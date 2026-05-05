Crimen y Justicia

Alerta Sofía en Corrientes: buscan a “El Brasilero” tras disparar contra un hombre y fugarse con su hijo de 6 años

El hecho ocurrió la noche del domingo en un domicilio de la localidad de Esquina, donde el sospechoso irrumpió en una reunión, hirió a un hombre de 47 años y se dio a la fuga con el menor. La madre del niño denunció que su ex pareja se encuentra en situación irregular en el país. La principal hipótesis es que tomó al menor por violencia vicaria

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El sospechoso, conocido como "El Brasilero", huyó con su hijo tras disparar contra un hombre de 47 años en un domicilio de la ciudad de Esquina
El sospechoso, conocido como "El Brasilero", huyó con su hijo tras disparar contra un hombre de 47 años en un domicilio de la ciudad de Esquina

Un hombre identificado con el alias “El Brasilero” disparó contra un ciudadano de 47 años en la ciudad de Esquina, provincia de Corrientes, y luego huyó con su hijo de seis años, lo que desencadenó la activación de la Alerta Sofía y abrió una investigación por tentativa de homicidio bajo la hipótesis de violencia vicaria.

El hecho ocurrió en la noche del domingo, alrededor de las 21:30, en un domicilio del Barrio Manzini, sobre calle Pujol al 1900. Según el comunicado de la Policía de la Provincia de Corrientes, efectivos de la Comisaría Distrito Segunda de Esquina iniciaron las diligencias investigativas en colaboración con la Unidad Fiscal interviniente, en el marco de actuaciones de oficio por supuesta tentativa de homicidio.

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Conforme a las primeras averiguaciones, varias personas se encontraban reunidas en ese domicilio cuando se hizo presente el sospechoso. Por causas que aún se investigan, el individuo habría mantenido un altercado con uno de los presentes y efectuó disparos con un arma de fuego, con los que hirió a un hombre de 47 años.

La víctima fue trasladada para recibir atención médica y, según informó el Ministerio de Seguridad de Corrientes, se encuentra fuera de peligro y bajo evaluación de profesionales de la salud.

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La madre del niño radicó la denuncia ante la Comisaría de la Mujer y el Menor de Esquina, y pidió a la Justicia que actúe con celeridad
La madre del niño radicó la denuncia ante la Comisaría de la Mujer y el Menor de Esquina, y pidió a la Justicia que actúe con celeridad

Tras el ataque, el presunto autor se dio a la fuga. No lo hizo solo: se llevó consigo a su hijo, Nahuá Santos Riquelme, de seis años. La madre del niño, Mariana Riquelme, radicó la denuncia ante la Comisaría de la Mujer y el Menor de Esquina, lo que activó de forma inmediata el protocolo de búsqueda de personas menores de edad. Las autoridades implementaron la Alerta Sofía, difundieron un flyer con los datos del menor y alertaron a los distintos controles policiales y camineros de la provincia.

El Ministerio de Seguridad Nacional solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero del niño. Nahuá tiene cabello rubio con rulitos, ojos claros y tez blanca. La última vez que lo vieron vestía pantalón largo color crema, zapatillas blancas, camiseta azul y blanca de manga larga y campera marrón tipo inflable.

La madre relató la secuencia de ese domingo en diálogo con Radio Dos de Corrientes. El padre del niño, Josias Santos Regis —conocido como “El Brasilero” —, pasó a buscar a su hijo al mediodía para almorzar.

Por la tarde regresaron al domicilio a retirar elementos para ir a pescar. Esa noche, mientras Riquelme estaba en un encuentro con amigos, Santos Regis comenzó a llamarla. “La última vez que él me llamó fue a las nueve de ayer”, declaró la mujer a la emisora correntina.

El niño, de seis años, fue visto por última vez la noche del domingo 3 de mayo, cuando su padre se lo llevó tras el ataque en el Barrio Manzini
El niño, de seis años, fue visto por última vez la noche del domingo 3 de mayo, cuando su padre se lo llevó tras el ataque en el Barrio Manzini

Riquelme también describió el vínculo con su expareja como una relación marcada por el hostigamiento. “No vivía tranquila, tenía tiempos que él estaba tranquilo y otros tiempos que me hostigaba, que me perseguía”, relató. Sobre el paradero del niño, dijo creer que Santos Regis no le haría daño, aunque expresó otro temor: “Tengo miedo de que se lo lleve lejos”. La mujer señaló además que el sospechoso se encuentra en situación irregular en el país y que ella misma había pedido su deportación tiempo atrás.

Riquelme también apuntó contra los tiempos de respuesta por parte de las autoridades. Al momento de radicar la denuncia, afirmó que tardaron “un montón” porque el fiscal no la autorizaba. “Está en juego la vida de un niño. Y yo necesito que sea rápido, que la Justicia actúe rápido, que no me pongan trabas”, expresó ante la emisora.

La Policía de Corrientes informó que el caso es investigado bajo la hipótesis de un episodio de violencia de tipo vicaria, modalidad que refuerza la urgencia en la localización del menor. Distintas dependencias policiales desplegaron operativos en zonas urbanas y rurales con el objetivo de localizar al presunto autor y al niño, y lograr el total esclarecimiento del hecho.

Quienes tengan información sobre el paradero de Nahuá Santos Riquelme o de Josias Santos Regis pueden comunicarse de forma gratuita y anónima al 134, al 911 en la capital provincial o al 101 en el interior de la provincia.

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