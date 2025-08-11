Tecno

Whoop, el accesorio de salud sin pantalla: en qué se diferencia con el Apple Watch

Mientras el reloj inteligente de Apple prioriza la conectividad, las notificaciones y un diseño atractivo, el otro dispositivo brinda una experiencia opuesta

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
La marca también ha captado
La marca también ha captado la atención de inversores, logrando recaudar 200 millones de dólares en su última ronda de financiación. (touchreviews.net)

En el competitivo mercado de los dispositivos de salud, Whoop ha logrado destacar con una propuesta diferente: un monitor de actividad física sin pantalla que apuesta por la precisión de sus métricas y un diseño minimalista. Utilizado por figuras como LeBron James y Michael Phelps, este accesorio ya cuenta con una valoración empresarial que supera los 3.600 millones de dólares.

Whoop: en qué se diferencia con el Apple Watch

Mientras el Apple Watch apuesta por la conectividad, las notificaciones y una estética llamativa, Whoop ofrece una experiencia opuesta: ausencia total de pantalla, notificaciones y distracciones. Esta simplicidad, considerada un “lujo silencioso”, ha atraído a usuarios que buscan un vínculo más enfocado entre tecnología y salud.

Además, su modelo de suscripción anual de 199 dólares contrasta con el precio único de 899 dólares del Apple Watch Ultra 2, generando un cambio en la forma de consumir tecnología portátil.

Whoop marca la diferencia al
Whoop marca la diferencia al prescindir de pantalla y notificaciones. (https://www.whoop.com)

La marca también ha captado la atención de inversores, logrando recaudar 200 millones de dólares en su última ronda de financiación. Sin embargo, no ha estado libre de polémica: el llamado “Whoopgate”, originado por el cobro de 75 dólares en actualizaciones que antes eran gratuitas, generó un intenso debate en redes sobre la estabilidad financiera de la empresa.

A pesar de la controversia, la compañía mantiene su perfil premium y continúa innovando. Entre sus movimientos más recientes, ha ofrecido incentivos económicos a empleados que alcancen buenos puntajes de sueño, reflejando una tendencia creciente en las empresas tecnológicas de integrar el bienestar en las políticas laborales.

Desde el 5 de agosto, Whoop ofrece una prueba gratuita de un mes de su membresía WHOOP 5.0, junto con el lanzamiento de Healthspan, una función que analiza datos como sueño, ejercicio y recuperación para estimar la edad fisiológica del usuario y brindar recomendaciones personalizadas para mejorarla.

Whoop tiene un diseño minimalista.
Whoop tiene un diseño minimalista. (https://www.whoop.com)

Cómo funciona Whoop para el monitoreo de la salud y el bienestar

Whoop es un dispositivo de monitoreo de salud diseñado para recopilar datos fisiológicos de forma continua y ofrecer información personalizada sobre el estado físico y el bienestar del usuario. Se trata de una pulsera ligera y sin pantalla que se lleva durante todo el día y la noche, y que se sincroniza con una aplicación móvil para el análisis de datos.

El sensor de Whoop mide variables como la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en sangre, la temperatura de la piel y los movimientos durante el sueño.

Toda esta información es transmitida a la aplicación, que interpreta las métricas para ofrecer recomendaciones sobre el descanso, la recuperación y el nivel de esfuerzo físico. En lugar de mostrar datos en tiempo real en el dispositivo, el usuario consulta el informe detallado en la app.

Whoop funciona bajo un modelo de suscripción, por lo que los usuarios pagan una cuota mensual o anual para tener acceso a la pulsera y a los informes personalizados. El enfoque principal de Whoop es optimizar el rendimiento físico y la recuperación, ayudando al usuario a tomar decisiones informadas sobre cuándo ejercitarse, descansar o ajustar sus hábitos cotidianos según las necesidades detectadas por el sistema.

