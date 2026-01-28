Aprende a crear tu propia aplicación usando la ayuda de Gemini, la IA de Google

La inteligencia artificial de Gemini de Google convierte una idea simple en una aplicación funcional a partir de descripciones en lenguaje natural. (Europa Press)

Crear una aplicación propia ya no es algo que solo los programadores expertos pueden hacer. La inteligencia artificial de Gemini, desarrollada por Google, ha transformado completamente el proceso, permitiendo que cualquier usuario convierta una idea en una app funcional con solo describirla en lenguaje natural.

A continuación, explicamos cómo utilizar esta herramienta paso a paso, desde la conceptualización hasta la publicación, todo dentro de la plataforma AppSheet.

Cómo crear una aplicación usando la IA de Google

Conceptualización: de la idea al proyecto

El primer paso para construir una aplicación exitosa es tener claro cuál es el problema que se busca resolver. Gemini facilita esta tarea permitiendo al usuario definir su idea directamente en el sistema, sin necesidad de experiencia previa en desarrollo. Por ejemplo, si alguien desea una herramienta que gestione inspecciones de instalaciones, basta con escribir esa necesidad en el chat de Gemini.

La plataforma recomienda detallar al máximo la idea inicial. Cuanta más información se proporcione —como el tipo de usuarios, las tareas principales, el flujo de trabajo esperado y los datos a gestionar— más precisa y útil será la estructura sugerida por la inteligencia artificial.

Gemini actúa como un asistente virtual, sugiriendo funcionalidades y estructurando datos esenciales para la app dentro de la plataforma AppSheet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esta etapa, Gemini actúa como un Product Manager virtual, sugiriendo funcionalidades básicas y la estructura de datos necesaria.

Acceso y primeros pasos en AppSheet

Para comenzar, se debe acceder a la cuenta de AppSheet, disponible para usuarios con planes pagos, incluidos clientes de Google Workspace y cuentas individuales con suscripciones habilitadas. Una vez dentro, la opción “My Apps” da acceso a todas las aplicaciones creadas. Desde allí, el usuario selecciona “+ Create > App > Start with Gemini” para iniciar el proceso asistido por la inteligencia artificial.

Al abrir la interfaz de chat con Gemini, el sistema solicita una descripción del objetivo de la aplicación. El usuario puede escribir su idea o seleccionar uno de los ejemplos sugeridos, lo que genera de inmediato una estructura preliminar para la app.

Por ejemplo, al describir una aplicación para inspecciones, Gemini puede crear tablas para inspectores, reportes, inspecciones y establecimientos, cada una con sus respectivos campos.

El usuario puede revisar, editar y adaptar la estructura de la aplicación visualmente, agregando tablas, campos y relaciones sin escribir código. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Revisión y edición de la estructura de la aplicación

Una vez que Gemini genera la estructura de la app, el siguiente paso consiste en revisarla y ajustarla según las necesidades específicas del proyecto. El sistema permite agregar o quitar tablas, modificar nombres y tipos de columnas, así como establecer relaciones entre distintos conjuntos de datos.

Por ejemplo, en una aplicación de inspecciones, se pueden añadir columnas como “imagen” en la tabla de inspecciones para adjuntar pruebas visuales. Esta edición se realiza de manera visual e intuitiva, lo que permite adaptar la aplicación a diferentes casos de uso sin requerir conocimientos técnicos avanzados.

El usuario puede decidir en todo momento si está conforme con la propuesta de Gemini o si desea empezar de nuevo, lo cual añade flexibilidad al proceso creativo.

Personalización avanzada y conexión con otras herramientas

La plataforma AppSheet, potenciada por Gemini, admite varias capas de personalización. El usuario puede modificar la disposición de las pantallas, establecer reglas de negocio y configurar la lógica de la aplicación según sus necesidades.

Además, existe la opción de integrar la aplicación con otras bases de datos, como Google Sheets o Airtable, y de conectar APIs externas si se requiere una funcionalidad más sofisticada.

Para quienes desean incorporar funciones inteligentes, AppSheet facilita la integración de modelos de IA, ya sea de forma nativa mediante columnas inteligentes como “Glide AI”, o a través de APIs de proveedores externos como OpenAI o Hugging Face.

Las aplicaciones pueden incorporar funciones inteligentes y modelos de IA, como Glide AI o integraciones con OpenAI y Hugging Face en AppSheet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta capacidad convierte a las aplicaciones en herramientas capaces de analizar, resumir y transformar datos automáticamente según las instrucciones del usuario.

Cómo publicar la aplicación para poder usarla

Uno de los mayores atractivos del proceso impulsado por Gemini es la posibilidad de publicar la aplicación como una Progressive Web App (PWA). Este formato permite que la app se ejecute directamente desde la web, pero con una experiencia muy similar a la de una aplicación nativa: puede instalarse en el teléfono, tener su propio icono y operar a pantalla completa.

El procedimiento es simple. Al finalizar la configuración en plataformas como AppSheet, el usuario solo debe hacer clic en “publicar” para obtener un enlace único.

Este enlace puede compartirse con cualquier persona, quien podrá instalar la app en su dispositivo eligiendo la opción “Agregar a pantalla de inicio”. Así se evita pagar las tarifas de publicación de las tiendas de aplicaciones, que suelen rondar los USD 99 en el caso de Apple y USD 25 en Google Play.