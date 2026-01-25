Sonido ‘vintage’: lanzan al mercado dos nuevos tocadiscos inalámbricos

El resurgimiento del vinilo impulsa la llegada de tocadiscos que combinan diseño vintage y conectividad inalámbrica. (Sony)

El sonido de los discos de vinilo continúa conquistando a nuevas generaciones y recuperando a los amantes del audio clásico. El mercado de tocadiscos vive un auténtico resurgimiento, impulsado por la búsqueda de experiencias musicales auténticas y la calidez que solo el formato analógico puede ofrecer.

En este contexto, llegan dos nuevos modelos inalámbricos que combinan la esencia vintage del vinilo con lo último en tecnología, pensados para quienes desean disfrutar de la música sin cables y sin complicaciones.

Diseño de los nuevos modelos

Los nuevos tocadiscos PS-LX3BT y PS-LX5BT de Sony se destacan por su diseño elegante y minimalista, pensado para integrarse en cualquier ambiente y facilitar su uso tanto a expertos como a principiantes.

Los nuevos modelos permiten reproducir discos de distintos tamaños y velocidades con facilidad y seguridad. (Sony)

El modelo de entrada ha sido concebido para quienes se inician en el mundo de los vinilos, ofreciendo una experiencia sencilla y accesible. Por su parte, el modelo más avanzado apuesta por una mayor calidad sonora y una ingeniería que minimiza las vibraciones no deseadas, permitiendo apreciar cada matiz de la música.

Ambos dispositivos incorporan un sistema de automatización total que permite manejar el brazo y la aguja con solo pulsar un botón, evitando riesgos de rayar los vinilos y haciendo que la reproducción sea sencilla y segura. La compatibilidad con discos de 33 1/3 y de 45 revoluciones por minuto, tanto en tamaños de 7 como de 12 pulgadas, amplía las posibilidades para quienes coleccionan diferentes formatos.

Los controles principales están claramente identificados y resultan accesibles, simplificando el cambio de velocidad y tamaño del disco.

La automatización total simplifica el manejo del brazo y la aguja, evitando riesgos de dañar los vinilos. (Sony)

Aspectos técnicos

Entre los detalles técnicos, estos tocadiscos incluyen un previo de phono integrado, lo que permite conectarlos directamente a altavoces activos sin requerir componentes adicionales. Además, ambos modelos permiten ajustar la potencia de salida mediante un control de ganancia de tres niveles, asegurando que el sonido se mantenga equilibrado al cambiar de altavoz.

La tecnología inalámbrica es uno de los ejes centrales de esta nueva generación de tocadiscos. Los dispositivos integran Bluetooth con soporte para los protocolos aptX y aptX-Adaptive de Qualcomm, lo que garantiza una transmisión de audio de alta resolución y sin pérdidas, siempre que los receptores sean compatibles.

Una tecla dedicada facilita el emparejamiento con altavoces o auriculares inalámbricos, priorizando la versatilidad y la comodidad de uso diario.

La tecnología Bluetooth con soporte aptX garantiza transmisión de audio de alta resolución a altavoces o auriculares compatibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes prefieren la conexión tradicional, el modelo más avanzado incluye un conector de audio chapado en oro, así como una alfombrilla de goma que ayuda a reducir las resonancias y mejorar la calidad de reproducción. La cubierta antipolvo transparente y los embalajes fabricados con materiales reciclados reflejan el compromiso con la sostenibilidad y la protección del equipo.

El ‘problema’ con los tocadiscos inalámbricos

La experiencia sonora de los tocadiscos inalámbricos actuales difiere de la de los modelos clásicos.

Al transmitir el audio por Bluetooth, el sonido pierde parte de su carácter analógico, ya que la señal debe digitalizarse, lo cual genera una reproducción más clara y definida. El resultado varía según el nivel de calidad y los componentes del propio equipo.

Al final, como todo, decidir por una u otra opción dependerá del gusto del usuario.