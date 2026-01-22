Tecno

¿Pueden las películas hechas con inteligencia artificial ganar el Oscar?

Títulos como ‘The Brutalist’ y ‘Emilia Pérez’ incorporaron IA en su proceso de producción

Guardar
La Academia permitirá que películas
La Academia permitirá que películas hechas con inteligencia artificial compitan por el Oscar. (REUTERS/Gary Hershorn)

¿Pueden las películas hechas con inteligencia artificial ganar el Oscar? La respuesta es sí, según las nuevas directrices de la Academia de cine de Hollywood. La institución ha actualizado sus normas para incluir la tecnología generativa en el proceso de selección, afirmando que la IA “no contribuye ni perjudica las posibilidades de obtener una nominación”.

El criterio fundamental será el grado de autoría creativa humana en la obra, más allá del uso de herramientas tecnológicas.

Oscar y películas con inteligencia artificial: qué dice la Academia de Hollywood

Con la revisión de sus regulaciones, la Academia deja claro que las producciones que utilicen inteligencia artificial en cualquier parte de su realización no quedarán excluidas de la carrera por la estatuilla dorada.

¿Pueden las películas hechas con
¿Pueden las películas hechas con inteligencia artificial ganar el Oscar? La respuesta es sí. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

El comunicado oficial subraya que cada sección de la Academia evaluará “hasta qué punto una persona estuvo en el centro de la autoría creativa al elegir la película premiada”, es decir, la creatividad y el control humano seguirán siendo determinantes para el reconocimiento.

Estos cambios se implementarán a partir de la 98ª edición de los premios Oscar, cuya ceremonia está prevista para el 15 de marzo de 2026 en el teatro Dolby de Los Ángeles.

En cuanto a la categoría de mejor película internacional, la Academia también ha actualizado los requisitos de elegibilidad para incluir a cineastas con estatus de refugiado o asilo, siempre que el control creativo de la película pertenezca mayoritariamente a ciudadanos, residentes o personas con esa condición en el país que presenta la obra.

Adrien Brody, ganador del Oscar
Adrien Brody, ganador del Oscar como mejor actor por 'The Brutalist', posa en la sala de prensa de los premios. (Foto, Jordan Strauss/Invision/AP)

Películas ganadoras y el uso de IA generativa

La inteligencia artificial generativa ya ha dejado huella en el cine galardonado. En la última edición de los Oscar, títulos como ‘The Brutalist’ y ‘Emilia Pérez’ incorporaron estas tecnologías en su proceso de producción.

‘The Brutalist’ utilizó herramientas como Respeecher para editar los diálogos y mejorar la pronunciación en húngaro de sus protagonistas, Adrien Brody y Felicity Jones. Brody, precisamente, fue reconocido con el Oscar a mejor actor principal por su actuación en este filme.

Por su parte, ‘Emilia Pérez’, encabezada por Karla Sofía Gascón, recurrió a la clonación de voz mediante inteligencia artificial para perfeccionar las interpretaciones musicales. Ambos casos evidencian cómo la IA se integra cada vez más en la industria y contribuye, de distintas maneras, a la creación de obras que compiten y triunfan en los principales certámenes cinematográficos.

‘Emilia Pérez’ recurrió a la
‘Emilia Pérez’ recurrió a la clonación de voz mediante inteligencia artificial. | Portada: Jovany Pérez, Infobae México.

Oscar 2026: películas, directores y actores que disputan la estatuilla

En la carrera por los premios Oscar de 2026, la categoría de Mejor Película destaca por la variedad y ambición de sus nominados. Entre las candidatas figuran títulos como “Bugonia”, “F1”, “Frankenstein”, “Hamnet”, “Marty Supremo”, “Una batalla tras otra”, “El agente secreto”, “Valor sentimental”, “Pecadores” y “Sueños de trenes”, reflejando la diversidad de géneros y propuestas narrativas que marcan el cine contemporáneo.

La competencia es igualmente intensa en la categoría de Mejor Dirección, donde cineastas de renombre como Chloe Zhao (“Hamnet”), Josh Safdie (“Marty Supremo”), Paul Thomas Anderson (“Una batalla tras otra”), Joachim Trier (“Valor sentimental”) y Ryan Coogler (“Pecadores”) buscan el reconocimiento de la Academia.

