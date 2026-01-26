Tecno

Cómo identificar si mi PC ha sido hackeada o no y qué hacer para solucionarlo

Señales como cuentas desconocidas, lentitud repentina o cambios en el navegador pueden alertar sobre un ataque

Cómo saber si tu PC
Cómo saber si tu PC ha sido hackeada y qué hacer para recuperar la seguridad - (Imagen ilustrativa Infobae)

El riesgo de que un ordenador sea hackeado es cada vez mayor debido al crecimiento de los ciberataques y la sofisticación de los métodos empleados por los delincuentes. Identificar las señales de un sistema comprometido y actuar rápidamente puede evitar pérdidas de datos, robo de identidad y otros daños graves.

Por eso, es esencial reconocer los síntomas de un hackeo y conocer las acciones recomendadas para recuperar la seguridad del equipo.

De acuerdo con la empresa de ciberseguridad NordVPN, aumento de fraudes, ransomware y campañas de phishing ha puesto en alerta a usuarios domésticos y empresas. En este contexto, una respuesta oportuna es clave para minimizar el impacto y proteger la información personal y financiera.

La aparición de programas extraños,
La aparición de programas extraños, actividad inusual en la red o bloqueos de archivos son indicios claros de un sistema comprometido; la desconexión y el análisis de malware son los primeros pasos recomendados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de que tu PC podría estar hackeada

1. Usuarios desconocidos en el sistema: La aparición de cuentas de usuario que no reconoces puede indicar acceso no autorizado. Para comprobarlo en Windows, presiona Windows + R, escribe “netplwiz” y revisa la lista de usuarios. Si detectas una cuenta extraña, elimínala de inmediato.

2. Rendimiento inusualmente lento: Una ralentización repentina del sistema, especialmente si no has instalado software pesado ni actualizaciones recientes, puede deberse a la ejecución de malware en segundo plano.

3. Ventanas emergentes y anuncios extraños: La aparición constante de pop-ups o publicidad no solicitada suele relacionarse con infecciones de adware o spyware, que pueden abrir la puerta a otros programas maliciosos.

4. Programas desconocidos: Detectar aplicaciones que no recuerdas haber instalado, especialmente si se ejecutan al iniciar el sistema, es una señal de alerta. Revisa la lista de programas y desinstala los sospechosos.

5. Cambios en el navegador: Extensiones no autorizadas, cambios en la página de inicio o redirecciones frecuentes a sitios desconocidos pueden indicar la presencia de malware.

Desde correos enviados sin autorización
Desde correos enviados sin autorización hasta la desactivación del antivirus, reconocer cada síntoma y actuar con rapidez ayuda a minimizar el impacto y evitar el robo de identidad o la pérdida de información crítica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Software de seguridad desactivado: Si tu antivirus o firewall se deshabilitan sin motivo, es posible que un malware esté intentando evitar ser detectado.

7. Actividad inusual en la red: El aumento en el consumo de datos o conexiones a servidores desconocidos puede ser síntoma de que tu PC está comunicándose con atacantes.

8. Archivos desaparecidos o modificados: La eliminación o alteración de archivos sin tu intervención puede ser resultado de un ataque, especialmente si afecta a documentos importantes.

9. Correos electrónicos enviados sin tu autorización: Si contactos informan que han recibido mensajes sospechosos desde tu cuenta, es probable que tu equipo esté comprometido.

10. Mensajes de rescate o bloqueo de archivos: El ransomware suele bloquear el acceso a archivos y exigir un pago para liberarlos. Si ves una nota de rescate, no pagues: no hay garantía de recuperación y podrías incentivar nuevos ataques.

Qué hacer si detectas un hackeo

Qué hacer frente a un
Qué hacer frente a un hackeo en tu PC: pasos básicos para contener la amenaza y restaurar la seguridad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Desconéctate de internet: Desconectar tu PC de la red evita que el atacante siga accediendo o enviando datos.

2. Cambia tus contraseñas desde otro dispositivo: Actualiza las credenciales de servicios importantes (correo, bancos, redes sociales) desde un equipo seguro. Evita hacerlo en el PC comprometido.

3. Ejecuta un análisis completo de malware: Utiliza una herramienta de seguridad confiable para escanear y eliminar virus o spyware. En Windows, puedes usar el comando “MRT” desde el cuadro de ejecutar para acceder a la herramienta de eliminación de software malintencionado.

4. Revisa y desinstala programas sospechosos: Accede al panel de control y elimina cualquier software que no reconozcas.

5. Verifica cambios no autorizados: Revisa la configuración del sistema y vuelve a los valores originales si encuentras modificaciones extrañas.

6. Habilita el firewall y reinstala tu antivirus: Asegúrate de que las defensas estén activas y actualizadas antes de volver a conectarte a internet.

7. Consulta tus cuentas bancarias: Verifica que no haya movimientos sospechosos y, en caso de fraude, contacta con tu entidad y realiza la denuncia correspondiente.

8. Haz copias de seguridad: Guarda los archivos importantes en un disco externo o en la nube antes de intentar restaurar el sistema.

9. Busca ayuda profesional: Si no logras solucionar el problema, contacta a un especialista en ciberseguridad para recuperar el control del equipo.

Mantén el sistema operativo y los programas actualizados, usa contraseñas robustas y únicas, activa la autenticación en dos pasos y no instales software de fuentes no verificadas. Además, realiza copias de seguridad periódicas y navega siempre desde redes seguras. La detección temprana y la prevención son las mejores herramientas para evitar un hackeo y proteger tu información digital.

Apple lanza su nuevo AirTag:

Evita estafas en Nequi: esta

Científicos japoneses logran que chatbots

La inteligencia artificial dispara inversiones

CEO de Nvidia reveló cuáles
El debut de Franco Colapinto

El inesperado percance que vivió

La escena de Los Simpson

