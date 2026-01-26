Tecno

Nokia 1100: dónde comprar el teléfono más vendido de la historia y cuál es su precio hoy

Su diseño robusto, su sencilla interfaz y una autonomía que podía superar una semana con una sola carga lo convirtieron en una celular confiable para millones de usuarios

Guardar
El Nokia 1100 sigue presente
El Nokia 1100 sigue presente en el mercado de segunda mano, impulsado por la nostalgia y la búsqueda de dispositivos confiables. (Fotocomposición Infobae)

El mercado de la tecnología revive el interés por un clásico. El Nokia 1100, el teléfono más vendido de la historia, se encuentra disponible en plataformas como eBay a precios inferiores a los que tuvo al momento de su lanzamiento.

En sitios de compraventa, los valores de este emblemático celular oscilan entre 25 y 100 dólares, según el estado del dispositivo y la presencia de accesorios originales.

De hecho, a más de veinte años de su lanzamiento, el Nokia 1100 continúa siendo valorado por su simplicidad y durabilidad. Su presencia en la reventa se sostiene en parte por quienes buscan un teléfono confiable y fácil de usar, al igual que por quienes coleccionan objetos que marcaron hitos en la evolución tecnológica.

Por qué el Nokia 1100 se convirtió en el teléfono más vendido de la historia

El modelo finlandés lideró las
El modelo finlandés lideró las ventas globales gracias a su bajo costo, resistencia y facilidad de uso en mercados emergentes. (Foto: eBay)

El éxito del Nokia 1100 radica en una fórmula enfocada en la accesibilidad y la robustez. Este modelo fue lanzado en agosto de 2003 por la empresa finlandesa Nokia, dirigido a mercados emergentes y a usuarios que priorizaban la funcionalidad sobre las innovaciones tecnológicas.

Su precio original, de 100 dólares, facilitó la adopción masiva en regiones como América Latina, Asia y África. Durante sus seis años en el mercado, el Nokia 1100 alcanzó las 250 millones de unidades vendidas, según Visual Capitalist, superando a referentes como el Motorola RAZR y el iPhone 6.

Este resultado se explica por la decisión de la compañía de ofrecer un producto básico, de bajo costo y amplia disponibilidad, lo que le permitió penetrar en contextos donde la durabilidad y la facilidad de uso resultaban prioritarias.

Qué ofrecía en tecnología y experiencia de usuario el Nokia 1100

Simplicidad, una autonomía de una
Simplicidad, una autonomía de una semana y funciones esenciales fueron las claves de su éxito duradero de Nokia. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

El diseño del Nokia 1100 apostó por una estructura sencilla, resistente y funcional. Su carcasa de goma antideslizante protegía el dispositivo contra caídas y golpes, y la batería BL-5C proporcionaba una autonomía de hasta una semana con una sola carga.

Estos atributos lo distinguieron en un mercado en el que la mayoría de los teléfonos exigían recargas frecuentes y resultaban vulnerables ante impactos.

El menú era intuitivo y daba acceso a funciones esenciales como llamadas, mensajes de texto, linterna, calculadora y cronómetro. Incorporaba el juego Snake II, que ofreció a muchos usuarios su primera experiencia de entretenimiento digital en un teléfono.

Asimismo, la ausencia de cámara y de pantalla a color respondía a una estrategia deliberada, centrada en la durabilidad y la facilidad de uso.

Dónde se puede comprar el Nokia 1100 hoy y cuál es su precio en la actualidad

El teléfono se consigue
El teléfono se consigue en plataformas online y subastas, con precios que dependen del estado y los accesorios originales. (Foto: eBay)

El mercado de reventa en línea, con plataformas como eBay a la cabeza, concentra la mayor parte de la oferta disponible del Nokia 1100. Los precios actuales se sitúan por debajo de los 50 dólares en su mayoría, dependiendo del estado del teléfono y de la presencia de la caja original y los accesorios.

Los modelos sin uso o sellados pueden superar estos valores en subastas especializadas, donde el interés de los coleccionistas y entusiastas tecnológicos eleva la demanda.

Sumado a eBay, existen mercados locales y sitios de subastas donde pueden encontrarse unidades del Nokia 1100. La disponibilidad y el costo varían en función de la región y las características del dispositivo.

