Cómo identificar si mi PC ha sido hackeada o no y qué hacer para solucionarlo

Cómo saber si tu PC ha sido hackeada y qué hacer para recuperar la seguridad - (Imagen ilustrativa Infobae)

El riesgo de que un ordenador sea hackeado es cada vez mayor debido al crecimiento de los ciberataques y la sofisticación de los métodos empleados por los delincuentes. Identificar las señales de un sistema comprometido y actuar rápidamente puede evitar pérdidas de datos, robo de identidad y otros daños graves.

Por eso, es esencial reconocer los síntomas de un hackeo y conocer las acciones recomendadas para recuperar la seguridad del equipo.

De acuerdo con la empresa de ciberseguridad NordVPN, aumento de fraudes, ransomware y campañas de phishing ha puesto en alerta a usuarios domésticos y empresas. En este contexto, una respuesta oportuna es clave para minimizar el impacto y proteger la información personal y financiera.

La aparición de programas extraños, actividad inusual en la red o bloqueos de archivos son indicios claros de un sistema comprometido; la desconexión y el análisis de malware son los primeros pasos recomendados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de que tu PC podría estar hackeada

1. Usuarios desconocidos en el sistema: La aparición de cuentas de usuario que no reconoces puede indicar acceso no autorizado. Para comprobarlo en Windows, presiona Windows + R, escribe “netplwiz” y revisa la lista de usuarios. Si detectas una cuenta extraña, elimínala de inmediato.

2. Rendimiento inusualmente lento: Una ralentización repentina del sistema, especialmente si no has instalado software pesado ni actualizaciones recientes, puede deberse a la ejecución de malware en segundo plano.

3. Ventanas emergentes y anuncios extraños: La aparición constante de pop-ups o publicidad no solicitada suele relacionarse con infecciones de adware o spyware, que pueden abrir la puerta a otros programas maliciosos.

4. Programas desconocidos: Detectar aplicaciones que no recuerdas haber instalado, especialmente si se ejecutan al iniciar el sistema, es una señal de alerta. Revisa la lista de programas y desinstala los sospechosos.

5. Cambios en el navegador: Extensiones no autorizadas, cambios en la página de inicio o redirecciones frecuentes a sitios desconocidos pueden indicar la presencia de malware.

Desde correos enviados sin autorización hasta la desactivación del antivirus, reconocer cada síntoma y actuar con rapidez ayuda a minimizar el impacto y evitar el robo de identidad o la pérdida de información crítica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Software de seguridad desactivado: Si tu antivirus o firewall se deshabilitan sin motivo, es posible que un malware esté intentando evitar ser detectado.

7. Actividad inusual en la red: El aumento en el consumo de datos o conexiones a servidores desconocidos puede ser síntoma de que tu PC está comunicándose con atacantes.

8. Archivos desaparecidos o modificados: La eliminación o alteración de archivos sin tu intervención puede ser resultado de un ataque, especialmente si afecta a documentos importantes.

9. Correos electrónicos enviados sin tu autorización: Si contactos informan que han recibido mensajes sospechosos desde tu cuenta, es probable que tu equipo esté comprometido.

10. Mensajes de rescate o bloqueo de archivos: El ransomware suele bloquear el acceso a archivos y exigir un pago para liberarlos. Si ves una nota de rescate, no pagues: no hay garantía de recuperación y podrías incentivar nuevos ataques.

Qué hacer si detectas un hackeo

Qué hacer frente a un hackeo en tu PC: pasos básicos para contener la amenaza y restaurar la seguridad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Desconéctate de internet: Desconectar tu PC de la red evita que el atacante siga accediendo o enviando datos.

2. Cambia tus contraseñas desde otro dispositivo: Actualiza las credenciales de servicios importantes (correo, bancos, redes sociales) desde un equipo seguro. Evita hacerlo en el PC comprometido.

3. Ejecuta un análisis completo de malware: Utiliza una herramienta de seguridad confiable para escanear y eliminar virus o spyware. En Windows, puedes usar el comando “MRT” desde el cuadro de ejecutar para acceder a la herramienta de eliminación de software malintencionado.

4. Revisa y desinstala programas sospechosos: Accede al panel de control y elimina cualquier software que no reconozcas.

5. Verifica cambios no autorizados: Revisa la configuración del sistema y vuelve a los valores originales si encuentras modificaciones extrañas.

6. Habilita el firewall y reinstala tu antivirus: Asegúrate de que las defensas estén activas y actualizadas antes de volver a conectarte a internet.

7. Consulta tus cuentas bancarias: Verifica que no haya movimientos sospechosos y, en caso de fraude, contacta con tu entidad y realiza la denuncia correspondiente.

8. Haz copias de seguridad: Guarda los archivos importantes en un disco externo o en la nube antes de intentar restaurar el sistema.

9. Busca ayuda profesional: Si no logras solucionar el problema, contacta a un especialista en ciberseguridad para recuperar el control del equipo.

Mantén el sistema operativo y los programas actualizados, usa contraseñas robustas y únicas, activa la autenticación en dos pasos y no instales software de fuentes no verificadas. Además, realiza copias de seguridad periódicas y navega siempre desde redes seguras. La detección temprana y la prevención son las mejores herramientas para evitar un hackeo y proteger tu información digital.