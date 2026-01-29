Jensen Huang, CEO de Nvidia, calcula las cuantiosas sumas que se pagarían a robots cada año

Jensen Huang describió a los robots humanoides como “los migrantes de la IA”. REUTERS/Steve Marcus

Jensen Huang, líder de Nvidia, ha proyectado un escenario en el que los robots cobrarían hasta 50.000 dólares anuales por desempeñar tareas en un contexto de escasez de mano de obra humana. Sus declaraciones, realizadas en la conferencia Nvidia GTC 2025, han generado debate en la industria tecnológica y ponen en perspectiva el potencial económico de la robótica y la inteligencia artificial en la próxima década.

El futuro del trabajo: robots y déficit de mano de obra

Huang subraya que el mundo enfrentará un déficit de al menos 50 millones de trabajadores humanos para finales de esta década. En este contexto, propuso un cambio radical en la economía laboral: “Estaríamos más que encantados de pagarles a cada uno 50.000 dólares para que vengan a trabajar”.

“Probablemente, vamos a tener que pagarles a los robots 50.000 dólares al año para que trabajen”, agregó el directivo.

Nvidia respalda esta visión con el desarrollo del proyecto Groot N1, un modelo de inteligencia artificial especializado en que los robots aprendan de su entorno, se desplacen y ejecuten tareas físicas complejas en fábricas.

El CEO de Nvidia estimó los altos salarios que podrían recibir los robots cada año en el futuro laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa busca responder a la falta de personal en sectores clave, donde la automatización y la robótica pueden convertirse en soluciones indispensables para mantener la productividad y la competitividad industrial.

Innovación tecnológica y crecimiento de Nvidia

El protagonismo de Nvidia en este nuevo paradigma industrial se refleja en su posición como la empresa más valiosa del sector tecnológico, con una capitalización bursátil de 3,33 billones de dólares en 2024, superando a gigantes como Microsoft y Apple.

Parte de este crecimiento se atribuye a innovaciones como Earth-2, un “clon digital” para predicciones climáticas, y la arquitectura de chips Blackwell, diseñada para ofrecer mayor eficiencia energética y rendimiento en sistemas de inteligencia artificial.

Un robot humanoide es un tipo de robot diseñado para imitar la apariencia y los movimientos de una persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Huang sostiene que la inteligencia artificial convencional superará a los humanos en tareas específicas en los próximos cinco años, dependiendo de los criterios de evaluación que se utilicen. Esta visión refuerza la apuesta de Nvidia por liderar la transición hacia una economía donde la colaboración entre robots y humanos será clave para afrontar los desafíos del mercado laboral del futuro.

Robots humanoides: la nueva frontera de la inteligencia artificial

Jensen Huang, CEO de Nvidia, describió a los robots humanoides como “los migrantes de la Inteligencia Artificial” y planteó que su avance podría ser la clave para resolver la escasez de mano de obra en la industria manufacturera. De forma complementaria, Elon Musk anticipó que “2026 será el año de la IA y la robótica; hemos entrado en la era de la singularidad tecnológica”.

Entre los desarrollos recientes destaca North, un robot creado por Sharpa que, según la compañía, cuenta con motricidad fina en las manos equiparable a la de una persona, lo que le permite desempeñar tareas que requieren gran precisión.

El robot North luce en la parte central de la imagen. (Composición Infobae: Patrick T. Fallon - AFP / Abbie Parr - AP / Caroline Brehman - AFP)

En su estrategia de expansión, Nvidia apuesta por Cosmos, un entorno que une modelos de IA, simulaciones avanzadas y hardware, con el objetivo de llevar la inteligencia artificial desde los centros de datos hasta robots autónomos capaces de operar en el mundo físico.

Mientras tanto, Boston Dynamics y Hyundai han lanzado la primera versión industrial del robot Atlas, producto de una colaboración que incluye a Google DeepMind para el desarrollo de su inteligencia artificial. Esta alianza busca acelerar la adopción de robots humanoides en fábricas y otros entornos industriales.

Por otro lado, Elon Musk anunció que Tesla presentará una nueva versión de su robot Optimus a comienzos de 2026 y planea iniciar la producción masiva desde abril. El magnate prevé una transformación radical: “estos robots tendrán manos más hábiles que los humanos, se volverán en pocos años mejores que los cirujanos más expertos y democratizarán la salud, haciendo que los cuidados médicos avanzados sean accesibles para todos”.