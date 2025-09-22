Tecno

iOS 26: descubre las funciones imprescindibles para aprovechar tu iPhone al máximo

El rediseño de la interfaz, conocido como Liquid Glass, es una de las características más visibles. Si los efectos de transparencia no resultan cómodos, se pueden reducir

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
La pantalla de bloqueo ahora
La pantalla de bloqueo ahora permite personalizar el tamaño y textura de los números del reloj. (Composición Infobae: applesfera.com / hipertextual.com)

El lanzamiento de iOS 26 marca un punto de inflexión en la experiencia de los usuarios de iPhone, con funciones completamente nuevas y un rediseño visual que renueva la interacción con el dispositivo. Esta actualización introduce herramientas inteligentes de personalización, traducción instantánea, modos de gestión de batería adaptativos y mejoras en las aplicaciones nativas, con el objetivo de hacer el día a día más productivo, seguro y cómodo.

A continuación, te presentamos las funciones imprescindibles que introduce iOS 26 para que puedas aprovechar tu iPhone al máximo.

iOS 26: funciones claves para mejorar tu iPhone

El rediseño de la interfaz, conocido como Liquid Glass, es una de las características más visibles. Si los efectos de transparencia no resultan cómodos, se pueden reducir o atenuar desde Ajustes > Accesibilidad, activando “Reducir transparencia” y “Aumentar contraste”. Además, para disminuir las nuevas animaciones, se debe activar la función “Reducir movimiento”.

iOS 26 es la versión
iOS 26 es la versión más reciente del sistema operativo desarrollado por Apple para sus dispositivos móviles.

La pantalla de bloqueo ahora permite personalizar el tamaño y textura de los números del reloj, así como el tamaño de la imagen de fondo. Incorpora un efecto de superposición con el diseño de la foto e incluso un botón de efecto 3D que genera una escena espacial interactiva, sumando profundidad tanto en la pantalla de bloqueo como en fotos desde la aplicación Fotos.

Los íconos traslúcidos también pueden activarse desde el modo “Editar”, eligiendo entre iconos claros u oscuros y de diferentes tamaños.

El filtro de llamadas y mensajes es otra herramienta esencial para gestionar la comunicación. Este filtro, configurable desde Ajustes > Aplicaciones > Teléfono o Mensajes, permite que una IA transcriba lo que dice el interlocutor y active notificaciones solo de remitentes seleccionados. Además, iMessage suma fondos personalizados, encuestas en grupo y nuevos indicadores de escritura.

Los íconos traslúcidos también pueden
Los íconos traslúcidos también pueden activarse desde el modo “Editar”, eligiendo entre iconos claros u oscuros y de diferentes tamaños. (Apple / ZDNET)

Novedades en traducción, navegación y funciones inteligentes

Entre las innovaciones destaca la traducción instantánea en llamadas y videollamadas. Los usuarios pueden activar la traducción en tiempo real desde el menú de llamada, configurando el idioma y visualizando en pantalla todo lo que dice el interlocutor. Esta utilidad también se extiende a FaceTime y Mensajes, facilitando la interacción en varios idiomas.

El navegador Safari incorpora un nuevo diseño flotante de la barra superior, que puede activarse o desactivarse desde Ajustes > Safari > Pestañas. Esto permite elegir entre la vista compacta o el diseño clásico, adaptándose al gusto del usuario.

En la aplicación Fotos, iOS 26 mejora la organización con dos pestañas principales y la opción de reordenar los elementos de la pestaña de Colecciones, para priorizar álbumes, recuerdos y otros contenidos personalizados.

Destacan también otros detalles, como el diseño unificado en la aplicación Teléfono (donde favoritos y lista de llamadas comparten pantalla), las mejoras en la interfaz de chats y accesibilidad, y nuevas alternativas de personalización tanto visual como funcional.

