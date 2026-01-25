Windows no abandona sus aplicaciones más antiguas: la IA llega al Bloc de Notas y Paint

Windows impulsa la modernización de sus aplicaciones históricas al integrar inteligencia artificial en el Bloc de notas y Paint. (Microsoft)

Windows ha dado un paso más en la integración de inteligencia artificial en su ecosistema al actualizar dos de sus aplicaciones más emblemáticas: el Bloc de notas y Paint.

Estas herramientas, presentes en el sistema operativo desde hace más de tres décadas, han recibido nuevas funciones que buscan modernizarlas y adaptarlas a las necesidades actuales, sin dejar de lado a los usuarios tradicionales.

Bloc de notas se renueva con la IA

La actualización más reciente del Bloc de notas en Windows 11 incorpora capacidades impulsadas por IA para escribir, resumir y reescribir textos directamente desde la aplicación.

Estas funciones, que ya se habían probado en versiones previas mediante el canal Insider, ahora presentan un rendimiento mejorado: el texto generado por la inteligencia artificial aparece de forma instantánea, lo que permite ver el resultado a medida que se produce, sin esperas prolongadas.

Las funciones de IA en el Bloc de notas ofrecen generación de texto en tiempo real y soporte para Markdown. (Microsoft)

Este modo de generación de texto en tiempo real es similar al que ofrecen otros asistentes y chatbots como Copilot, ChatGPT o Gemini. Los usuarios pueden aprovechar la IA del Bloc de notas tanto en los resultados procesados en la nube como en los generados localmente, ya sea para redactar contenidos, resumir documentos o reescribir fragmentos con diferentes matices.

La función está disponible en las tres modalidades de inteligencia artificial integradas en la aplicación.

Para quienes prefieren un uso clásico del Bloc de notas, Microsoft no ha dejado de lado otras mejoras relevantes. El soporte nativo para Markdown, disponible desde una versión anterior, permite utilizar sintaxis para formatear el texto con encabezados, negritas, listas y enlaces, facilitando la organización y presentación de información.

La última actualización añade la opción de texto tachado y listas anidadas en la barra de formato, ampliando las posibilidades para quienes emplean la herramienta como sustituto de WordPad o como editor ligero.

Funciones con IA en Paint

Paint suma la función “Libro para colorear”, que crea páginas personalizadas a partir de descripciones escritas por el usuario. (Microsoft)

La integración de IA no se limita al Bloc de notas. Paint, otra de las aplicaciones históricas del sistema, también ha recibido novedades pensadas para aprovechar la inteligencia artificial. La versión 11.2512.191.0, disponible en el canal Insider, introduce la función “Libro para colorear”, dirigida a usuarios interesados en el dibujo y la creatividad digital.

Esta característica permite crear páginas con diseños originales a partir de instrucciones escritas en lenguaje natural. Al describir la escena o el personaje deseado, la IA de Paint genera hasta cuatro versiones distintas en blanco y negro, listas para ser coloreadas dentro de la aplicación.

La función “Libro para colorear” está pensada para ordenadores Copilot+ PC y permite a los usuarios guardar las páginas generadas, añadirlas al lienzo actual o copiarlas para utilizarlas en otras aplicaciones. Esta herramienta transforma Paint en una opción atractiva para quienes buscan actividades lúdicas o recursos creativos personalizados, especialmente para niños o entusiastas del dibujo digital.

Paint también ha sumado un nuevo control de tolerancia para la herramienta Relleno, que ahora permite ajustar con precisión el comportamiento del relleno de color. El usuario puede manipular un control deslizante situado al lado del lienzo para determinar el grado de tolerancia, lo que influye tanto en el color como en los valores afectados por el efecto de relleno.

Microsoft mantiene las versiones clásicas de las aplicaciones para quienes prefieren la experiencia tradicional sin funciones de IA. (Europa Press)

Las actualizaciones para el Bloc de notas y Paint ya están disponibles para quienes participan en el canal Insider de Windows 11. Las funciones basadas en inteligencia artificial requieren iniciar sesión con una cuenta de Microsoft, aunque es posible desactivarlas desde la configuración para quienes prefieran una experiencia más clásica.

Asimismo, sigue siendo posible utilizar la versión tradicional de notepad.exe, que permanece preinstalada en el sistema operativo, aunque esto implica renunciar a las nuevas características añadidas por Microsoft.

La apuesta de Windows por revitalizar sus aplicaciones más antiguas refleja un esfuerzo por combinar la tradición con la innovación tecnológica, incorporando inteligencia artificial en herramientas cotidianas que siguen vigentes para millones de usuarios en todo el mundo.