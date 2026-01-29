Apple le gana a Hollywood con los derechos de Cosmere de Brandon Sanderson: es histórico

Apple llegó a un acuerdo con el escritor Brandon Sanderson para adaptar el Cosmere.

Apple cerró un acuerdo con el escritor Brandon Sanderson para adaptar el Cosmere, el universo literario que conecta la mayor parte de sus novelas de fantasía, en lo que se perfila como uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de la plataforma de streaming.

El pacto incluye la participación directa del autor en el desarrollo y la producción de las adaptaciones, con control creativo sobre guiones, enfoques narrativos y fidelidad respecto a las obras originales.

La información fue adelantada por The Hollywood Reporter y confirma que Apple se quedó con unos derechos que durante años fueron objeto de interés y disputas en Hollywood. El Cosmere reúne sagas de enorme popularidad como Nacidos de la bruma (Mistborn) y El archivo de las tormentas, además de novelas independientes que comparten un mismo universo, reglas mágicas y eventos interconectados.

Apple le ganó a Hollywood para hacerse con la saga de imaginación más popular del mundo. REUTERS/Mike Segar/File Photo

Uno de los puntos centrales del acuerdo es el rol de Sanderson. El escritor será productor ejecutivo y tendrá poder de decisión en aspectos clave de las adaptaciones, algo poco habitual en producciones de este calibre.

En distintas ocasiones, el autor había manifestado su reticencia a llevar sus libros a la pantalla si eso implicaba perder el “alma” de las historias. “No quiero que mis libros sean una mercancía para la televisión o el cine si eso significa perder el alma de la historia”, llegó a declarar públicamente.

Esa postura explica por qué, pese a la popularidad del Cosmere, las adaptaciones nunca avanzaron de forma concreta hasta ahora. El propio Sanderson reconocía hace poco que “aún no era el momento”, aunque también dejaba claro que su exigencia era poder escribir y controlar la narrativa. Según trascendió, Apple aceptó esas condiciones, lo que habría sido decisivo para cerrar el acuerdo.

Brandon Sanderson tiene varias sagas de fantasía que conectan entre sí.

En cuanto al plan creativo, se dice que Nacidos de la bruma sería la primera obra en llegar a la pantalla, probablemente en formato de franquicia cinematográfica. Más adelante, El archivo de las tormentas se desarrollaría como una serie, aprovechando su estructura extensa y coral.

El objetivo sería construir un universo compartido coherente, con historias que se desplieguen en distintos formatos audiovisuales, aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales sobre el orden, los plazos ni el alcance exacto del proyecto.

Tampoco se conocen detalles sobre el elenco, los equipos técnicos o las fechas de estreno. De hecho, todo indica que las producciones aún se encuentran en una etapa temprana de desarrollo. Lo que sí está confirmado es que el acuerdo ya está cerrado y que el trabajo creativo está en marcha.

Apple TV tiene como objetivo realizar una saga del Cosmere a largo plazo y conectar historias. (Foto: Apple)

Para Apple TV, el Cosmere representa un salto peculiar. La plataforma ya cuenta con series reconocidas como Separación, Silo, Fundación o la reciente Pluribus, pero este proyecto va más allá de sumar una nueva producción de prestigio. Se trata de una apuesta a largo plazo por una franquicia de gran escala, con una base de millones de lectores en todo el mundo y un universo narrativo pensado desde su origen para crecer y expandirse.

En términos de potencial, el Cosmere suele ser comparado con fenómenos como Harry Potter o El Señor de los Anillos dentro de la fantasía contemporánea. A diferencia de otras sagas literarias, el entramado creado por Sanderson conecta personajes, conceptos y acontecimientos entre distintas historias, lo que ofrece múltiples posibilidades para el desarrollo audiovisual.

Además, Apple no solo adquiere derechos sobre obras ya publicadas, sino sobre un universo que sigue en expansión. Sanderson tiene previstas nuevas novelas del Cosmere para los próximos años, lo que abre la puerta a que el crecimiento del material literario y el audiovisual avancen de forma paralela.