Steam regala dos juegos para PC por tiempo limitado y quedan en tu biblioteca para siempre

Steam ofrece un 100 % de descuento en un videojuego de ciencia ficción. (Steam)

Steam lanzó una nueva promoción que permite a los usuarios de PC sumar dos videojuegos indie de forma totalmente gratuita y conservarlos para siempre en su biblioteca. Se trata de Along the Edge y Cursedland, dos títulos de géneros muy distintos que pueden canjearse sin costo durante un período limitado. Una vez reclamados dentro del plazo, quedarán asociados de manera permanente a la cuenta del usuario.

El título más destacado de la promoción es Along the Edge, una novela visual desarrollada por el estudio francés Nova-box. Habitualmente tiene un precio de 13,99 dóalres, pero puede descargarse gratis hasta el 29 de enero a las 10:00 horas. El juego se publica como parte de la celebración por el décimo aniversario del estudio, que decidió conmemorar la fecha regalando uno de sus trabajos más reconocidos.

Along the Edge se caracteriza por una narrativa ramificada en la que las decisiones del jugador influyen directamente en el desarrollo de la historia. A lo largo del juego, el usuario se encuentra con múltiples personajes y situaciones que derivan en finales alternativos, lo que amplía considerablemente su duración y rejugabilidad. Uno de sus puntos más valorados es el apartado artístico, con una gran cantidad de ilustraciones dibujadas a mano que acompañan el relato.

Along the Edge estará disponible de manera gratuita hasta el 29 de enero.

En Steam, el juego cuenta con reseñas “muy positivas” por parte de la comunidad, que destaca tanto la profundidad de la historia como su dirección visual. Además, Along the Edge fue nominado a diversos premios internacionales vinculados a la narrativa y al arte en videojuegos independientes. En 2020, el título también tuvo una adaptación para Nintendo Switch, lo que consolidó su visibilidad fuera del entorno de PC.

La promoción no solo incluye el juego gratuito, sino que también coincide con descuentos en otros títulos del catálogo de Nova-box dentro de Steam. Asimismo, el estudio invitó a los jugadores a añadir a su lista de deseados su próximo proyecto, After the Wane, actualmente en desarrollo.

El segundo juego que puede reclamarse sin costo es Cursedland, un plataformas 2D que estará disponible de forma gratuita hasta el 1 de febrero. Lanzado originalmente el 15 de mayo de 2025 y con un precio habitual de 0,99 dólares, este título apuesta por una propuesta mucho más ligera y experimental en comparación con Along the Edge.

Cursedland se encuentra de manera gratuita en Steam hasta el 1 de febrero.

Cursedland se presenta como un juego de plataformas centrado en la precisión, con niveles desafiantes, ritmo rápido y un enfoque claramente humorístico. Su propio creador lo define como un “juego meme”, que no se toma a sí mismo con seriedad y apuesta por el caos constante y una presentación extravagante. El apartado visual y el tono absurdo forman parte central de la experiencia, orientada a partidas cortas y repetibles.

Aunque se trata de una producción pequeña, Cursedland llamó la atención por su identidad desenfadada y por ofrecer una experiencia directa, pensada para quienes disfrutan de desafíos rápidos y mecánicas simples, pero exigentes. La posibilidad de obtenerlo gratis amplía su alcance entre jugadores que buscan propuestas alternativas dentro del ecosistema de Steam.

Para acceder a ambos juegos, los usuarios solo deben ingresar a Steam con su cuenta, buscar los títulos en la tienda y hacer clic en “Añadir a la biblioteca” dentro del período promocional. No es necesario contar con una suscripción ni realizar ningún pago previo.

Este tipo de iniciativas refuerza la estrategia de Steam de dar visibilidad a desarrollos independientes y atraer nuevos jugadores mediante promociones temporales. Para los usuarios, representa una oportunidad de ampliar su biblioteca digital sin costo y descubrir propuestas que, de otro modo, podrían pasar desapercibidas.