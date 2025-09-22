iOS 26: descubre las funciones imprescindibles para aprovechar tu iPhone al máximo

La pantalla de bloqueo ahora permite personalizar el tamaño y textura de los números del reloj. (Composición Infobae: applesfera.com / hipertextual.com)

El lanzamiento de iOS 26 marca un punto de inflexión en la experiencia de los usuarios de iPhone, con funciones completamente nuevas y un rediseño visual que renueva la interacción con el dispositivo. Esta actualización introduce herramientas inteligentes de personalización, traducción instantánea, modos de gestión de batería adaptativos y mejoras en las aplicaciones nativas, con el objetivo de hacer el día a día más productivo, seguro y cómodo.

A continuación, te presentamos las funciones imprescindibles que introduce iOS 26 para que puedas aprovechar tu iPhone al máximo.

iOS 26: funciones claves para mejorar tu iPhone

El rediseño de la interfaz, conocido como Liquid Glass, es una de las características más visibles. Si los efectos de transparencia no resultan cómodos, se pueden reducir o atenuar desde Ajustes > Accesibilidad, activando “Reducir transparencia” y “Aumentar contraste”. Además, para disminuir las nuevas animaciones, se debe activar la función “Reducir movimiento”.

iOS 26 es la versión más reciente del sistema operativo desarrollado por Apple para sus dispositivos móviles.

La pantalla de bloqueo ahora permite personalizar el tamaño y textura de los números del reloj, así como el tamaño de la imagen de fondo. Incorpora un efecto de superposición con el diseño de la foto e incluso un botón de efecto 3D que genera una escena espacial interactiva, sumando profundidad tanto en la pantalla de bloqueo como en fotos desde la aplicación Fotos.

Los íconos traslúcidos también pueden activarse desde el modo “Editar”, eligiendo entre iconos claros u oscuros y de diferentes tamaños.

El filtro de llamadas y mensajes es otra herramienta esencial para gestionar la comunicación. Este filtro, configurable desde Ajustes > Aplicaciones > Teléfono o Mensajes, permite que una IA transcriba lo que dice el interlocutor y active notificaciones solo de remitentes seleccionados. Además, iMessage suma fondos personalizados, encuestas en grupo y nuevos indicadores de escritura.

Los íconos traslúcidos también pueden activarse desde el modo “Editar”, eligiendo entre iconos claros u oscuros y de diferentes tamaños. (Apple / ZDNET)

Novedades en traducción, navegación y funciones inteligentes

Entre las innovaciones destaca la traducción instantánea en llamadas y videollamadas. Los usuarios pueden activar la traducción en tiempo real desde el menú de llamada, configurando el idioma y visualizando en pantalla todo lo que dice el interlocutor. Esta utilidad también se extiende a FaceTime y Mensajes, facilitando la interacción en varios idiomas.

El navegador Safari incorpora un nuevo diseño flotante de la barra superior, que puede activarse o desactivarse desde Ajustes > Safari > Pestañas. Esto permite elegir entre la vista compacta o el diseño clásico, adaptándose al gusto del usuario.

En la aplicación Fotos, iOS 26 mejora la organización con dos pestañas principales y la opción de reordenar los elementos de la pestaña de Colecciones, para priorizar álbumes, recuerdos y otros contenidos personalizados.

Destacan también otros detalles, como el diseño unificado en la aplicación Teléfono (donde favoritos y lista de llamadas comparten pantalla), las mejoras en la interfaz de chats y accesibilidad, y nuevas alternativas de personalización tanto visual como funcional.

En la aplicación Fotos, iOS 26 mejora la organización. (Foto: ZDNET)

Batería inteligente

iOS 26 incorpora un modo de ahorro de batería basado en inteligencia artificial que ajusta automáticamente el consumo según las necesidades y patrones del usuario. Esta función aparece en Ajustes > Batería > Modo de consumo, donde se activa la opción “Consumo adaptativo”.

El sistema identifica el uso intensivo y anticipa cuándo se requiere optimizar los recursos para extender la autonomía del dispositivo durante toda la jornada.

Qué es iOS 26

iOS 26 es la versión más reciente del sistema operativo desarrollado por Apple para sus dispositivos móviles, como el iPhone y el iPad. Esta actualización introduce mejoras en el rendimiento, la seguridad y la experiencia del usuario, además de nuevas funciones diseñadas para optimizar el uso diario de los dispositivos.

Entre las principales características de iOS 26 se incluyen cambios en la interfaz, mayor integración con servicios en la nube y herramientas avanzadas de personalización. También incorpora soluciones enfocadas en la privacidad y nuevos controles que facilitan la administración de aplicaciones y notificaciones.