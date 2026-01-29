Adiós a los formularios y las reservas manuales: la IA de Google Chrome ahora navega y compra por ti

Google Chrome presenta nuevo asistente de IA que puede ser usado en el navegador. (Imagen ilustrativa)

Google anunció el lanzamiento de Auto Browse, una nueva función de inteligencia artificial integrada en el navegador Chrome que permite realizar tareas complejas de manera autónoma, sin que el usuario tenga que intervenir paso a paso.

La herramienta marca un avance clave en el uso práctico de los agentes de IA y busca ahorrar tiempo al automatizar acciones cotidianas como comparar información, resumir contenidos o gestionar la agenda.

La compañía explicó la novedad a través de un comunicado oficial, en el que detalla que Auto Browse está impulsada por Gemini 3, la versión más reciente de su asistente de inteligencia artificial, lanzada hace apenas dos meses. Con esta integración, Chrome se convierte en uno de los primeros navegadores de uso masivo en incorporar un agente de IA capaz de navegar por la web y ejecutar tareas por cuenta propia.

Google cuenta con un nuevo agente de IA que automatiza las búsquedas. (Google)

Durante 2025, los agentes de IA fueron una de las grandes promesas del sector tecnológico y protagonistas habituales en ferias y presentaciones. Sin embargo, hasta ahora sus aplicaciones prácticas habían sido limitadas y, en algunos casos, poco recomendables para el uso cotidiano.

Según Google, la función está diseñada para actuar como un asistente que entiende el contexto de lo que el usuario está haciendo en el navegador y puede ayudar sin necesidad de cambiar de pestaña o abrir nuevas ventanas. “Es como tener un asistente que te ayuda a encontrar información y a hacer las cosas más fáciles que nunca en la web”, señaló la compañía.

Cómo funciona Auto Browse en Chrome

Auto Browse se presenta como un panel lateral que se despliega en el lado derecho de la pantalla. Se activa al hacer clic en el ícono de Gemini, ubicado en la parte superior derecha del navegador. Desde allí, el usuario puede pedirle al asistente que realice tareas mientras sigue navegando por la pestaña activa.

La clave de esta función es que no se limita a responder preguntas, sino que puede interactuar con varias pestañas y servicios de Google de forma coordinada. Auto Browse está integrado con aplicaciones como Gmail, Calendar, YouTube, Maps, Shopping y Flights, lo que le permite ejecutar acciones que requieren varios pasos y gestionar multitareas.

Con solo hacer clic en el ícono de Gemini, puedes activar la nueva IA de Chrome. (Google)

Qué tareas puede realizar Auto Browse

Entre los usos que Google destacó para esta nueva función se encuentran:

Comparar opciones entre varias pestañas abiertas.

Resumir reseñas de productos provenientes de distintas páginas web.

Ayudar a encontrar espacios libres y organizar el calendario.

Asistir en búsquedas complejas sin salir de la página en uso.

Además, el panel lateral incorpora funciones ya conocidas de Gemini, ahora más accesibles desde Chrome. Entre ellas se incluye un editor de imágenes integrado con Nano Banana, que permite editar imágenes directamente sin necesidad de descargarlas y volver a subirlas, y la función de inteligencia personal con contexto ampliado, que ya existe en la app de Gemini y llegará al navegador en los próximos meses.

Google Chrome permite usar Gemini y editar las fotos en el mismo navegador, sin necesidad de subir imágenes o descargarlas. (Google)

Disponibilidad y limitaciones

Pese al anuncio, Auto Browse no estará disponible de inmediato para todos los usuarios. Google confirmó que, en una primera etapa, la función se lanzará únicamente en Estados Unidos. Además, solo podrán acceder quienes cuenten con alguna de las suscripciones de pago de inteligencia artificial de la compañía: AI Pro o Ultra.

Por el momento, no hay fechas confirmadas para su llegada a otros países, incluidos España y América Latina, una situación habitual en los lanzamientos de nuevas funciones de IA por parte de Google.

Un paso más en la automatización de la navegación

Auto Browse no es el primer agente de IA orientado a la navegación que presenta Google. A finales del 2025, la empresa introdujo Gemini 2.5 Computer Use, una herramienta con capacidad para interactuar con interfaces visuales de sitios web.

La nueva IA de Google Chrome se encuentra conectado a todos los servicios de Google. (Google)

Sin embargo, la integración directa en Chrome y su enfoque en tareas cotidianas posicionan a Auto Browse como una de las apuestas más ambiciosas de la compañía para llevar los agentes de IA al uso diario de millones de personas.