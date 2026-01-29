Tecno

Lista de códigos de Free Fire para el 29 de enero de 2026 y cómo canjearlos

La distribución diaria de nuevas combinaciones por parte de Garena permite a los jugadores reclamar recompensas, como skins y trajes exclusivos

Garena publica códigos diarios con duración y cantidad limitadas, lo que obliga a los jugadores a actuar con rapidez para no perder las recompensas. (Foto: Garena)

El interés global de los jugadores de Free Fire y Free Fire MAX se renueva a diario gracias a la distribución de códigos alfanuméricos que habilitan el acceso a recompensas digitales exclusivas, desde trajes y skins hasta diamantes y cajas de botín, sin que sea necesario gastar dinero real.

Estos códigos, lanzados por Garena con duración y cupos limitados, exigen una reacción rápida de la comunidad, porque pueden agotarse en menos de un día dependiendo de la región y el evento asociado.

En este sentido, se explica cuáles son los códigos disponibles para canjear este 29 de enero de 2026, sumado a el proceso correcto de canjearlos y qué consideraciones se deben tener en cuenta para su correcto aprovechamiento.

Cuáles son los códigos de Free Fire disponibles para canjear este 29 de enero

Los once códigos Free Fire publicados para el 29 de enero de 2026 habilitan premios exclusivos, incluyendo trajes, skins y cajas de botín, según informó Garena. (Foto: Garena)

La lista de combinaciones publicadas para el lunes 29 de enero de 2026 incluye once códigos, que deben ser canjeados por los jugadores antes de que se agote el tiempo. Esta es la lista:

  • FFPLUFBVSLOT.
  • MCPW3D28VZD6.
  • ZZZ76NT3PDSH.
  • V427K98RUCHZ.
  • J3ZKQ57Z2P2P.
  • 3IBBMSL7AK8G.
  • B3G7A22TWDR7X.
  • 4ST1ZTBE2RP.
  • 6KWMFJVMQQYG.
  • EYH2W3XK8UPG.
  • FF7MUY4ME6SC.

Cada uno de estos códigos permite reclamar premios exclusivos, como skins, trajes, diamantes y cajas de botín, sin coste adicional.

Cómo Canjear los códigos de Free Fire y aprovechar las recompensas

El proceso de canje requiere iniciar sesión en la web oficial de Garena con una cuenta vinculada, copiar el código e ingresarlo correctamente para recibir las recompensas. (Foto: Free Fire / Garena)

Los usuarios que deseen capitalizar estas promociones deben seguir un itinerario sencillo pero riguroso: primero, acceder a la web oficial de recompensas de Garena, después iniciar sesión con la cuenta vinculada —ya proceda de Facebook, Google, Apple, Huawei o VK— y, por último, copiar el código escogido para introducirlo en el campo destinado a tal efecto.

Tras presionar “Confirmar”, el sistema procesa el canje y, en un máximo de 24 horas, notifica por el canal interno del juego si el procedimiento resultó exitoso.

Entre las recompensas disponibles destacan los trajes exclusivos, las skins de armas y los diamantes para realizar nuevas adquisiciones dentro de la plataforma.

Es frecuente que la compañía reserve objetos únicos para eventos especiales o colaboraciones globales, artículos cuyo acceso queda limitado tanto por el tiempo como por la cantidad de usuarios que pueden obtenerlos.

Qué considerar antes de canjear los códigos de Free Fire

Cada código de Free Fire solo puede utilizarse una vez por cuenta y está sujeto a un límite máximo de redenciones por región geográfica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los usuarios deben considerar que el sistema restringe la utilización de cada código a una sola vez por cuenta, además de fijar un número máximo de redenciones por zona geográfica. Cumplido cualquiera de estos topes, el código pierde validez de inmediato.

Para verificar el estado de cada combinación, los jugadores deben ingresar en el portal oficial reward.ff.garena.com. Si el mensaje “código inválido o expirado” aparece durante el trámite, el sistema determina que ha expirado la oportunidad de canje.

La validez habitual de estos códigos oscila entre 12 y 48 horas, aunque en ciertas ocasiones se extiende durante fines de semana enteros, en función de la dinámica del evento y la región geográfica correspondiente.

Solo los perfiles vinculados pueden usar los códigos Free Fire, quedando excluidas las cuentas invitadas para acceder a las recompensas digitales gratuitas de Garena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la obligación de ingresar el código con precisión, respetando la combinación exacta de letras mayúsculas y números, es determinante, porque cualquier error impedirá que el sistema reconozca la solicitud y se pierda la posibilidad de obtener el beneficio.

De esta manera, el proceso de validación se convierte en la mejor garantía para quienes esperan conseguir los premios más buscados.

Por qué Garena lanza periódicamente códigos con recompensas para sus jugadores

El mecanismo implementado por el desarrollador afianza la permanencia y la interacción diaria de la comunidad, además de dinamizar la economía interna del juego, al brindar acceso a premios sin la necesidad de realizar compras con dinero real.

Los jugadores deben saber que las cuentas de invitado no tienen acceso a estas ventajas, que se reservan para perfiles que estén vinculados a la plataforma.

