Cultura

Los migrantes desaparecidos en Europa y las historias de quienes convierten la búsqueda en una lucha cotidiana

En “Los vigías”, la periodista y escritora Taina Tervonen retrata el lado humano de la crisis migratoria en Europa, rescatando testimonios de quienes arriesgan todo por un futuro mejor y de quienes intentan socorrerlos

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El libro del día: "Los vigías. Cinco centinelas de las fronteras", de la periodista y escritora Taina Tervonen
El libro del día: "Los vigías. Cinco centinelas de las fronteras", de la periodista y escritora Taina Tervonen

Los relatos de migrantes que desaparecen en el mar al intentar llegar a Europa componen una tragedia constante a las puertas del continente. En Los vigías. Cinco centinelas de las fronteras, la periodista y escritora Taina Tervonen trata de descifrar su verdadera dimensión.

La cifra real de fallecidos continúa siendo imposible de precisar, pero cada historia refleja la magnitud de la crisis: “¿Cuántos muertos invisibles habrá por cada muerto mencionado en la prensa?”, se pregunta Tervonen en la obra, publicada por Errata Naturae y traducida por Iballa López.

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La experiencia personal de Tervonen con las fronteras y los exiliados abarca más de veinticinco años, influida por su origen finlandés, su residencia en Francia y una infancia y adolescencia vividas entre Namibia y Senegal. En su investigación, la autora recurre a cinco “vigías” —Marie Dupont, Saliou, Hervé, María y Marie Cosnay—, algunos bajo identidad real y otros con nombres ficticios, que auxilian a los migrantes o a sus familias tras el naufragio.

La cifra real de fallecidos continúa siendo imposible de precisar (AP Foto/Joan Mateu Parra, Archivo)
La cifra real de fallecidos continúa siendo imposible de precisar (AP Foto/Joan Mateu Parra, Archivo)

El volumen documenta rutas migratorias hacia Canarias y Baleares, e incluye testimonios sobre intentos trágicos de cruzar el Bidasoa a nado hacia Francia, así como el salto a la valla de Melilla de junio de 2022.

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La narración se detiene en quienes arriesgan su vida y en quienes intentan socorrerlos. Saliou, uno de los vigías, afirma: “En las fronteras, estás enterrando a gente de la noche a la mañana, porque no aguantan más”, lo que revela una situación de emergencia permanente. Su labor, junto con la de Marie Dupont, consiste en asistir desde la distancia a embarcaciones en tránsito, poniendo en marcha rescates a cualquier hora e insistiendo ante los servicios oficiales.

La respuesta directa del libro ilustra así: Los migrantes que intentan llegar por mar a Europa se exponen a naufragios y desapariciones, mientras un pequeño grupo de personas —los “vigías”— colabora tanto en las labores de rescate como en la ayuda a familias que buscan a sus seres queridos. Sus acciones, que incluyen alertar a servicios de Salvamento y acompañar a distancia los rescates, revelan dimensiones ocultas de la crisis migratoria.

Migrantes y refugiados esperan ayuda a bordo de una embarcación de madera sobrecargada en el mar Mediterráneo (AP Foto/Bruno Thevenin, archivo)
Migrantes y refugiados esperan ayuda a bordo de una embarcación de madera sobrecargada en el mar Mediterráneo (AP Foto/Bruno Thevenin, archivo)

Hervé y María, quienes ayudan a localizar a desaparecidos desde Francia y España, describen la dificultad de muchas familias para aceptar la pérdida definitiva de un hijo, esposo o esposa. A menudo, además de la incertidumbre, sufren estafas a manos de “depredadores” que les exigen dinero por fotografías o pertenencias supuestamente halladas de los fallecidos. Marie Cosnay lleva listas de embarcaciones naufragadas y enfatiza que los migrantes no viajan solos: “Está ahí con sus sueños, con su familia, esté o no presente”.

El enfoque narrativo de Tervonen en Los vigías privilegia la oralidad. Cada una de las historias es contada por los propios vigías, lo que otorga a la crónica una intensidad inmediata. Marie Cosnay subraya su posición: “No somos una organización formalmente constituida. Sólo somos personas. Personas que coinciden en que la desaparición de seres humanos es algo grave”.

La autora subraya la gravedad de la tragedia migratoria en Europa y visibiliza la red de ayuda y consuelo construida por estos cinco vigías, dispersos entre Senegal, Francia y España, cuya labor es escuchar llamadas de auxilio, avisar a las autoridades y perseguir, hasta donde sea posible, el destino de los desaparecidos en el mar.

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