Nokia 1100 vs. Nokia 1101: cuáles son las diferencias de estos celulares retro famosos por sus ventas

Aunque no igualó las ventas del 1100, el Nokia 1101 conservó las funciones clave y fortaleció la presencia global de la marca. (Mobile Phone Museum / Nokia Museum)

Dos modelos icónicos de Nokia son el 1100 y el 1101, lanzados en 2003 y 2005, respectivamente. El Nokia 1100 se convirtió en el celular más vendido de la historia, con 250 millones de unidades comercializadas, según un estudio de Visual Capitalist basado en datos de Yahoo Finance y Omdia.

Ningún otro modelo ha superado estas cifras, ni siquiera aquellos que incorporaron tecnologías más avanzadas en años posteriores.

Por su parte, el Nokia 1101 intentó continuar el éxito de su predecesor, aunque no logró igualar su impacto. De acuerdo con las mismas estadísticas, el siguiente modelo en la lista de teléfonos más vendidos es el Nokia 1110, con 248 millones de unidades distribuidas en todo el mundo.

La combinación entre robustez, batería duradera y precio accesible explica por qué el Nokia 1100 logró liderar el mercado global, incluso frente a competidores con tecnología más avanzada - crédito Visual Capitalist

A pesar de no alcanzar las ventas del 1100, el Nokia 1101 mantuvo las características esenciales de la línea, consolidando la posición de la marca en el mercado global.

Cuáles son las principales diferencias del Nokia 1100 y el Nokia 1101

Las principales diferencias entre el Nokia 1100 y el Nokia 1101 se encuentran en sus funciones de conectividad, mensajería y algunas características de hardware:

Conectividad y navegación.

El Nokia 1101 incluye WAP para navegación básica, mientras que el Nokia 1100 no ofrece acceso WAP.

Ambos modelos operan en redes GSM, pero el 1101 soporta EGSM 900/GSM 1800 y facilita mayor cobertura dual-band.

Mensajería.

El Nokia 1101 incorpora funciones como listas de distribución para SMS, chat por SMS y la posibilidad de enviar imágenes (picture messaging) a otros teléfonos compatibles. El Nokia 1100 permite mensajería SMS básica, mensajes a varios destinatarios y plantillas editables, aunque su capacidad multimedia es más limitada.

Así lucía el sitio web de Nokia en el que exponían las principales características del 1100. (Nokia)

Memoria y gestión de contactos.

Ambos modelos almacenan hasta 50 nombres y números en la agenda y permiten guardar hasta 50 mensajes SMS.

El 1101 puede guardar hasta 20 números marcados recientemente, mientras que el 1100 registra 10 llamadas salientes, 10 recibidas y 10 perdidas.

Diseño y pantalla.

Ambos comparten dimensiones similares (106 x 46 x 20 mm) y un peso de 86 g.

Los dos ofrecen una pantalla monocromática de 96 x 65 píxeles, con interfaz fácil de usar y posibilidad de mostrar hasta 4 líneas de texto.

Otras funciones.

El Nokia 1101 destaca por su anti-slip side grips (laterales antideslizantes) y opciones de administración de llamadas mejoradas, como rediscado automático y selección manual o automática de red.

Muchos recuerdan al Nokia 1100 por el juego de la viboritao culebrita. (Nokia)

Ambos cuentan con linterna, alarma, cronómetro, temporizador y juegos clásicos como Snake II y Space Impact+.

El Nokia 1101 representa una evolución con conectividad WAP, funciones de mensajería más completas y pequeños detalles de diseño, mientras que el Nokia 1100 se centra en la simplicidad, robustez y facilidad de uso.

Cuánto valen actualmente el Nokia 1100 y el Nokia 1101

En la actualidad, resulta complicado encontrar un Nokia 1100 o un Nokia 1101 completamente nuevos, ya que ambos modelos han sido descontinuados y dejaron de producirse hace años. Sin embargo, todavía es posible adquirirlos de segunda mano a través de plataformas como eBay o Mercado Libre.

Este celular ahora se vende como un artículo de colección. (eBay)

En estos sitios, los precios suelen partir desde USD 70, dependiendo del estado del equipo y los accesorios incluidos. Estas unidades, aunque usadas, conservan su atractivo entre coleccionistas y nostálgicos de la telefonía móvil clásica.

Por qué el Nokia 1100 fue tan popular

El Nokia 1100 alcanzó una popularidad extraordinaria por su diseño sencillo, su resistencia y su batería de larga duración.

Ofrecía funciones básicas, como llamadas, mensajes y linterna, lo que lo hacía ideal para usuarios que buscaban confiabilidad y facilidad de uso.

Su precio accesible y la durabilidad ante caídas y uso intenso lo convirtieron en el teléfono más vendido de la historia. Ningún otro modelo ha superado sus cifras de ventas, ni siquiera aquellos que incorporaron tecnologías más avanzadas en años posteriores.