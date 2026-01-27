Tecno

IA en el trabajo: el 12% de los empleados en EE. UU. la usa a diario y pocos ven riesgo laboral

De acuerdo con una encuesta que recopiló las opiniones de más de 22.000 empleados, una de cada cuatro personas utiliza herramientas de IA al menos unas cuantas veces a la semana

El sector tecnológico lidera la adopción de la IA: seis de cada 10 empleados reportan un uso frecuente.

La adopción de la inteligencia artificial (IA) en los entornos laborales de Estados Unidos continúa en ascenso, con un 12% de los adultos empleados utilizándola todos los días y una proporción aún mayor haciéndolo de manera regular.

A pesar de este crecimiento, la preocupación por el posible reemplazo de empleos por la IA es baja entre los trabajadores, quienes en su mayoría consideran improbable que la automatización amenace sus puestos en los próximos años.

Uso de la IA en el trabajo: tendencias y sectores destacados

Según una reciente encuesta de la Fuerza Laboral de Gallup, basada en las respuestas de más de 22.000 trabajadores estadounidenses, cerca de una cuarta parte de los encuestados emplea la IA al menos varias veces por semana, mientras que casi la mitad la utiliza unas pocas veces al año.

La adopción de la inteligencia artificial (IA) en los entornos laborales de Estados Unidos continúa en ascenso.

Estos datos marcan un aumento significativo respecto al 21% que reportaba un uso ocasional en 2023, reflejando el impacto de herramientas como ChatGPT, que han facilitado tareas como la redacción de correos, la programación o la creación de imágenes.

El sector tecnológico lidera la adopción de la IA: seis de cada 10 empleados reportan un uso frecuente y tres de cada 10 la emplean diariamente. Este crecimiento, aunque notable desde 2023, muestra signos de estabilización tras el auge registrado entre 2024 y 2025.

En el ámbito financiero, profesionales como Andrea Tanzi, banquero de inversiones en Bank of America, usan la IA todos los días para sintetizar grandes volúmenes de información y gestionar tareas administrativas mediante chatbots internos.

Sam Manning señala que los trabajadores más expuestos a la IA suelen poseer mayores niveles de educación.

En el sector educativo, la profesora Joyce Hatzidakis recurre a chatbots para mejorar la comunicación con los padres y redactar cartas de recomendación, valorando la capacidad de estas herramientas para ajustar el tono y la claridad de sus mensajes.

Una encuesta previa de Gallup indicó que seis de cada 10 usuarios de IA dependen de asistentes virtuales, mientras que cuatro de cada 10 la emplean para consolidar información, generar ideas o aprender cosas nuevas. El uso de la IA es menos frecuente en sectores como el comercio minorista, la salud y la manufactura.

Impacto de la IA en la productividad y desafíos laborales

Tanto la industria tecnológica como el gobierno estadounidense promueven activamente la integración de la IA en los lugares de trabajo y centros educativos. Sin embargo, persiste el debate sobre el verdadero impacto de estas tecnologías en la productividad y las oportunidades laborales.

Una encuesta previa de Gallup indicó que seis de cada 10 usuarios de IA dependen de asistentes virtuales.

Sam Manning, investigador del Centro para la Gobernanza de la IA, señala que los trabajadores más expuestos a la IA suelen poseer mayores niveles de educación y habilidades, lo que los hace más adaptables a los cambios.

“Estos empleados, que suelen tener niveles de educación más altos y una gama más amplia de habilidades, son menos vulnerables a los cambios disruptivos en el trabajo”, afirma Manning.

No obstante, el investigador advierte que aproximadamente 6,1 millones de trabajadores en Estados Unidos, principalmente en roles administrativos y de oficina, enfrentan una alta exposición a la IA y menos recursos para adaptarse.

El 86% de este grupo son mujeres, muchas de ellas mayores y ubicadas en ciudades pequeñas, lo que reduce sus alternativas laborales. Manning resalta: “Si sus habilidades son automatizadas, tienen menos habilidades transferibles a otros trabajos y menos ahorros, un shock de ingresos podría ser mucho más perjudicial”.

Andrea Tanzi, banquero de inversiones en Bank of America, usa la IA todos los días.

Percepción de los trabajadores sobre el riesgo de automatización

Pese al avance de la inteligencia artificial en distintos sectores, la preocupación por el reemplazo laboral sigue siendo limitada. Una encuesta de Gallup realizada en 2025 revela que la mitad de los empleados considera “nada probable” perder su empleo por culpa de la IA o la automatización en los próximos cinco años, aunque esta proporción ha caído respecto al 60% registrado en 2023.

Algunos profesionales, como el reverendo Michael Bingham, pastor en Florida, no sienten amenaza alguna por parte de la IA. Bingham narra su experiencia: un chatbot le proporcionó “galimatías” al consultarle sobre un teólogo medieval, y asegura que no confiaría en una máquina “sin alma” para redactar sus sermones, prefiriendo siempre “el poder de Dios”.

En síntesis, la inteligencia artificial sigue expandiéndose en los espacios de trabajo estadounidenses, especialmente en tecnología, finanzas y educación, mientras que el temor a la automatización y la pérdida de empleos permanece bajo entre la mayoría de los empleados.

