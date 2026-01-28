Tecno

Nuevo Bono de Guerra en Helldivers 2: todas las armas y armaduras que llegan hoy a PlayStation

Los usuarios podrán acceder a un lanzagranadas de cinta GL-28 que permite disparar en ráfagas explosivas continuas, así como al tridente LAS-16 que lanza seis descargas

Esta nueva ventaja dentro del juego es para que los jugadores tengan más opciones de defensa ante sus enemigos

Helldivers 2 llega renovado para los jugadores de PlayStation con el bono de guerra premium. Esta nueva ventaja permite mejorar el arsenal preferido por una gran parte de la comunidad dentro del juego.

Entre las opciones disponibles para usuarios de PS destaca el Tridente LAS-16, un arma clásica con apariencia de escopeta que lanza seis descargas, superando la versión original.

Según PlayStation, las mejoras estarán disponibles el 3 de febrero y son útiles en situaciones en las que el jugador se queda sin municiones para enfrentarse a un enemigo.

Qué más trae el bono de guerra premium de Helldrivers 2

El bono de guerra premium de Helldivers 2 incorpora una selección de armas, defensas y elementos de personalización diseñados para destacar en el campo de batalla.

Entre las novedades se encuentra la estratagema Maza de demolición CQC-20, un martillo demoledor que puede utilizarse como arma convencional o, gracias a una carga explosiva en la punta, dejar una impresión devastadora en los enemigos.

Para quienes prefieren una destrucción más eficiente, el Lanzagranadas de cinta GL-28 permite disparar en ráfagas explosivas continuas. Si la situación exige un único mensaje contundente, el Nivelador EAT-411 lanza un misil de alta potencia capaz de cambiar el curso del enfrentamiento.

La defensa también ocupa un lugar central con el Escudo G/SH-39, un dispositivo arrojadizo que genera una barrera esférica y bloquea proyectiles enemigos. Esta protección móvil facilita el avance mientras se neutralizan otras defensas rivales.

En cuanto a equipo, el bono incluye la armadura pesada Ariete SA-8, inspirada en el diseño de placas blindadas y escudos reforzados, y la armadura mediana Intrépida SA-7, que combina protección, flexibilidad y velocidad.

Ambas poseen la habilidad pasiva Adrenalina complementaria, que permite recuperar resistencia al recibir daño, potenciando la capacidad de ofensiva en los momentos críticos.

El paquete se completa con capas y tarjetas de jugador, como el Manto a la moda, desgastado para reflejar experiencia en asedios, y el Tricornio de cuñas, con un diseño distintivo en el borde inferior.

Además, se suma el patrón Tierra revuelta, aplicable a transbordadores, exotrajes, cápsulas Hell y VRR. Finalmente, el gesto Demostración de músculo y el título Rompebúnkeres permiten resaltar logros y estilo personal en cada partida.

Para qué sirve el bono de guerra premium de Helldivers 2

El bono de guerra premium de Helldivers 2 está diseñado para ofrecer ventajas tácticas y personalización exclusiva a los jugadores más exigentes.

Con este bono, se accede a un arsenal mejorado, como la Maza de demolición CQC-20, ideal para abrirse paso en bastiones enemigos gracias a su capacidad de impacto y su modo explosivo.

Los jugadores también pueden utilizar el Lanzagranadas de cinta GL-28 para atacar posiciones fortificadas sin interrupciones, o el Nivelador EAT-411 para eliminar objetivos prioritarios con un solo misil de alta potencia.

En defensa, el Escudo G/SH-39 genera una barrera esférica que bloquea proyectiles enemigos, permitiendo avanzar bajo fuego intenso. Además, el bono incluye armaduras especiales como la Ariete SA-8, que proporciona resistencia extra, y elementos estéticos como capas, gestos y títulos.

De qué trata Helldivers 2

Helldivers 2 es un videojuego de disparos cooperativo en tercera persona desarrollado por Arrowhead Game Studios y lanzado en 2024 para PlayStation 5 y PC.

En esta secuela, los jugadores se integran en escuadrones de hasta cuatro soldados de élite conocidos como Helldivers, cuya misión es defender la Supertierra y expandir la “democracia administrada” por toda la galaxia.

La acción se desarrolla en planetas hostiles, enfrentando hordas de enemigos alienígenas como los Termínidos y los Autómatas, cada uno con tácticas y comportamientos únicos.

Además, incluye un sistema de progresión, desbloqueo de armas y estratagemas, así como eventos dinámicos que afectan el desarrollo de la guerra galáctica. La narrativa adopta un tono satírico al estilo de Starship Troopers.

