Satya Nadella, CEO de Microsoft, señaló el impacto de la inteligencia artificial: “Este es el cambio más grande en el trabajo del conocimiento”

Satya Nadella define la inteligencia artificial como el cambio más grande en el trabajo del conocimiento desde la llegada del PC (REUTERS)

La inteligencia artificial está redefiniendo el modo en que las empresas entienden la productividad y la colaboración, sostuvo Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, en la edición de All-In Podcast realizado durante el Foro Económico de Davos.

En un extenso diálogo con los conductores, el ejecutivo abordó el impacto de la IA, la transformación del trabajo y la evolución de los asistentes inteligentes, señalando que la industria se encamina hacia modelos completamente distintos, donde la innovación y la adopción transversal protagonizan el cambio.

En una entrevista realizada en Davos, el CEO de Microsoft habló sobre la revolución empresarial de la IA y la evolución de los asistentes (All-In Podcast)

Revolución empresarial impulsada por la inteligencia artificial

Nadella describió la llegada de la inteligencia artificial como “el cambio más grande en el trabajo del conocimiento desde el PC”. Según el directivo, los nuevos asistentes inteligentes representan “un gestor de mentes infinitas”, una metáfora que, en sus palabras, resume cómo la tecnología está permitiendo a las personas delegar tareas y lograr soluciones con mayor rapidez y alcance.

El responsable de Microsoft subrayó: “Necesitamos ahora un nuevo concepto o metáfora para el uso de ordenadores en la era de la inteligencia artificial. Un ‘gestor de mentes infinitas’ es una excelente manera de pensarlo”. Insistió en que este salto conceptual llevará a una amplia redistribución de tareas y a la aparición de asistentes plenamente autónomos.

Nadella afirmó que esta transformación implica que “la delegación macro y la microgestión serán centrales”, dado que los empleados podrán definir grandes objetivos y ajustar detalles “sobre la marcha” gracias al apoyo constante de estos asistentes digitales.

Asistentes inteligentes y empleados digitales permiten delegar tareas y crean nuevas formas de trabajo autónomo, según Satya Nadella (Freepik)

Nueva generación de asistentes inteligentes

Analizando el avance reciente, el líder de Microsoft explicó: “Empezamos con el chat. El chat con razonamiento fue más allá de la mera solicitud y respuesta porque ahí se ve el encadenamiento del pensamiento”.

Luego, señaló: “Ahora existen asistentes capaces de ejecutar acciones tanto localmente como en la nube, con diversas modalidades de aplicación”. Para Nadella, “la composición de estos asistentes en múltiples escenarios es lo que está transformando la dinámica del trabajo de conocimiento”.

El director enfatizó la aparición del concepto de “empleados digitales” y describió un futuro en el que cada profesional podrá contar con “mentes infinitas”, además de crear entidades independientes “con sus propias identidades digitales”.

Microsoft destaca que la inteligencia artificial transforma la productividad y la colaboración en empresas de todo el mundo (REUTERS)

Transformación interna con equipos multidisciplinarios

Dentro de Microsoft y otras compañías tecnológicas, los cambios estructurales se aceleran. Nadella relató en el All-In Podcast cómo roles tradicionalmente diferenciados, como jefes de producto, diseñadores y desarrolladores, dieron paso a equipos multidisciplinarios conocidos como “constructores de pila completa”.

El directivo lo sintetizó: “Eso multiplica la eficiencia y reduce la cantidad de intermediarios en la cadena productiva”. Enfatizó que el artefacto de trabajo y el flujo de tareas evolucionan completamente, y que en la actualidad “el trabajo requiere nuevos bucles entre evaluación, ciencia e infraestructura, todo impulsado por equipos capaces de abarcar múltiples funciones”.

Nadella defendió además el valor de una organización que combina excelencia operativa en tareas tradicionales con la capacidad de desarrollar nuevas soluciones en IA de forma simultánea.

Difusión y democratización: el alcance global de la inteligencia artificial

Al abordar la difusión internacional de la inteligencia artificial, declaró que la verdadera oportunidad surge cuando la tecnología se difunde de manera intensa y transversal. Con respecto a esto, remarcó: “Lo que genera valor real es la utilización intensa y extendida de esta tecnología. No basta con crear la innovación; tiene que estar en uso en compañías grandes, pequeñas y en el sector público”.

Explicó que tanto la promoción desde la alta dirección como la adopción desde la base, con empleados flexibles y nativos digitales, determinarán el éxito de la transformación. Resaltó, además, la oportunidad para el sur global, donde la IA podría influir en la administración pública y el desarrollo económico.

La adopción transversal de inteligencia artificial redefine equipos multidisciplinarios y introduce el concepto de ‘constructores de pila completa’ en la industria tecnológica (All-In Podcast)

Modelo Microsoft: alianzas, ecosistema y competencia en la era de la IA

Consultado sobre el enfoque estratégico de Microsoft, Nadella afirmó que el objetivo es crear un “modelo fundacional” cimentado en infraestructura heterogénea y la capacidad de operar con modelos variados, abiertos o cerrados.

“Un modelo no es suficiente; cada empresa debería tener el suyo propio, ajustado a su conocimiento tácito y gestionado de forma autónoma”, expuso. Además, añadió que la diferenciación proviene del “impacto ecosistémico” y recalcó la importancia de abrir oportunidades para desarrolladores y compañías sobre la plataforma Microsoft.

Respecto a la colaboración con OpenAI y el desarrollo de nuevos aplicativos, Nadella señaló: “En la próxima etapa de la economía del conocimiento, la clave es que las compañías integren su saber dentro de modelos que controlen y adapten, fomentando un ecosistema diverso en vez de una competencia de suma cero”.

La integración de diversos asistentes inteligentes acelera el aprendizaje y la capacitación profesional en la economía del conocimiento (AP Foto)

Formación profesional y futuro del trabajo con inteligencia artificial

El desarrollador reconoció ante el All-In Podcast que la capacitación y la adquisición de habilidades atraviesan un proceso de transformación acelerada. “El aprendizaje ya no es místico; se da a través de la acción”, aseguró, defendiendo la importancia del acompañamiento para que quienes se incorporan a la vida laboral puedan desarrollar competencias con el apoyo de asistentes inteligentes.

Explicó que, con la integración de IA, los nuevos profesionales acceden a herramientas y orientación que antes solo proporcionaban mentores experimentados.

Para el cierre, el director ejecutivo planteó que la velocidad de integración y aprendizaje en los equipos se multiplica, pues los asistentes inteligentes funcionan como aliados que impulsan la especialización y la adaptación en cada reto laboral.