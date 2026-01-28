Ahora Google responde a tus búsquedas con lo mejor de su inteligencia artificial Gemini

La actualización permite interactuar con respuestas de IA y mantener el contexto durante búsquedas sucesivas en Google. (Reuters)

Google ha dado un paso adelante en la integración de inteligencia artificial en su buscador. La compañía ha confirmado que Gemini 3, su modelo de IA más avanzado, ahora es el motor predeterminado detrás de las respuestas generadas por IA —conocidas como AI Overviews— en la página principal de resultados de su buscador.

La medida, anunciada oficialmente por Google en su blog corporativo, busca transformar la experiencia de búsqueda en internet. La compañía aspira a que la interacción con el buscador deje de ser un proceso estático y se convierta en una experiencia dinámica y conversacional, impulsada por las capacidades avanzadas de Gemini 3.

La actualización ya comenzó a llegar a más de 1.000 millones de usuarios en las regiones donde la función está disponible.

Gemini 3: el nuevo estándar en respuestas inteligentes

El cambio más relevante es la incorporación de Gemini 3 como modelo predeterminado para los AI Overviews en todo el mundo. Este modelo ya se encontraba activo en el modo conversacional de búsqueda, conocido como AI Mode, desde su lanzamiento en noviembre. Ahora, los usuarios de Google Search acceden a este mismo nivel de razonamiento avanzado al recibir respuestas generadas por IA en la parte superior de la página de resultados.

El despliegue de Gemini 3 impacta en la forma en que se citan páginas web y se presentan las fuentes en los resultados. (Europa Press)

Robby Stein, vicepresidente de producto de Google Search, explicó en el blog de la empresa que la actualización permite a los usuarios: “Acceder a respuestas de IA de primer nivel, directamente en la página de resultados, para aquellas preguntas en las que es útil”.

En tanto, añadió que las pruebas internas demostraron que las personas prefieren experiencias que fluyen naturalmente hacia una conversación y valoran la posibilidad de realizar preguntas adicionales sin perder el contexto de la búsqueda original.

La integración de Gemini 3 implica que, al interactuar con un resumen generado por IA, los usuarios pueden profundizar en el tema con una nueva pregunta, y así acceder a un modo conversacional sin reiniciar la búsqueda. La información y el contexto del resumen inicial se mantienen en el diálogo, lo que facilita la exploración de temas complejos o la realización de tareas que requieren mayor profundidad.

Esta actualización puede modificar la forma en que se citan páginas web y cómo se estructuran las respuestas, ya que la arquitectura del modelo influye tanto en el despliegue de las fuentes como en el formato de los resultados.

Google planea seleccionar automáticamente modelos de IA según la complejidad de cada búsqueda en el futuro. (Reuters)

La compañía anticipó que, a futuro, planea introducir una selección automática del modelo de IA para derivar preguntas complejas a Gemini 3 y utilizar modelos más rápidos en búsquedas simples, aunque no precisó cuándo se aplicará este cambio a nivel global.

Respuestas personalizadas en todo el ecosistema Google

La evolución de Google Search hacia una experiencia interactiva se complementa con otras mejoras recientes. La función AI Mode ha sumado la capacidad de acceder a información personalizada, denominada Personal Intelligence. Esta característica permite a la IA consultar datos del usuario en Gmail y Google Photos para ofrecer respuestas adaptadas a necesidades individuales.

Esta función debutó en la aplicación Gemini y se extiende ahora a otros servicios de la compañía. Por ejemplo, la llegada de los AI Overviews a Gmail facilita la búsqueda en la bandeja de entrada mediante lenguaje natural, evitando la necesidad de emplear palabras clave o abrir múltiples correos para encontrar información específica.

La función AI Overviews en Gmail utiliza IA para facilitar la búsqueda de información específica en la bandeja de entrada. (Reuters)

La integración se anunció junto con el lanzamiento de la nueva AI Inbox, que busca centralizar las capacidades inteligentes de la plataforma.

La empresa advirtió que la disponibilidad inmediata de esta actualización puede variar según el país o la región. Google no detalló si la transición a modelos automáticos afectará a los AI Overviews más allá del cambio actual, pero confirmó que el despliegue de Gemini 3 como estándar global ya está en marcha.