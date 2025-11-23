Tecno

Gemini 3 ya está aquí: la inteligencia artificial de Google que todo lo puede cambiar

La integración de este agente de IA con Gmail, Calendar y YouTube permite a usuarios y empresas administrar tareas, proyectos y hasta negocios sin escribir una sola línea de código

Guardar
La integración con servicios populares
La integración con servicios populares y el avance en autonomía de agentes convierte a Gemini 3 en un motor de cambio tecnológico que impacta desde la programación hasta la gestión empresarial

La velocidad a la que avanzan las tecnologías de inteligencia artificial resulta abrumadora incluso para quienes siguen de cerca esta industria. El lanzamiento de Gemini 3 es buen ejemplo: en un solo día, escaló todas las clasificaciones de IA de terceros, y la avalancha de mejoras que incorpora representa mucho más que un incremento incremental en velocidad o capacidades. Estamos presenciando un cambio de paradigma, un salto que redefine lo posible en cada ámbito donde la IA interviene.

A diferencia de mejoras graduales del pasado, Gemini 3 reúne avances en multimodalidad, interacción y razonamiento. Ahora, es posible dialogar con la máquina para desarrollar software, administrar tareas empresariales o diseñar simulaciones interactivas, sin necesidad de escribir una sola línea de código tradicional.

El umbral para crear, ejecutar y personalizar soluciones se ha reducido de forma inédita, acercando capacidades de “superinteligencia” a cualquier persona integrada al ecosistema Google.

Sundar Pichai, CEO de Google,
Sundar Pichai, CEO de Google, presenta Gemini 3 como un hito en inteligencia artificial que transforma la interacción diaria con servicios y herramientas digitales. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Además, la integración vertical de Gemini con servicios como Gmail, Calendar o YouTube ofrece un nivel de automatización y personalización nunca antes visto. Esta capacidad de orquestar actividades complejas de forma fluida, desde una única interfaz, augura una transformación no solo para usuarios empresariales, sino para el día a día de millones. La frontera entre tareas manuales y gestión inteligente automatizada se está desvaneciendo.

Uno de los aspectos más impresionantes surge en el plano de los benchmarks: Gemini 3 se ha posicionado como el modelo más avanzado en pruebas como ARC AGI 2.0 y Humanity’s Last Exam, duplicando el desempeño de otros modelos líderes. Esto significa que la inteligencia artificial ya puede resolver problemas de nivel doctoral en matemáticas y ciencia, con aplicaciones directas en investigación, medicina, ingeniería y muchos otros campos.

Esta aceleración genera, sin embargo, nuevas preguntas sobre distribución de beneficios y posibles riesgos. El desarrollo de agentes autónomos capaces de gestionar negocios enteramente digitales —como ocurre en simulaciones tipo Vending Bench— anticipa la emergencia de empresas sin empleados humanos y la rápida expansión de una economía no-humana, ya valorada en más de un billón de dólares. La pregunta sobre el acceso equitativo a estas capacidades y el riesgo de concentración de riqueza es más importante que nunca.

El nuevo modelo de Google
El nuevo modelo de Google supera todos los benchmarks, integra multimodalidad y automatiza tareas complejas, abriendo una era donde la superinteligencia y la personalización transforman el trabajo y la vida diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, los retos de seguridad y bioética se amplifican. La capacidad de las IAs para potencialmente diseñar armas biológicas ha llevado a que iniciativas como Red Queen Bio, apoyadas por OpenAI, busquen escalar defensas al ritmo de las nuevas amenazas. El equilibrio entre privacidad, vigilancia y seguridad colectiva será uno de los debates centrales de la próxima década.

El fenómeno de competencia entre gigantes, con empresas como Google, OpenAI, xAI y Cursor peleando semana a semana por la supremacía en benchmarks, promueve una innovación constante como pocas veces se ha visto.

La dinámica competitiva entre compañías grandes y startups garantiza que nadie puede dormirse en los laureles: cada avance fuerza a los otros a moverse y libera desarrollos previamente retenidos.

