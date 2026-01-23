El Modo IA de Google ahora puede interactuar con tu Gmail y Fotos para dar respuestas personalizadas

Google integra Personal Intelligence al buscador para respuestas y sugerencias basadas en datos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial sigue transformando la manera en que los usuarios interactúan con servicios digitales. Google ha anunciado la integración de una función denominada Personal Intelligence en el Modo IA de su buscador, que permite al asistente analizar información de cuentas personales de Gmail y Google Fotos para ofrecer respuestas y recomendaciones personalizadas.

La actualización ya comenzó a implementarse para suscriptores de Google AI Pro y AI Ultra en Estados Unidos, en idioma inglés, pero es probable que se expanda gradualmente hacia otras regiones, como América Latina y Europa.

La compañía detalló que Personal Intelligence ya estaba presente en la aplicación Gemini, pero ahora se expande al buscador y refuerza la apuesta de Google por experiencias hiperpersonalizadas.

El sistema aprovecha el acceso a datos relevantes de Gmail, Fotos, el historial de búsquedas y YouTube. Google afirmó en su blog que el usuario puede activar o desactivar la función en cualquier momento, lo que mantiene el control sobre la privacidad.

La función utiliza información de Gmail, Google Fotos y YouTube para personalizar la experiencia de búsqueda. (Google)

Recomendaciones personalizadas y nuevas funciones

Robby Stein, vicepresidente de producto de Google Search, explicó que con Personal Intelligence las recomendaciones no solo se ajustan a los intereses de cada persona, sino que se integran directamente en la vida diaria.

El sistema selecciona sugerencias específicas desde el inicio, sin necesidad de explicar preferencias o planes. Esta estrategia diferencia a Google de sus competidores al aprovechar la información que los usuarios ya depositan en sus plataformas.

Entre los ejemplos funcionales, la compañía describió cómo el Modo IA puede organizar un itinerario de viaje personalizado al detectar reservas de hotel en Gmail y analizar fotos de viajes previos almacenadas en Google Fotos.

Así, el asistente recomienda actividades y restaurantes acordes a los hábitos y gustos de la familia, e incluso puede sugerir una heladería basándose en imágenes de selfies con helados. El sistema no entrega una lista genérica de lugares, sino un punto de partida personalizado.

Los usuarios pueden activar o desactivar el acceso a sus datos en cualquier momento desde la configuración. (Google)

Otra aplicación se encuentra en el comercio electrónico. El Modo IA puede sugerir prendas según el historial de compras y las marcas favoritas del usuario. Si detecta una confirmación de vuelo a Chicago en marzo, recomendará abrigos resistentes al viento y adecuados para el clima de la ciudad. Stein señaló que es como tener un asistente de compras que ya conoce el itinerario y el estilo que busca cada usuario.

Privacidad, control y disponibilidad

La función también permite resolver tareas cotidianas mediante comandos personalizados. Los usuarios pueden pedir, por ejemplo, que el sistema diseñe una búsqueda del tesoro para celebrar un aniversario en pareja, incluyendo pistas relacionadas con su historia compartida, o que sugiera ideas decorativas para la habitación de los hijos.

Todas estas capacidades surgen de la conexión directa con los datos personales almacenados en el ecosistema de Google.

Personal Intelligence, de momento, solo está disponible para cuentas personales, no para usuarios de Workspace empresarial, educativo o gubernamental. La firma aclaró que la IA no se entrena directamente con el contenido de Gmail ni de Google Fotos, sino que utiliza la información únicamente para responder a las consultas del usuario.

El sistema recomienda actividades y productos adaptados a los hábitos y preferencias de cada persona. (Google)

En la comunicación oficial, Google subrayó que el acceso a los datos es opcional y que la función puede desactivarse en cualquier momento. El despliegue de Personal Intelligence en el Modo IA se realiza a través del programa Google Labs, dedicado a pruebas experimentales de inteligencia artificial para usuarios avanzados y suscriptores de pago.

La compañía informó que los usuarios interesados podrán comenzar a experimentar con la función en los próximos días, a medida que la actualización se propague en Estados Unidos. Google sostiene que el objetivo es ofrecer resultados de búsqueda y recomendaciones más útiles, contextuales y ajustadas al perfil de cada persona, sin sacrificar la privacidad.