Revelan que Google está preparando una IA para generar música con Gemini

Google se encuentra preparando una nueva función para Gemini que permitirá generar música a partir de instrucciones escritas. (Reuters)

Google se encontraría ultimando el lanzamiento de una nueva función para Gemini, su modelo de inteligencia artificial, que permitirá a los usuarios generar música a partir de descripciones escritas.

Esta información, revelada por el portal especializado Android Authority tras analizar el código de la aplicación de Gemini, confirma que la compañía de Mountain View está trabajando en una herramienta que dará la posibilidad de crear melodías, canciones y bandas sonoras utilizando únicamente un “prompt” o instrucción de texto.

Gemini se prepara para la generación musical

El código detectado en la aplicación de Gemini hace referencia explícita a una función de generación de música por IA, similar al impacto que tuvo en su momento la función “Nano Banana” para respuestas rápidas. La diferencia es que, en este caso, el usuario podrá describir el tipo de pieza musical que desea—como el género, el ritmo o la atmósfera—y Gemini se encargará de componer una obra original en cuestión de segundos.

El código de la aplicación revela que la función usará inteligencia artificial para componer melodías y bandas sonoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta nueva capacidad estaría impulsada por Lyria, el modelo de inteligencia artificial desarrollado por Google para la generación de música, que ya se utiliza en otras herramientas como Veo. Aunque la función aún no se encuentra disponible para el público, la presencia de su código en la app sugiere que el anuncio oficial podría realizarse en breve.

Función complementaria y organización de archivos

Además de la generación musical, Google también trabaja en una herramienta llamada My Stuff.

Esta función permitirá a los usuarios organizar y clasificar todo el contenido creado mediante Gemini, facilitando la gestión y búsqueda de melodías, canciones y otros archivos generados por la inteligencia artificial. La llegada de My Stuff podría incluir una sección específica para las creaciones musicales, permitiendo así un acceso más sencillo a los proyectos realizados por IA.

Gemini incorporará una función llamada My Stuff para organizar y gestionar archivos creados por IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ahora, no hay fecha confirmada para el lanzamiento de estas funciones musicales ni detalles sobre su disponibilidad, ya sea gratuita o exclusiva para usuarios de Google AI Premium. También quedan incógnitas en torno a las capacidades de la IA para imitar canciones existentes o la gestión de derechos de autor, aspectos clave para la adopción y uso responsable de esta tecnología.

Competencia directa con ChatGPT

El desarrollo de la generación musical en Gemini se produce en un contexto donde la competencia en inteligencia artificial es cada vez más intensa.

OpenAI, responsable de ChatGPT, prepara también novedades relevantes, como nuevas funciones para cargar archivos, crear tareas automatizadas o editar código dentro del chatbot. La carrera entre gigantes tecnológicos por ofrecer herramientas cada vez más versátiles y creativas marca el ritmo de innovación en el sector.

La competencia entre Google y OpenAI se intensifica con la incorporación de capacidades creativas a sus plataformas de inteligencia artificial. (Reuters)

El avance de Google hacia una IA capaz de componer música evidencia el potencial de estos sistemas para transformar la creatividad digital. Los próximos anuncios definirán el alcance real de la herramienta y el impacto que tendrá en la manera de crear, compartir y consumir música.