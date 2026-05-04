Impresionante despiste, choque y destrucción en Posadas: conducía alcoholizado y embistió un semáforo

Tras el impacto inicial, la camioneta continuó desplazándose sin control por más de 50 metros. En ese trayecto, la pick up sufrió daños severos, especialmente en su lateral derecho.

Un joven de 28 años que conducía con un altísimo nivel de alcohol en sangre protagonizó este domingo un violento siniestro vial en la ciudad misionera de Posadas y, pese a la magnitud del impacto, resultó ileso. El episodio, que dejó importantes daños materiales en la vía pública, se produjo cuando el conductor perdió el control de su camioneta, embistió un semáforo y desató una escena de extrema violencia sobre la calzada.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 6.20 sobre la colectora Leonardo Favio, en la intersección con la calle Salvador Azula, uno de los accesos a la capital misionera.

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Según el reporte oficial de la Policía de Misiones, una camioneta Volkswagen Amarok que se dirigía hacia el centro de la ciudad protagonizó un violento despiste que culminó con un fuerte impacto contra la infraestructura vial.

Cuando una patrulla llegó al lugar, se encontró con un escenario llamativo: el vehículo había colisionado contra un semáforo y, tras el impacto inicial, continuó desplazándose sin control por más de 50 metros. En ese trayecto, la pick up sufrió daños severos, especialmente en su lateral derecho.

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La violencia del choque fue tal que una de las puertas del rodado terminó desprendida e incrustada en una columna de alumbrado público, mientras que gran parte de la carrocería quedó prácticamente destruida. Restos del vehículo quedaron esparcidos en la zona, obligando a un amplio operativo para garantizar la seguridad del tránsito.

El joven de 28 años, que conducía una camioneta Volkswagen Amarok, arrojó 1,96 gramos de alcohol por litro de sangre

El conductor fue identificado como Pablo Guillermo Rojas, quien viajaba solo al momento del siniestro. De acuerdo a su propio testimonio, perdió el control del vehículo mientras circulaba por la colectora. Sin embargo, los efectivos que intervinieron en el procedimiento advirtieron rápidamente que presentaba signos evidentes de haber consumido alcohol.

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Esta sospecha fue confirmada poco después mediante un test de alcoholemia realizado por agentes de la División Vial y Turismo. El resultado arrojó 1,96 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel que cuadruplica ampliamente el límite permitido por la Ley Nacional de Tránsito y que, además, infringe la normativa vigente en Posadas, donde rige la tolerancia cero para la conducción.

A pesar de la magnitud del impacto y del estado en que quedó la camioneta, el joven no sufrió heridas, lo que generó sorpresa incluso entre los propios rescatistas y efectivos policiales que trabajaron en el lugar. La escena, con el vehículo prácticamente destruido, contrastaba con la ausencia de lesiones en el conductor.

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El conductor fue identificado como Pablo Guillermo Rojas, quien viajaba solo al momento del siniestro

Tras el siniestro, Rojas fue notificado del inicio de actuaciones judiciales por los daños ocasionados, mientras que la camioneta fue secuestrada por disposición de las autoridades. La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes.

En tanto, en el lugar trabajaron durante varias horas efectivos policiales, peritos de la Dirección de Criminalística y bomberos, quienes se encargaron de realizar las tareas de limpieza y remoción de los restos del vehículo siniestrado. El operativo se extendió hasta media mañana, debido a la complejidad de retirar la unidad, que había quedado seriamente dañada y con partes incrustadas en la infraestructura urbana.

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Video registrado por un automovilista que pasó por el lugar del siniestro vial

Cuatro muertos tras un choque frontal en Torquinst

Un trágico accidente vial ocurrido este domingo por la mañana dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y tres heridos en la ruta provincial 76, a la altura del Abra de la Ventana, en el partido bonaerense de Tornquist.

El siniestro se produjo cerca de las 7.30, cuando por causas que aún son materia de investigación dos automóviles colisionaron de frente. La violencia del impacto fue tal que uno de los vehículos terminó sobre la banquina, mientras que el otro quedó detenido en plena calzada, reflejando la magnitud del choque.

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Tras el hecho, se desplegó un amplio operativo de emergencia con la participación de bomberos voluntarios, personal policial, ambulancias, Defensa Civil y agentes de tránsito. Los equipos trabajaron intensamente en la asistencia de las víctimas, el control de la circulación y la preservación de la escena para las pericias.

Uno de los vehículos involucrados fue un Ford Focus conducido por un hombre de 47 años, quien viajaba acompañado por una mujer de la misma edad. Ambos resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Municipal de Tornquist para su atención.

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El otro rodado era un Citroën C3, manejado por un joven de 28 años oriundo de la Ciudad de Buenos Aires, quien también sufrió lesiones y fue derivado al mismo centro de salud. En ese vehículo viajaban además otras cuatro personas.

Como consecuencia del fuerte impacto, tres mujeres que iban en el Citroën fallecieron en el acto. En tanto, un hombre de 31 años fue trasladado con vida al hospital, pero murió poco después debido a la gravedad de las heridas.

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