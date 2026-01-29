Tecno

La IA ya tomó el lugar de los programadores y está cambiando su trabajo para siempre

Copilot y Claude Code acaban con la escritura manual, pero exigen nuevos perfiles enfocados en supervisión y diseño organizacional

Guardar
La inteligencia artificial transformó la
La inteligencia artificial transformó la programación al convertirse en la principal autora del código fuente en la industria tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial dejó de ser un asistente para programadores y se convirtió en la principal autora del código fuente. Esta transformación redefine el rol del programador y fuerza una reinvención sin precedentes en la industria tecnológica.

Durante décadas, la programación se caracterizó por el dominio de la sintaxis y largas jornadas frente al teclado. Ese escenario se desvanece con la irrupción de herramientas como Claude Code y Copilot, que permiten crear módulos completos a partir de simples descripciones humanas.

Cómo la IA pasó a tomar protagonismo en la escritura de código

La inteligencia artificial pasó de ser un simple complemento a convertirse en protagonista. Lo que comenzó como autocompletado evolucionó hacia sistemas que proponen arquitecturas, depuran errores y generan funciones completas a partir de una simple descripción del objetivo.

Herramientas como Copilot o Claude Code se popularizaron al permitir que el programador delegue la mayor parte de la escritura en el modelo, limitando su intervención a la revisión y el ajuste final.

El prestigio de los programadores
El prestigio de los programadores pasó de dominar varios lenguajes a sobresalir por su capacidad para detectar fallos sutiles y anticipar problemas en producción. (Foto: Imagen ilustrativa)

Para un sector acostumbrado a la precisión y el control, este salto resultó disruptivo. Muchos desarrolladores se encontraron ante un cambio que llegó más rápido de lo esperado. El trabajo ya no consiste en escribir cada línea, sino en formular con claridad la intención y verificar que la solución propuesta cumpla con los estándares de calidad y seguridad requeridos.

Qué es el surgimiento del vibe coding

El fenómeno conocido como vibe coding sintetiza la nueva dinámica. El programador ya no actúa como mecanógrafo ni ejecuta cada instrucción de manera directa. Su función se traslada a la descripción del problema y la evaluación de los resultados generados por la inteligencia artificial. La sintaxis pierde peso, mientras la intención y la capacidad de orientar al sistema se vuelven centrales.

Modelos como Claude Code o los sistemas internos de grandes compañías han normalizado este enfoque. El profesional solicita al modelo que resuelva una tarea, observa el proceso, revisa el producto terminado y decide si es apto para su propósito. Lo que hasta hace poco era impensado ahora constituye la norma en equipos de desarrollo avanzados.

Referentes clave del sector han comenzado a delinear los alcances de esta transformación. Ryan Dahl, creador de Node.js, expresó que la era de los humanos escribiendo código ha concluido. Según su perspectiva, la programación no desaparece, pero sí se redefine.

El prestigio de los programadores
El prestigio de los programadores pasó de dominar varios lenguajes a sobresalir por su capacidad para detectar fallos sutiles y anticipar problemas en producción. (Foto: Imagen ilustrativa)

Los profesionales dedicarán menos tiempo a escribir sintaxis y mucho más a decidir qué construir, con qué herramientas y bajo qué criterios.

La tarea se desplaza de la ejecución a la toma de decisiones. El ingeniero tradicional, que valoraba el dominio técnico sobre múltiples lenguajes, cede terreno ante un perfil más estratégico, orientado al diseño, la verificación y el control de calidad.

Cómo está cambiando el rol de los programadores

El paralelismo con la evolución de los frameworks resulta directo. Así como estas herramientas automatizaron tareas repetitivas, la inteligencia artificial ahora elimina el siguiente nivel de intervención manual. El programador se transforma en director de orquesta: debe anticipar errores, evaluar el impacto de las decisiones técnicas y asegurar que la solución propuesta sea sostenible a largo plazo.

El prestigio profesional ya no depende de la cantidad de lenguajes conocidos. Ahora se mide por la habilidad para detectar fallos sutiles, anticipar problemas en producción y comprender las implicancias a futuro de cada elección. El foco se traslada a la supervisión, la auditoría y la mejora continua.