Qué otros teléfonos marcaron historia en la industria tecnológica

El iPhone marcó historia al
El iPhone marcó historia al introducir los primeros modelos táctiles. (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

El avance de la telefonía celular estuvo acompañado por modelos que transformaron el mercado y definieron nuevas tendencias tecnológicas. Entre ellos destacan el Motorola DynaTAC 8000X, conocido como el primer teléfono comercial, el Motorola RAZR V3 por su diseño delgado y plegable, y el Nokia 3310, célebre por su resistencia y autonomía.

No obstante, en 2007, la llegada del iPhone significó un punto de inflexión, porque incorporó una pantalla táctil y una interfaz completamente diferente.

Este dispositivo impulsó la transición hacia los smartphones, integrando conectividad avanzada, navegación web y acceso a aplicaciones, elementos que cambiaron la forma de interactuar con la tecnología de los teléfonos en todo el mundo.

Temas Relacionados

Nokia 1100NokiaTeléfonoPrecioCelularTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Advierten que los directores generales que demoren en adoptar la IA arriesgan la supervivencia de sus empresas

El avance de la inteligencia artificial en el ámbito ejecutivo impulsa a las compañías a revisar sus procesos internos y a desarrollar nuevas estructuras de gobierno digital, promoviendo cambios en todos los niveles de la organización

Advierten que los directores generales

Es peligroso o no que los niños usen teléfonos antes de los 13 años edad: respuesta de expertos

Investigaciones recientes revelan que el acceso temprano a smartphones se asocia con mayor probabilidad de trastornos del sueño, problemas emocionales y menor rendimiento cognitivo

Es peligroso o no que

Apple lanza su nuevo AirTag: precio, características y cómo comprar este rastreador

El dispositivo portátil integra un chip de banda ultraancha de segunda generación, un altavoz más potente, funciones reforzadas de privacidad y materiales reciclados

Apple lanza su nuevo AirTag:

Cómo identificar si mi PC ha sido hackeada o no y qué hacer para solucionarlo

Señales como cuentas desconocidas, lentitud repentina o cambios en el navegador pueden alertar sobre un ataque

Cómo identificar si mi PC

Evita estafas en Nequi: esta es la forma segura de abrir una cuenta en la billetera digital

Las estafas asociadas a billeteras electrónicas van en aumento, por lo que descargar la app solo desde tiendas oficiales y no compartir códigos ni datos personales es vital

Evita estafas en Nequi: esta
DEPORTES
La sorprendente sentencia de Oscar

La sorprendente sentencia de Oscar Ruggeri sobre la llegada de Santiago Ascacíbar a Boca Juniors

Franco Colapinto dio sus primeras sensaciones tras estrenarse en las pruebas de la Fórmula 1: la frase optimista de cara al 2026

Picó un penal, lo falló y lo acusaron de simular una lesión: el grave parte médico

Crece la tensión en la Fórmula 1: tras la ausencia de Williams, otra escudería corre riesgo de no estar en las pruebas

El debut de Franco Colapinto en la nueva era de la Fórmula 1: las causas de la bandera roja, sus tiempos y los detalles de su actuación

TELESHOW
¿Quién es la participante de

¿Quién es la participante de MasterChef que enamoró a L-Gante?

El inesperado percance que vivió Mario Pergolini en la vía pública: “No aceptó nada”

Moria Casán dio detalles del vínculo entre Sofía Gala y Fito Páez en medio de los rumores de romance: “Insoportable”

El misterio del collar que usa Wanda Nara: “Debería recurrir a un ex o a tres para quitármelo”

Cruz Urcera, el hijo menor de Nicole Neumann, comparte la pasión de su padre por los autos: la tierna foto

INFOBAE AMÉRICA

Frida Kahlo inspira un millonario

Frida Kahlo inspira un millonario complejo residencial en Miami

Europa impulsa el mayor polo mundial de energía limpia en el mar del Norte

La OTAN acordó con Trump dos líneas de trabajo para más presencia de la OTAN en el Ártico y menos de Rusia y China

La antigua vía romana que dio origen al Camino Francés y transformó la peregrinación en Europa

El Parlamento Europeo mantiene congelada la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos