoreo de salud diseñado para recopilar datos fisiológicos de forma continua y ofrecer información personalizada sobre el estado físico y el bienestar del usuario. Se trata de una pulsera ligera y sin pantalla que se lleva durante todo el día y la noche, y que se sincroniza con una aplicación móvil para el análisis de datos.

El sensor de Whoop mide variables como la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en sangre, la temperatura de la piel y los movimientos durante el sueño.

Toda esta información es transmitida a la aplicación, que interpreta las métricas para ofrecer recomendaciones sobre el descanso, la recuperación y el nivel de esfuerzo físico. En lugar de mostrar datos en tiempo real en el dispositivo, el usuario consulta el informe detallado en la app.

Whoop funciona bajo un modelo de suscripción, por lo que los usuarios pagan una cuota mensual o anual para tener acceso a la pulsera y a los informes personalizados. El enfoque principal de Whoop es optimizar el rendimiento físico y la recuperación, ayudando al usuario a tomar decisiones informadas sobre cuándo ejercitarse, descansar o ajustar sus hábitos cotidianos según las necesidades detectadas por el sistema.

El modelo Apple Watch Series 10 es el más reciente e integra diversas funciones relacionadas con la salud. (Apple)

Cómo funciona el Apple Watch

El Apple Watch funciona como un reloj inteligente que se sincroniza con el iPhone para ofrecer notificaciones, llamadas, mensajes y acceso a diversas aplicaciones desde la muñeca. Equipado con pantalla táctil, permite controlar funciones, responder mensajes y utilizar asistentes de voz como Siri, facilitando la gestión diaria de forma práctica y rápida.

Además, el Apple Watch cuenta con sensores que monitorean la actividad física, la frecuencia cardíaca y el sueño. También puede registrar entrenamientos, medir el oxígeno en sangre y detectar caídas. A través de la app Salud y otras aplicaciones integradas, el usuario recibe recomendaciones personalizadas y un seguimiento detallado de su bienestar.