El modelo Apple Watch Series
El modelo Apple Watch Series 10 es el más reciente e integra diversas funciones relacionadas con la salud. (Apple)

Cómo funciona el Apple Watch

El Apple Watch funciona como un reloj inteligente que se sincroniza con el iPhone para ofrecer notificaciones, llamadas, mensajes y acceso a diversas aplicaciones desde la muñeca. Equipado con pantalla táctil, permite controlar funciones, responder mensajes y utilizar asistentes de voz como Siri, facilitando la gestión diaria de forma práctica y rápida.

Además, el Apple Watch cuenta con sensores que monitorean la actividad física, la frecuencia cardíaca y el sueño. También puede registrar entrenamientos, medir el oxígeno en sangre y detectar caídas. A través de la app Salud y otras aplicaciones integradas, el usuario recibe recomendaciones personalizadas y un seguimiento detallado de su bienestar.

Temas Relacionados

WhoopApple WatchSaludLo último en tecnología

Últimas Noticias

Qué significa despertarse varias veces en la madrugada, según la psicología y la IA

La Clínica Mayo señala que interrumpir el sueño a mitad de la noche es un tipo común de insomnio, especialmente presente durante etapas de estrés

Qué significa despertarse varias veces

Glosario de tecnología: qué significa Historia de la radio

Conocer el significado de nuevas palabras ayudará a incrementar el conocimiento y vocabulario por igual

Glosario de tecnología: qué significa

Nequi anuncia suspensión temporal de su app en dispositivos móviles: cuándo estará fuera de línea

La empresa invita a seguir sus canales oficiales en caso de que la suspensión se extienda o haya novedades

Nequi anuncia suspensión temporal de

Crean robots humanoides para los primeros Juegos Mundiales de Robótica

Uno de los protagonistas será el robot T1, creado por Booster Robotics en colaboración con la Universidad de Tsinghua

Crean robots humanoides para los

Qualcomm prepara el Snapdragon 8 Gen 5 con potencia premium a bajo costo

Uno de sus mayores atractivos sería el precio. Los smartphones que lo integren rondarían entre los 250 y 320 euros

Qualcomm prepara el Snapdragon 8
ÚLTIMAS NOTICIAS
Golpeó a un taxista para

Golpeó a un taxista para robarle en Mendoza, provocó un choque y huyó: su papá los entregó a la Policía

Femicidio en Berisso: la madre del acusado se negó a declarar y el arma homicida sigue sin aparecer

“Por puro desprecio a su vida”: caminaba con sus hermanos por José C. Paz y motochorros lo asesinaron

Lo atraparon por atacar a su vecino con un machete tras una discusión por la música fuerte

Cuál es la zona del AMBA donde los alquileres registraron en julio el menor aumento desde la pandemia

INFOBAE AMÉRICA
Australia confirmó que reconocerá al

Australia confirmó que reconocerá al Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU

De ‘Clueless’ a las redes sociales: cómo “like” conquistó el idioma y la cultura millennial

La belleza de la semana: “Muchacha de verde”, de Carlo Mense

Corea del Norte amenazó con acciones militares si Seúl y Washington “sobrepasan los límites” en sus maniobras conjuntas

Jorge Quiroga denunció que el gobierno de Luis Arce impidió el aterrizaje de su avión en Tarija: “Es irresponsable”

TELESHOW
Ángel de Brito apuntó contra

Ángel de Brito apuntó contra María Fernanda Callejón: “Lo que es trabajar con gente inestable”

Soledad se emocionó con dos participantes de La Voz Argentina que cantaron un clásico del folclore: “Me quedo con los dos”

El asalto al auto de Homero Pettinato y su insólita reacción: “¡Aprendé a robar, amigo!"

L-Gante se filmó con Tamara Báez y alentó los rumores de reconciliación: “Unas ganas de volver con ella”

El video del accidente del líder de Dale Q’ Va en pleno show: se rompió el escenario y cayó al vacío