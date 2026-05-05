Los migrantes desaparecidos en Europa y las historias de quienes convierten la búsqueda en una lucha cotidiana

El libro del día: "Los vigías. Cinco centinelas de las fronteras", de la periodista y escritora Taina Tervonen

Los relatos de migrantes que desaparecen en el mar al intentar llegar a Europa componen una tragedia constante a las puertas del continente. En Los vigías. Cinco centinelas de las fronteras, la periodista y escritora Taina Tervonen trata de descifrar su verdadera dimensión.

La cifra real de fallecidos continúa siendo imposible de precisar, pero cada historia refleja la magnitud de la crisis: “¿Cuántos muertos invisibles habrá por cada muerto mencionado en la prensa?”, se pregunta Tervonen en la obra, publicada por Errata Naturae y traducida por Iballa López.

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La experiencia personal de Tervonen con las fronteras y los exiliados abarca más de veinticinco años, influida por su origen finlandés, su residencia en Francia y una infancia y adolescencia vividas entre Namibia y Senegal. En su investigación, la autora recurre a cinco “vigías” —Marie Dupont, Saliou, Hervé, María y Marie Cosnay—, algunos bajo identidad real y otros con nombres ficticios, que auxilian a los migrantes o a sus familias tras el naufragio.

La cifra real de fallecidos continúa siendo imposible de precisar (AP Foto/Joan Mateu Parra, Archivo)

El volumen documenta rutas migratorias hacia Canarias y Baleares, e incluye testimonios sobre intentos trágicos de cruzar el Bidasoa a nado hacia Francia, así como el salto a la valla de Melilla de junio de 2022.

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La narración se detiene en quienes arriesgan su vida y en quienes intentan socorrerlos. Saliou, uno de los vigías, afirma: “En las fronteras, estás enterrando a gente de la noche a la mañana, porque no aguantan más”, lo que revela una situación de emergencia permanente. Su labor, junto con la de Marie Dupont, consiste en asistir desde la distancia a embarcaciones en tránsito, poniendo en marcha rescates a cualquier hora e insistiendo ante los servicios oficiales.

La respuesta directa del libro ilustra así: Los migrantes que intentan llegar por mar a Europa se exponen a naufragios y desapariciones, mientras un pequeño grupo de personas —los “vigías”— colabora tanto en las labores de rescate como en la ayuda a familias que buscan a sus seres queridos. Sus acciones, que incluyen alertar a servicios de Salvamento y acompañar a distancia los rescates, revelan dimensiones ocultas de la crisis migratoria.

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Migrantes y refugiados esperan ayuda a bordo de una embarcación de madera sobrecargada en el mar Mediterráneo (AP Foto/Bruno Thevenin, archivo)

Hervé y María, quienes ayudan a localizar a desaparecidos desde Francia y España, describen la dificultad de muchas familias para aceptar la pérdida definitiva de un hijo, esposo o esposa. A menudo, además de la incertidumbre, sufren estafas a manos de “depredadores” que les exigen dinero por fotografías o pertenencias supuestamente halladas de los fallecidos. Marie Cosnay lleva listas de embarcaciones naufragadas y enfatiza que los migrantes no viajan solos: “Está ahí con sus sueños, con su familia, esté o no presente”.

El enfoque narrativo de Tervonen en Los vigías privilegia la oralidad. Cada una de las historias es contada por los propios vigías, lo que otorga a la crónica una intensidad inmediata. Marie Cosnay subraya su posición: “No somos una organización formalmente constituida. Sólo somos personas. Personas que coinciden en que la desaparición de seres humanos es algo grave”.

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La autora subraya la gravedad de la tragedia migratoria en Europa y visibiliza la red de ayuda y consuelo construida por estos cinco vigías, dispersos entre Senegal, Francia y España, cuya labor es escuchar llamadas de auxilio, avisar a las autoridades y perseguir, hasta donde sea posible, el destino de los desaparecidos en el mar.