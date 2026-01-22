La Academia permitirá que películas hechas con inteligencia artificial compitan por el Oscar. (REUTERS/Gary Hershorn)

¿Pueden las películas hechas con inteligencia artificial ganar el Oscar? La respuesta es sí, según las nuevas directrices de la Academia de cine de Hollywood. La institución ha actualizado sus normas para incluir la tecnología generativa en el proceso de selección, afirmando que la IA “no contribuye ni perjudica las posibilidades de obtener una nominación”.

El criterio fundamental será el grado de autoría creativa humana en la obra, más allá del uso de herramientas tecnológicas.

Oscar y películas con inteligencia artificial: qué dice la Academia de Hollywood

Con la revisión de sus regulaciones, la Academia deja claro que las producciones que utilicen inteligencia artificial en cualquier parte de su realización no quedarán excluidas de la carrera por la estatuilla dorada.

¿Pueden las películas hechas con inteligencia artificial ganar el Oscar? La respuesta es sí. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

El comunicado oficial subraya que cada sección de la Academia evaluará “hasta qué punto una persona estuvo en el centro de la autoría creativa al elegir la película premiada”, es decir, la creatividad y el control humano seguirán siendo determinantes para el reconocimiento.

Estos cambios se implementarán a partir de la 98ª edición de los premios Oscar, cuya ceremonia está prevista para el 15 de marzo de 2026 en el teatro Dolby de Los Ángeles.

En cuanto a la categoría de mejor película internacional, la Academia también ha actualizado los requisitos de elegibilidad para incluir a cineastas con estatus de refugiado o asilo, siempre que el control creativo de la película pertenezca mayoritariamente a ciudadanos, residentes o personas con esa condición en el país que presenta la obra.

Adrien Brody, ganador del Oscar como mejor actor por 'The Brutalist', posa en la sala de prensa de los premios. (Foto, Jordan Strauss/Invision/AP)

Películas ganadoras y el uso de IA generativa

La inteligencia artificial generativa ya ha dejado huella en el cine galardonado. En la última edición de los Oscar, títulos como ‘The Brutalist’ y ‘Emilia Pérez’ incorporaron estas tecnologías en su proceso de producción.

‘The Brutalist’ utilizó herramientas como Respeecher para editar los diálogos y mejorar la pronunciación en húngaro de sus protagonistas, Adrien Brody y Felicity Jones. Brody, precisamente, fue reconocido con el Oscar a mejor actor principal por su actuación en este filme.

Por su parte, ‘Emilia Pérez’, encabezada por Karla Sofía Gascón, recurrió a la clonación de voz mediante inteligencia artificial para perfeccionar las interpretaciones musicales. Ambos casos evidencian cómo la IA se integra cada vez más en la industria y contribuye, de distintas maneras, a la creación de obras que compiten y triunfan en los principales certámenes cinematográficos.

‘Emilia Pérez’ recurrió a la clonación de voz mediante inteligencia artificial. | Portada: Jovany Pérez, Infobae México.

Oscar 2026: películas, directores y actores que disputan la estatuilla

En la carrera por los premios Oscar de 2026, la categoría de Mejor Película destaca por la variedad y ambición de sus nominados. Entre las candidatas figuran títulos como “Bugonia”, “F1”, “Frankenstein”, “Hamnet”, “Marty Supremo”, “Una batalla tras otra”, “El agente secreto”, “Valor sentimental”, “Pecadores” y “Sueños de trenes”, reflejando la diversidad de géneros y propuestas narrativas que marcan el cine contemporáneo.

La competencia es igualmente intensa en la categoría de Mejor Dirección, donde cineastas de renombre como Chloe Zhao (“Hamnet”), Josh Safdie (“Marty Supremo”), Paul Thomas Anderson (“Una batalla tras otra”), Joachim Trier (“Valor sentimental”) y Ryan Coogler (“Pecadores”) buscan el reconocimiento de la Academia.

En cuanto a las interpretaciones, los nominados a Mejor Actor Protagonista este año son Timothée Chalamet por “Marty Supremo”, Leonardo DiCaprio por “Una batalla tras otra”, Ethan Hawke por “Blue Moon”, Michael B. Jordan por “Pecadores” y Wagner Moura por “El agente secreto”.

La ceremonia del Oscar está prevista para el 15 de marzo de 2026 en el teatro Dolby de Los Ángeles. Al Seib/A.M.P.A.S./Handout via REUTERS

En el apartado femenino, Jesse Buckley (“Hamnet”), Rose Byrne (“If I Had Legs I’d Kick You”), Kate Hudson (“Song Sung Blue”), Renata Reinsve (“Valor sentimental”) y Emma Stone (“Bugonia”) compiten por el galardón a Mejor Actriz Protagonista.

Esta edición de los Oscar 2026 se perfila como una de las más reñidas y diversas en los últimos años, con figuras consagradas y nuevos talentos disputando los máximos honores de la industria cinematográfica.