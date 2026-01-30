Tecno

Por qué apagar el Bluetooth del celular puede protegerte: conoce qué es el Bluesnarfing y cómo evitarlo

El Bluetooth activo puede ser una puerta de entrada a ataques como el bluesnarfing, una técnica que permite robar datos personales sin interacción del usuario

Guardar
Especialistas en ciberseguridad advierten que
Especialistas en ciberseguridad advierten que mantener el Bluetooth encendido puede traer riesgos de accesos no autorizados al celular.

Mantener el Bluetooth activado en el celular puede parecer inofensivo, pero también implica riesgos de seguridad poco conocidos. Especialistas en ciberseguridad advierten que esta tecnología, clave para conectar auriculares, relojes inteligentes o altavoces, puede ser aprovechada por delincuentes digitales para acceder a información personal mediante un tipo de ataque llamado Bluesnarfing.

El Bluesnarfing es una técnica que permite a un atacante acceder a los datos almacenados en un dispositivo a través de una conexión Bluetooth vulnerable. Según explica el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), este método puede utilizarse para robar contactos, mensajes, correos electrónicos, fotografías e incluso información del calendario, sin que el usuario lo note en el momento.

A diferencia de otros fraudes digitales más conocidos, como el phishing, el Bluesnarfing no requiere que la víctima haga clic en enlaces sospechosos ni descargue archivos maliciosos. Basta con que el Bluetooth esté activado y el dispositivo sea detectable para que el ataque pueda producirse, especialmente en espacios públicos con alta concentración de personas.

Mantener el Bluetooth encendido puede
Mantener el Bluetooth encendido puede ser la puerta de entrada para ciberdelincuentes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué es el Bluesnarfing y por qué es peligroso

El Bluesnarfing aprovecha fallos de seguridad en la implementación del Bluetooth o configuraciones poco seguras del dispositivo. Una vez establecida la conexión no autorizada, el atacante puede copiar información privada sin generar alertas visibles para el usuario.

Aunque este tipo de ataques no se produce de forma masiva, los riesgos asociados son altos. Con los datos obtenidos, un ciberdelincuente puede suplantar la identidad de la víctima, acceder a cuentas sensibles o utilizar la información personal con fines fraudulentos. Por ese motivo, los expertos recomiendan no subestimar este tipo de amenaza.

Desde INCIBE señalan que el peligro aumenta cuando el Bluetooth permanece activado de forma permanente, especialmente en lugares como aeropuertos, transporte público, centros comerciales o eventos multitudinarios, donde un atacante puede pasar desapercibido.

Especialistas en ciberseguridad recomiendan mantener
Especialistas en ciberseguridad recomiendan mantener apagado el Bluetooth si este no se encuentra en uso.

Por qué apagar el Bluetooth reduce el riesgo

La forma más efectiva de prevenir el Bluesnarfing es desactivar el Bluetooth cuando no se está utilizando. Si la función está apagada, ningún dispositivo externo puede establecer una conexión, lo que elimina de raíz la posibilidad de un ataque por esta vía.

Además, incluso cuando se necesita usar Bluetooth, es recomendable evitar que el dispositivo sea visible o detectable para otros equipos cercanos. Muchos teléfonos permiten ajustar esta opción desde el menú de configuración.

Consejos para proteger el celular del Bluesnarfing

La divulgadora tecnológica Paula Santolaya, conocida como La Vecina Digital, compartió una serie de recomendaciones prácticas para reducir el riesgo de este tipo de ataques. Entre las principales medidas se destacan:

  • Apagar el Bluetooth cuando no se use: es la forma más simple y efectiva de evitar conexiones no autorizadas.
  • No aceptar solicitudes de conexión de desconocidos: una petición inesperada puede ocultar un intento de acceso a la información personal.
  • Usar contraseñas seguras: combinar letras, números y símbolos, y no reutilizar la misma clave en diferentes servicios.
  • Mantener el software actualizado: las actualizaciones del sistema operativo corrigen vulnerabilidades de seguridad conocidas.
El Bluesnarfing es un ataque
El Bluesnarfing es un ataque silencio que uso dispositivos con Bluetooth abierto para robar datos.

