Por qué apagar el Bluetooth del celular puede protegerte: conoce qué es el Bluesnarfing y cómo evitarlo

Especialistas en ciberseguridad advierten que mantener el Bluetooth encendido puede traer riesgos de accesos no autorizados al celular.

Mantener el Bluetooth activado en el celular puede parecer inofensivo, pero también implica riesgos de seguridad poco conocidos. Especialistas en ciberseguridad advierten que esta tecnología, clave para conectar auriculares, relojes inteligentes o altavoces, puede ser aprovechada por delincuentes digitales para acceder a información personal mediante un tipo de ataque llamado Bluesnarfing.

El Bluesnarfing es una técnica que permite a un atacante acceder a los datos almacenados en un dispositivo a través de una conexión Bluetooth vulnerable. Según explica el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), este método puede utilizarse para robar contactos, mensajes, correos electrónicos, fotografías e incluso información del calendario, sin que el usuario lo note en el momento.

A diferencia de otros fraudes digitales más conocidos, como el phishing, el Bluesnarfing no requiere que la víctima haga clic en enlaces sospechosos ni descargue archivos maliciosos. Basta con que el Bluetooth esté activado y el dispositivo sea detectable para que el ataque pueda producirse, especialmente en espacios públicos con alta concentración de personas.

Qué es el Bluesnarfing y por qué es peligroso

El Bluesnarfing aprovecha fallos de seguridad en la implementación del Bluetooth o configuraciones poco seguras del dispositivo. Una vez establecida la conexión no autorizada, el atacante puede copiar información privada sin generar alertas visibles para el usuario.

Aunque este tipo de ataques no se produce de forma masiva, los riesgos asociados son altos. Con los datos obtenidos, un ciberdelincuente puede suplantar la identidad de la víctima, acceder a cuentas sensibles o utilizar la información personal con fines fraudulentos. Por ese motivo, los expertos recomiendan no subestimar este tipo de amenaza.

Desde INCIBE señalan que el peligro aumenta cuando el Bluetooth permanece activado de forma permanente, especialmente en lugares como aeropuertos, transporte público, centros comerciales o eventos multitudinarios, donde un atacante puede pasar desapercibido.

Por qué apagar el Bluetooth reduce el riesgo

La forma más efectiva de prevenir el Bluesnarfing es desactivar el Bluetooth cuando no se está utilizando. Si la función está apagada, ningún dispositivo externo puede establecer una conexión, lo que elimina de raíz la posibilidad de un ataque por esta vía.

Además, incluso cuando se necesita usar Bluetooth, es recomendable evitar que el dispositivo sea visible o detectable para otros equipos cercanos. Muchos teléfonos permiten ajustar esta opción desde el menú de configuración.

Consejos para proteger el celular del Bluesnarfing

La divulgadora tecnológica Paula Santolaya, conocida como La Vecina Digital, compartió una serie de recomendaciones prácticas para reducir el riesgo de este tipo de ataques. Entre las principales medidas se destacan:

Apagar el Bluetooth cuando no se use : es la forma más simple y efectiva de evitar conexiones no autorizadas.

No aceptar solicitudes de conexión de desconocidos : una petición inesperada puede ocultar un intento de acceso a la información personal.

Usar contraseñas seguras : combinar letras, números y símbolos, y no reutilizar la misma clave en diferentes servicios.

Mantener el software actualizado: las actualizaciones del sistema operativo corrigen vulnerabilidades de seguridad conocidas.

El Bluesnarfing es un ataque silencio que uso dispositivos con Bluetooth abierto para robar datos.

A estos consejos se suman otras buenas prácticas, como evitar redes Wi-Fi públicas sin protección, revisar periódicamente los permisos concedidos a las aplicaciones instaladas y eliminar aquellas que no se utilicen.

Un hábito simple con impacto en la seguridad

En tiempos de hiperconectividad, muchas funciones del celular permanecen activas por comodidad, sin que se evalúen los riesgos asociados. El Bluetooth es una de ellas. Si bien su uso es clave para el ecosistema de dispositivos inteligentes, dejarlo encendido de manera permanente puede abrir la puerta a ataques como el Bluesnarfing.

Apagarlo cuando no es necesario, mantener el teléfono actualizado y prestar atención a las conexiones entrantes son acciones sencillas que pueden marcar una diferencia importante en la protección de los datos personales. En materia de ciberseguridad, pequeños hábitos cotidianos pueden evitar grandes problemas.