En cuanto a las interpretaciones, los nominados a Mejor Actor Protagonista este año son Timothée Chalamet por “Marty Supremo”, Leonardo DiCaprio por “Una batalla tras otra”, Ethan Hawke por “Blue Moon”, Michael B. Jordan por “Pecadores” y Wagner Moura por “El agente secreto”.

La ceremonia del Oscar está
La ceremonia del Oscar está prevista para el 15 de marzo de 2026 en el teatro Dolby de Los Ángeles. Al Seib/A.M.P.A.S./Handout via REUTERS

En el apartado femenino, Jesse Buckley (“Hamnet”), Rose Byrne (“If I Had Legs I’d Kick You”), Kate Hudson (“Song Sung Blue”), Renata Reinsve (“Valor sentimental”) y Emma Stone (“Bugonia”) compiten por el galardón a Mejor Actriz Protagonista.

Esta edición de los Oscar 2026 se perfila como una de las más reñidas y diversas en los últimos años, con figuras consagradas y nuevos talentos disputando los máximos honores de la industria cinematográfica.

Temas Relacionados

Oscar 2026Premios OscarInteligencia artificialPelículasLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

CEO de Microsoft afirma que la IA debe lograr algo concreto para la humanidad o “nada de esto tiene sentido”

Satya Nadella advirtió en Davos que la inteligencia artificial solo será legítima si genera beneficios concretos para la sociedad

CEO de Microsoft afirma que

¿Tu cargador se calienta demasiado?: así puedes solucionarlo en pocos pasos

Si el móvil se carga más lento de lo habitual o notas que el adaptador calienta en exceso, el cable podría estar fallando

¿Tu cargador se calienta demasiado?:

El Modo IA de Google ahora puede interactuar con tu Gmail y Fotos para dar respuestas personalizadas

Google activó en su buscador la función Personal Intelligence, que permite al asistente acceder a estos datos para ajustarse al perfil del usuario

El Modo IA de Google

YouTube permitirá a los creadores generar videos cortos con clones de IA

La plataforma habilitará la creación de videos cortos con clones digitales de los propios creadores mediante inteligencia artificial

YouTube permitirá a los creadores

La IA cambió para siempre la manera en que los latinos hacen compras: más del 70% ya recurre a esta tecnología

Según Visa, en Estados Unidos, cerca del 47% de los consumidores utiliza esta herramienta para actividades como comparar precios y recibir recomendaciones adaptadas a sus preferencias

La IA cambió para siempre
DEPORTES
“Ahora cualquiera puede jugar en

“Ahora cualquiera puede jugar en Boca”: lapidario posteo de un multicampeón con el Xeneize por la posible llegada del primer refuerzo

Furor por el nuevo Alpine de Franco Colapinto: las primeras imágenes del auto de Fórmula 1 que usará en 2026

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry se juegan el pase a los octavos de final del Australian Open: hora y cómo ver los partidos en vivo

Susto en Aldosivi-Defensa: el brutal choque entre compañeros que terminó con un jugador retirado ambulancia

La AFA oficializó los 7 títulos que entregará el fútbol argentino esta temporada: la Copa que postergaron hasta el 2027

TELESHOW
La angustia y el llanto

La angustia y el llanto de Daniela Celis al hablar de la relación con su cuerpo luego de ser mamá: “La paso mal”

Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

La inesperada situación al aire de Nico Vázquez cuando hablaba de su hermano a 9 años de su muerte: “Estas son sus señales”

El apodo íntimo que Mauro Icardi le puso a Wanda Nara cuando estaban juntos y sorprendió en plena polémica

Ivana Figueiras acompañó a Darío Cvitanich en el 130° aniversario de Banfield: del distanciamiento a la exposición

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump dijo que una

Donald Trump dijo que una flota militar de Estados Unidos se dirige hacia aguas cercanas a Irán: “Veremos qué sucede”

Otra amenaza de Irán a Donald Trump: “Tenemos el dedo sobre el gatillo”

Dinamarca descartó que la soberanía de Groenlandia sea parte del acuerdo preliminar entre Estados Unidos y la OTAN

Feria de bienes raíces en Panamá mide la respuesta del mercado a la nueva ley de interés preferencial

Tras la presión de Trump, el Parlamento de Venezuela aprobó una reforma que desmantela el control estatal del petróleo