En la aplicación Fotos, iOS
En la aplicación Fotos, iOS 26 mejora la organización. (Foto: ZDNET)

Batería inteligente

iOS 26 incorpora un modo de ahorro de batería basado en inteligencia artificial que ajusta automáticamente el consumo según las necesidades y patrones del usuario. Esta función aparece en Ajustes > Batería > Modo de consumo, donde se activa la opción “Consumo adaptativo”.

El sistema identifica el uso intensivo y anticipa cuándo se requiere optimizar los recursos para extender la autonomía del dispositivo durante toda la jornada.

Qué es iOS 26

iOS 26 es la versión más reciente del sistema operativo desarrollado por Apple para sus dispositivos móviles, como el iPhone y el iPad. Esta actualización introduce mejoras en el rendimiento, la seguridad y la experiencia del usuario, además de nuevas funciones diseñadas para optimizar el uso diario de los dispositivos.

Entre las principales características de iOS 26 se incluyen cambios en la interfaz, mayor integración con servicios en la nube y herramientas avanzadas de personalización. También incorpora soluciones enfocadas en la privacidad y nuevos controles que facilitan la administración de aplicaciones y notificaciones.

Temas Relacionados

iOS 26iPhoneAppleCelularesLo último en tecnología

Últimas Noticias

Todo sobre las nuevas funciones de IA que YouTube lanza para quienes generan contenido

Entre las principales novedades, la plataforma ha incorporado varios editores integrados con IA que permiten transformar un video grabado en un primer borrador completamente editado

Todo sobre las nuevas funciones

Google integra Gemini en Chrome tras librarse de un fallo antimonopolio

La compañía destaca que las próximas actualizaciones harán que Gemini actúe como un verdadero agente automatizador

Google integra Gemini en Chrome

Cómo recuperar conversaciones o archivos borrados en WhatsApp

La opción más efectiva para rescatar chats y archivos eliminados en la app es restaurar una copia de seguridad reciente

Cómo recuperar conversaciones o archivos

Glosario de tecnología: qué significa Tipos de innovación tecnológica

La tecnología también ha impactado la salud con dispositivos novedosos y aplicaciones que ayudan a las personas enfermas

Glosario de tecnología: qué significa

Microsoft convertiría planta fallida de Foxconn en el centro de datos de IA más poderoso del mundo

El proyecto, llamado Fairwater, representa una inversión superior a 7.000 millones de dólares y estará operativo a principios de 2026

Microsoft convertiría planta fallida de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras posponer su viaje a

Tras posponer su viaje a EEUU, Milei encabezará una reunión de Gabinete y de la mesa política en Casa Rosada

Entran en vigencia dos acuerdos globales sobre pesca que podrían frenar la invasión china en la “Milla 201″

Según una encuesta, solo dos de cada diez trabajadores están conformes con su salario

Encontraron muerto al jubilado que estaba desaparecido en Zárate y hay una pareja de policías detenida

Javier Milei reprogramó su agenda de reuniones en Estados Unidos y tiene previsto viajar mañana

INFOBAE AMÉRICA
Alemania desplegó dos cazas para

Alemania desplegó dos cazas para interceptar un avión ruso cerca del espacio aéreo de la OTAN

Israel informó que más de medio millón de gazatíes huyeron de la capital tras la ofensiva militar contra los terroristas de Hamas

¿Finalmente habrá un desenlace en Venezuela?

Portugal reconoció formalmente al Estado de Palestina

República Dominicana incautó 377 paquetes de cocaína de la lancha narco bombardeada por Estados Unidos

TELESHOW
Daniela Celis, a flor de

Daniela Celis, a flor de piel sobre Thiago Medina: “Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre”

Wanda Nara lució el regalo que Martín Migueles, su nuevo novio, le dio por el Día de la Primavera

Se habría adelantado el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: “Están viajando las abuelas”

El inolvidable encuentro de Lali Espósito con Pedro Almodóvar en el Festival de Cine de San Sebastián: sus fotos

Así quedó la casa de Cinthia Fernández después de su remodelación: los cambios que hizo