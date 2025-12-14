Desde la clonación de tarjetas hasta cámaras espías: descubre los fraudes más comunes en cajeros

La operación bancaria requiere estar atento a cualquier manipulación del puerto del efectivo o de la tarjeta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clonación de tarjetas, la captación de claves personales mediante cámaras ocultas y la manipulación de cajeros automáticos con dispositivos clandestinos componen el repertorio de fraudes más frecuentes en terminales bancarios físico.

A estos se suma el uso de ingeniería social, una modalidad que involucra a personas fingiendo necesitar ayuda para conseguir información confidencial, completa el abanico de amenazas presentes en los cajeros.

Ante este preocupante escenario, revisar la máquina, rechazar ayuda de extraños y destruir los recibos se consolidan como las primeras líneas de defensa, mientras que el conocimiento actualizado de los riesgos y las herramientas tecnológicas constituyen aliados indispensables en la protección de las cuentas personales.

Cómo identificar un cajero automático manipulado

Los usuarios deben inspeccionar el teclado y el lector de tarjetas antes de operar en un cajero automático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión visual del cajero antes de realizar cualquier transacción representa una de las principales recomendaciones de expertos y autoridades bancarias. El Banco de España sugiere examinar el lector de tarjetas, el teclado y el dispensador de efectivo para confirmar que no presenten dispositivos extraños o aditamentos fuera de lo habitual.

La presencia de elementos añadidos, ranuras sospechosas o piezas mal ajustadas puede ser la primera señal de sistemas diseñados para clonar tarjetas o capturar información personal.

Además, los usuarios deben prestar atención a mensajes inusuales en la pantalla del cajero o peticiones atípicas, como la introducción de datos adicionales. Ante cualquiera de estas señales, lo más seguro es cancelar la operación de inmediato y acudir a una sucursal o canal oficial de la entidad financiera.

Por qué es clave cubrir el teclado y no confiar en extraños al retirar dinero

Proteger el ingreso del PIN con la mano o cartera es una acción simple que impide la captación de datos por parte de cámaras ocultas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso al número secreto (PIN) constituye uno de los principales objetivos de los delincuentes, quienes emplean desde cámaras ocultas hasta la observación directa para obtenerlo. El Banco de España sugiere emplear la mano libre, un teléfono o la cartera para proteger la introducción del código.

Este gesto, aunque simple, es efectivo para frustrar los intentos de robo de información. La misma advertencia se extiende al manejo de la tarjeta, que debe insertarse y retirarse rápidamente para reducir el periodo de exposición.

Simultáneamente, la oferta de ayuda por parte de desconocidos suele utilizarse como pretexto para distraer o interferir en la operación bancaria. Por eso, las pautas oficiales insisten en rechazar cualquier asistencia espontánea y, en caso de necesitar apoyo, recurrir exclusivamente al personal autorizado.

Qué hacer si el cajero retiene el efectivo o presenta fallos

Trampas físicas en el dispensador pueden retener billetes sin que el usuario lo note en el momento de la extracción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen trampas que pueden retener billetes en el dispensador de efectivo, que después son recuperados por quienes manipularon la máquina.

Ante estas situaciones, el Banco de España sugiere no alejarse antes de confirmar el estado de la operación y notificar de inmediato a la entidad financiera si el efectivo no se entrega. Informar de manera inmediata puede limitar el impacto económico y facilitar la recuperación de fondos.

El Banco de España resalta que ante un fraude, la persona afectada debe presentar denuncia ante las autoridades competentes y facilitar la investigación con la mayor cantidad de datos posible. Esta secuencia de acciones optimiza las probabilidades de solución y refuerza la labor preventiva de las entidades.

Por qué se deben destruir los recibos y guardar el dinero en privado

Se debe organizar las pertenencias antes de dejar el terminal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el recibo dispensa información reducida, pueden figurar fragmentos del número de tarjeta o detalles del saldo disponible. Las autoridades sugieren recoger el comprobante y destruirlo si no se va a conservar, para impedir que estos datos queden disponibles para extraños.

Asimismo, resulta pertinente guardar el dinero y la tarjeta antes de alejarse del terminal. Organizar pertenencias o contar billetes en las inmediaciones aumenta el riesgo de distracción y vulnerabilidad.

La concentración en estos momentos es decisiva para evitar robos o pérdidas accidentales, porque los delincuentes suelen elegir a usuarios distraídos como blanco.