Las nuevas competencias clave para
Las nuevas competencias clave para los programadores incluyen la supervisión, la auditoría de sistemas de IA y el desarrollo de criterios sólidos para la seguridad del software. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este escenario, el rol humano se redefine. Las empresas buscan perfiles capaces de colaborar con modelos de inteligencia artificial, integrarlos en los flujos de trabajo y detectar errores antes de que se conviertan en problemas críticos. La habilidad clave ya no es la velocidad para escribir código, sino la capacidad para asegurar que el sistema funcione de manera confiable incluso cuando nadie lo supervisa.

El trabajo se orienta hacia la prueba de sistemas, la observabilidad, la revisión y el desarrollo de criterios sólidos para decidir cuándo una solución es segura y eficiente. Surgen nuevas competencias: guiar a la inteligencia artificial, auditar sus resultados y anticipar los riesgos derivados de su uso intensivo.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialProgramaciónVibe codingEmpleoCopilotTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Adiós a los formularios y las reservas manuales: la IA de Google Chrome ahora navega y compra por ti

La herramienta, impulsada por Gemini 3, busca llevar los agentes de inteligencia artificial al uso cotidiano de millones de personas

Adiós a los formularios y

Apple le gana a Hollywood con los derechos de Cosmere de Brandon Sanderson: es histórico

La plataforma cerró un acuerdo con Brandon Sanderson para adaptar su universo literario, con el autor como productor ejecutivo

Apple le gana a Hollywood

Juegos clásicos de Disney están de regreso en esta colección para Nintendo Switch 2

En total son ocho juegos que marcaron la infancia de muchos en NES y SuperNintendo

Juegos clásicos de Disney están

Nunca escriba el PIN de su tarjeta de débito o crédito en estos dos lugares: sus cuentas pueden quedar expuestas

El PIN es la principal barrera de seguridad de las tarjetas y escribirlo en lugares inseguros expone directamente el dinero del usuario

Nunca escriba el PIN de

Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind: “La IA no es creativa” y esa es la ventaja de los humanos, por ahora

Para el directivo, esta es la clave que hoy diferencia a los buenos cientificos en el mudndo real

Demis Hassabis, CEO de Google
DEPORTES
El insólito momento que se

El insólito momento que se vivió en la TV de Portugal por el agónico tanto del arquero del Benfica ante Real Madrid

La advertencia de Sinner antes del cruce con Djokovic: “Ganar a Novak es uno de los desafíos más difíciles del tenis”

Franco Colapinto habló sobre el rendimiento que tuvo con Alpine tras las primeras pruebas y dejó una esperanzadora frase sobre la Fórmula 1

Las particulares reacciones de Santiago Ascacíbar frente a los goles de Estudiantes y Boca en un palco

El curioso punto que perdió Aryna Sabalenka por gritar demasiado en el duelo de semifinales del Australian Open: “Nunca me había pasado algo así”

TELESHOW
Christian Petersen habló a fondo

Christian Petersen habló a fondo de la excursión al Lanín que casi le cuesta la vida: “Quizás me puse muy al límite”

Los llamativos gestos de María Susini en medio del silencio que eligió tras su separación con Facundo Arana

Sofía Gala fue la gran ausente en la fiesta por la serie de Moria Casán: “Está en Uruguay con Fito Páez”

Maxi López busca casa para vivir en Argentina con su familia: cuáles son los requisitos

Julieta Ortega sorprendió a su hijo Benito en vivo al contar qué cosas no soportaría de su novia

INFOBAE AMÉRICA

Fraude y escándalo de impacto

Fraude y escándalo de impacto político y judicial en Brasil: quién es quién en el caso Banco Master

La enigmática y polémica historia de la colección mexicana Gelman

Iglesia Católica panameña establece comisión independiente sobre casos de abuso entre 2001 y 2025

La humanidad vuelve a la Luna: tras 54 años, la misión Artemis II inicia una nueva era en la conquista espacial

El oro alcanzó un nuevo récord por encima de 5.600 dólares y el petróleo sube por las tensiones con Irán