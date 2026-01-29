Nunca escriba el PIN de su tarjeta de débito o crédito en estos dos lugares: sus cuentas pueden quedar expuestas

Tener anotado el código PIN de la tarjeta de crédito o débito puede ser un riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anotar el PIN de una tarjeta bancaria, ya sea de débito o crédito, puede convertirse en un error grave de seguridad y facilitar el acceso de delincuentes a las cuentas personales. Especialistas en ciberseguridad y entidades financieras advierten que escribir este código, especialmente en el celular o en una agenda física, expone directamente el dinero del usuario a fraudes y robos.

El PIN es un número de identificación personal de cuatro dígitos que permite autorizar retiros en cajeros automáticos, pagos presenciales y, en algunos casos, otras operaciones sensibles. En la práctica, quien tiene la tarjeta y conoce el PIN tiene el control total de los fondos. Por ese motivo, cualquier descuido en su manejo puede derivar en pérdidas económicas difíciles de recuperar.

Cabe precisar que los avances tecnológicos han facilitado el accionar de los ciberdelincuentes, que hoy operan desde el anonimato y pueden atacar a víctimas en distintos países sin contacto directo. Su objetivo principal suele ser obtener los datos de tarjetas bancarias para cometer fraudes, realizar compras no autorizadas o suplantar la identidad del titular.

Estafadores ahora buscan tener el código PIN de las tarjetas bancarias para robar dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este escenario, el PIN funciona como una de las principales barreras de protección. Sin embargo, muchos usuarios subestiman su importancia y adoptan hábitos inseguros, como anotarlo para no olvidarlo. Esta práctica, lejos de ser una solución, se convierte en una puerta abierta para el fraude.

Los dos lugares donde nunca debe anotarse el PIN

Especialistas en ciberseguridad coinciden en que existen dos sitios especialmente riesgosos para guardar el PIN de una tarjeta:

El teléfono celular : anotar el PIN en notas, mensajes, correos electrónicos o incluso fotografías es extremadamente peligroso. En caso de pérdida o robo del dispositivo, un delincuente puede acceder a esa información con facilidad. Además, existen programas maliciosos capaces de extraer datos almacenados en el teléfono sin que el usuario lo note.

Agendas, libretas o papeles físicos: guardar el PIN en una billetera, cartera o agenda junto a la tarjeta facilita el acceso directo al dinero. Si ambos elementos caen en manos de terceros, la cuenta queda completamente expuesta.

El teléfono y las agentes no deben ser usadas para guardar claves PIN de tarjetas bancarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos casos, las personas intentan “disfrazar” el PIN usando fechas, números aparentemente aleatorios o referencias personales. Sin embargo, para un estafador con experiencia, este tipo de camuflaje suele ser sencillo de identificar.

Por qué anotar el PIN aumenta el riesgo de fraude

El PIN protege el acceso directo a la cuenta bancaria. Con él se pueden realizar retiros en cajeros automáticos, pagos en comercios y otras transacciones sensibles. Cuando este código deja de ser secreto, se pierde el principal mecanismo de defensa del usuario.

Las entidades financieras insisten en que el PIN debe ser memorizado y conocido únicamente por el titular de la cuenta. Cualquier forma de registro escrito, digital o físico, incrementa el riesgo de que terceros accedan a esa información.

Con el código PIN de las tarjetas bancarias puedes tener acceso a cajeros automáticos, compras en establecimientos y más pagos sensibles. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del robo del dispositivo o la agenda, existen amenazas digitales como el malware, que puede capturar datos almacenados en el celular. Esto convierte al PIN escrito en un objetivo fácil para los ciberdelincuentes.

Recomendaciones para proteger las cuentas bancarias

Para reducir los riesgos y proteger el dinero, los especialistas recomiendan adoptar una serie de medidas básicas de seguridad:

Utilizar un PIN seguro y único, que no esté asociado a fechas personales.

No compartir el PIN con nadie, ni siquiera con familiares o personas de confianza.

Cambiar el PIN de forma periódica.

Cubrir el teclado al ingresar el código en cajeros automáticos o terminales de pago.

Aunque estas recomendaciones pueden parecer simples, su cumplimiento puede marcar una diferencia clave frente a las amenazas actuales.

Existen recomendaciones para evitar exponer el PIN de las tarjetas bancarias. Crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un hábito que puede evitar grandes pérdidas

En un contexto de estafas cada vez más sofisticadas, la seguridad bancaria depende en gran medida de los hábitos del usuario. Evitar anotar el PIN en el celular o en una agenda es una medida básica, pero fundamental, para reducir el riesgo de fraude.

Memorizar el código y mantenerlo en secreto sigue siendo una de las formas más efectivas de proteger las cuentas bancarias y evitar que un descuido termine en un problema mayor.