A estos consejos se suman otras buenas prácticas, como evitar redes Wi-Fi públicas sin protección, revisar periódicamente los permisos concedidos a las aplicaciones instaladas y eliminar aquellas que no se utilicen.

Un hábito simple con impacto en la seguridad

En tiempos de hiperconectividad, muchas funciones del celular permanecen activas por comodidad, sin que se evalúen los riesgos asociados. El Bluetooth es una de ellas. Si bien su uso es clave para el ecosistema de dispositivos inteligentes, dejarlo encendido de manera permanente puede abrir la puerta a ataques como el Bluesnarfing.

Apagarlo cuando no es necesario, mantener el teléfono actualizado y prestar atención a las conexiones entrantes son acciones sencillas que pueden marcar una diferencia importante en la protección de los datos personales. En materia de ciberseguridad, pequeños hábitos cotidianos pueden evitar grandes problemas.

Temas Relacionados

BluetoothCiberseguridadLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Los motivos por los que uno de cada cinco usuarios de iPhone rechaza actualizar a iOS 26

En cuanto a Liquid Glass de Apple, el 17,5% de los usuarios considera insatisfactorios tanto el diseño como la legibilidad, según un estudio

Los motivos por los que

Este celular tiene una batería que promete hasta dos días de autonomía y resistencia a golpes

Xiaomi lanzó su nueva serie de teléfonos que permiten cargas de 0 a 100% en 40 minutos

Este celular tiene una batería

No tires tu teléfono viejo: conviértelo en una consola retro definitiva de PlayStation, Xbox y Game Boy

Emuladores, mandos Bluetooth y servicios en la nube transforman celulares en desuso en auténticas plataformas gamer, permitiendo revivir clásicos y explorar catálogos legendarios

No tires tu teléfono viejo:

Al menos 150 canales de Telegram difunden desnudos deepfake generados por IA, revela informe

La creación y difusión masiva de imágenes íntimas falsas ha dado lugar a un ecosistema global de abuso digital, el cual afecta principalmente a mujeres

Al menos 150 canales de

Capcom anuncia Resident Evil 9 para Switch 2 y prepara remakes de la saga para este año

La franquicia amplía su legado con una entrega que cierra la “era Ethan Winters” y suma personajes emblemáticos, mientras los remakes prometen renovar la experiencia para una generación de jugadores móviles

Capcom anuncia Resident Evil 9
DEPORTES
Thiago Tirante dio otro paso

Thiago Tirante dio otro paso en Baréin y hubo dos festejos argentinos en Chile

Tras visitar a Messi, Scaloni se reunió con los jugadores argentinos del Atlético de Madrid: su charla con Simeone y los ausentes

Tensión con la llegada de Pipa Benedetto a Ecuador: el caótico cruce con los aficionados del Barcelona y un fuerte pedido

Se confirmaron las sanciones tras la escandalosa final de la Copa Africana: la insólita medida que tomó el público senegalés

La sensacional doble atajada del Dibu Martínez para la victoria 3-2 del Aston Villa sobre el Salzburgo por la Europa League

TELESHOW
Marixa Balli habló del cierre

Marixa Balli habló del cierre de sus locales en Flores: “Nunca vivimos una situación tan difícil”

Daniela Celis intentó agasajar a sus hijas por su cumpleaños, pero un detalle clave terminó en desastre

“El verdadero fuego”: Wanda Nara y el provocador anuncio de MasterChef Celebrity para competir con la China Suárez

Tini sorprendió con el estreno de un videoclip y recibió la reacción de Antonela Roccuzzo

La palabra de Karina Mazzocco tras las amenazas de muerte que recibió: “Estoy atravesando un momento especial”

INFOBAE AMÉRICA

De rival del Titanic al

De rival del Titanic al olvido: la historia del RMS Berengaria, el gigante que conquistó el Atlántico y cedió ante la modernidad

El régimen de Irán amenazó con atacar bases y portaaviones de Estados Unidos ante cualquier acción militar de Washington

La OMS confirmó ataques a hospitales en Irán y denunció agresiones a personal sanitario en medio de la represión

Alerta en Nueva Zelanda: la crisis climática agrava los deslizamientos de tierra

La demanda minorista en China dispara el precio de la plata y el oro: el mercado vive su mayor volatilidad desde 1979