El último modelo de Google
El último modelo de Google impone nuevas preguntas sobre seguridad, equidad y adaptación social, mientras redefine las posibilidades de la innovación diaria

En términos sociales, la reducción drástica del costo por unidad de inteligencia revoluciona la economía global, con efectos tangibles en vivienda, transporte, salud, educación y alimentación. Las oportunidades de democratización real dependen ahora, sobre todo, de regulaciones flexibles y una adecuada adaptación del contrato social para que los beneficios de la IA lleguen a todos los sectores. Si se mantiene esta tendencia, la era de la abundancia podría materializarse más pronto de lo pensado.

Por último, el impacto en las carreras profesionales y la manera en que trabajamos es profundo. El sector de desarrollo de software, por ejemplo, ya está siendo automatizado; la pregunta sobre el “vintage” de los nuevos ingenieros —si se formaron antes o después de la aparición de la IA agente— muestra cuán rápido está rotando el paradigma laboral tecnológico.

En conclusión, el avance de modelos como Gemini 3 no solo significa mayor poder de cálculo. Implica una nueva arquitectura para la vida cotidiana, la economía, el trabajo y la propia creatividad humana. Nos enfrentamos a un futuro en el que el ritmo de cambio desafía nuestra capacidad de comprender las implicaciones a mediano y largo plazo.

Sin embargo, si algo queda claro, es que nos hemos adentrado irreversiblemente en la era de la inteligencia abundante, con todo lo que ello implica para nuestra generación y las que siguen.

Temas Relacionados

Inteligencia artificial Gemini 3 Google OpenAI xAI Cursor Estados Unidos Economía digital Automatización Red Queen BioNewsroom Bue

Últimas Noticias

Alerta en Gmail y Google: crean una estafa que pone en riesgo todos tus archivos guardados

El ataque de phishing también utiliza invitaciones automáticas en Google Calendar para engañar a las víctimas

Alerta en Gmail y Google:

Inversiones récord en IA y centros de datos impulsan una “economía a dos velocidades” en EEUU

El auge de la inteligencia artificial ha generado un crecimiento sin precedentes en el sector tecnológico, desplazando a industrias tradicionales y generando interrogantes sobre el impacto social y la estabilidad futura del país

Inversiones récord en IA y

Estos son los campos laborales en los que la IA no reemplazará la fuerza humana, según Bill Gates

Frente a la automatización, el liderazgo de figuras tecnológicas destaca el valor de la originalidad, la capacidad de invención y la especialización digital como escudos frente al reemplazo por algoritmos

Estos son los campos laborales

Qué alternativa es mejor para movilizarse en la ciudad: auto o patineta eléctrica

Las scooter se llevan una gran ventaja sobre los vehículos por ser algunas plegables y sin necesidad de usar combustible

Qué alternativa es mejor para

Qué tan seguro es usar memorias USB para guardar archivos importantes y personales

La comodidad que brindan estos dispositivos, no implica que existan riesgos de almacenamiento y transporte

Qué tan seguro es usar
DEPORTES
Se definió el rival de

Se definió el rival de Argentina en el debut de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis: quién será y dónde se jugará la serie

Arranca el Argentina Open WTA 125: dos tenistas nacionales y una baja sensible en el cuadro principal

Boca Juniors recibe al Talleres de Carlos Tevez en la Bombonera por los octavos del Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

Rosario Central recibirá a Estudiantes por los octavos de final del Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi irá en búsqueda del pase a la final de la Conferencia Este de la MLS: hora, TV y posibles formaciones

TELESHOW
La desopilante discusión de Jimena

La desopilante discusión de Jimena Barón y su pareja por las compras en un supermercado: “Me trataste de rata”

Entre mancuernas y pesas, Milett Figueroa mostró los detalles de su exigente rutina de entrenamiento

Marta González, entre la pasión y el arte como refugio: “El escenario te da vida”

Julián Cerati interpreta a Pipo Cipolatti en La Dicha en Movimiento: “Necesité saber sus miedos, motivaciones y heridas”

Martín Fierro Latino 2025: todo lo que hay que saber sobre los premios que se entregan esta noche en Miami

INFOBAE AMÉRICA

El auge de la IA

El auge de la IA está cambiando de velocidad: ¿por qué la gente no puede dejar de preocuparse?

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra el sistema energético de Ucrania mientras se negocia la paz en Ginebra

“Homo Argentum” cierra el festival de cine de Miami

Revelan una posible entrada secreta en una de las pirámides de Giza

La entidad serbia de Bosnia elige presidente en medio de la peor crisis política desde la guerra