Tecno

¿Sabías que los colores de los USB indican su potencia y tipo de carga?

Entender cómo funciona cada uno permite aprovechar al máximo los dispositivos conectados

Guardar
Reconocer los colores de los
Reconocer los colores de los puertos USB ayuda a optimizar la transferencia de datos y la carga de dispositivos según sus necesidades específicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mirar la parte trasera de un ordenador o el costado de un portátil, es fácil notar que no todos los puertos USB tienen el mismo color. Aunque muchos piensan que es solo una cuestión estética, en realidad el color indica sus capacidades técnicas, su potencia y el tipo de carga y transferencia de datos que puede ofrecer.

Este código de colores, estandarizado por el USB Implementors Forum, permite a los usuarios identificar rápidamente qué tipo de puerto tienen a su disposición y cómo aprovecharlo mejor.

La variedad de colores en los puertos USB no responde al azar. Cada tonalidad señala una generación y unas prestaciones específicas, lo que resulta clave para elegir el puerto adecuado al conectar diferentes dispositivos.

Desde los primeros puertos USB blancos hasta las versiones más veloces y potentes de color rojo, azul, amarillo o naranja, la evolución de esta tecnología ha permitido no solo transferencias más rápidas, sino también nuevas posibilidades de carga y alimentación de equipos.

El código de colores en
El código de colores en los puertos USB permite identificar de forma rápida las prestaciones técnicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

USB blanco: el origen de la conectividad universal

Los puertos USB blancos corresponden a la versión USB 1.x, la primera generación de esta tecnología. En su lanzamiento, revolucionaron la informática al permitir conectar múltiples dispositivos a un solo puerto universal.

Sin embargo, su velocidad, de entre 1,5 Mbps y 12 Mbps, resulta muy limitada para los estándares actuales. Hoy suelen verse solo en equipos antiguos o periféricos básicos y no se recomiendan para tareas que requieran transferencias rápidas de datos.

USB negro: el estándar aún vigente

El color negro identifica los puertos USB 2.0, también conocidos como Hi-Speed USB. Estos puertos incrementaron la velocidad de transferencia hasta 480 Mbps, facilitando la conexión de impresoras, cámaras digitales, memorias y otros periféricos. Aunque no alcanzan el rendimiento de las versiones más modernas, siguen siendo muy comunes y funcionales para la mayoría de los dispositivos de uso diario.

El USB negro, estándar en
El USB negro, estándar en la mayoría de los dispositivos, identifica la versión 2.0 y facilita la conexión de impresoras, cámaras y memorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

USB azul: la era de la alta velocidad

La aparición de los puertos USB azules marcó la llegada del estándar USB 3.0, conocido como SuperSpeed. Estos puertos pueden transferir datos hasta a 5 Gbps, multiplicando por diez la velocidad de la generación anterior.

Son ideales para discos duros externos, memorias de alta capacidad y cualquier tarea que requiera mover grandes volúmenes de información en poco tiempo. Si necesitas copiar archivos pesados o trabajar con dispositivos de almacenamiento rápido, el puerto azul es el más indicado.

USB rojo: máxima velocidad y carga continua

Menos frecuentes pero cada vez más presentes en equipos modernos, los puertos USB rojos corresponden a los estándares USB 3.1 Gen 2 y USB 3.2. Estos alcanzan velocidades impresionantes de entre 10 y 20 Gbps.

Asimismo, los USB rojos suelen estar “siempre encendidos” o Always On, lo que significa que pueden suministrar energía a dispositivos incluso con el ordenador apagado. Esta característica resulta especialmente útil para cargar smartphones o tablets sin depender del estado del equipo principal.

El USB rojo señala las
El USB rojo señala las versiones más avanzadas, con velocidades de hasta 20 Gbps y capacidad de carga continua incluso con el equipo apagado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

USB amarillo y naranja: carga permanente, incluso con el PC apagado

Los puertos USB amarillos y naranjas cumplen una función similar: permiten la alimentación pasiva de dispositivos aunque el ordenador esté apagado. El color amarillo puede encontrarse tanto en puertos USB 2.0 como 3.0 y está diseñado para cargar gadgets y móviles sin necesidad de encender el equipo.

Los puertos naranjas, aunque menos comunes en PCs de consumo, también están “siempre encendidos” y suelen cumplir el estándar USB 3.0. Esta característica resulta muy práctica para quienes requieren cargar dispositivos de manera eficiente y rápida.

¿Por qué es importante conocer estos colores?

Comprender el código de colores de los puertos USB ayuda a elegir el puerto adecuado según las necesidades: velocidad de transferencia, tipo de dispositivo o requerimientos de carga.

Por ejemplo, conectar un disco duro externo a un puerto azul o rojo acelerará la transferencia de datos, mientras que cargar un teléfono en un puerto amarillo o naranja garantizará que la batería reciba energía aunque el ordenador esté en reposo.

Temas Relacionados

USBComputadoraLaptopHardwareTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Ascenso y ‘caída’ de TikTok en EE. UU.: así evolucionó la app desde cero hasta su prohibición por el gobierno

Tras denuncias por riesgos de seguridad nacional y un intenso debate sobre privacidad y libertad de expresión, la app ha logrado mantenerse a flote en el país norteamericano

Ascenso y ‘caída’ de TikTok

El fútbol que viene rumbo al próximo Mundial: qué esperan hoy los hinchas en la era digital

Clubes y federaciones enfrentan el desafío de adaptar su oferta tecnológica para responder a nuevas demandas de los aficionados

El fútbol que viene rumbo

Dónde debo conectar mi celular, a un tomacorriente naranja o a uno blanco

Receptáculos naranjas, comunes en hospitales y centros de datos, cumplen funciones técnicas específicas para proteger equipos sensibles

Dónde debo conectar mi celular,

Cuatro tendencias que marcarán 2026 en tecnología: si estudias o trabajas en STEM estarás beneficiado

La inteligencia artificial agéntica representa la próxima evolución de esta tecnología. Está diseñada para realizar tareas complejas de forma autónoma

Cuatro tendencias que marcarán 2026

GTA Online llega con descuentos y regalos en enero y febrero 2026

Modelos como el Vapid Firebolt ASP (todoterreno), Pfister 811 (superdeportivo), Truffade Z-Type (deportivo clásico) y Classique Broadway (bólido) cuentan con un 30% de descuento

GTA Online llega con descuentos
DEPORTES
Independiente y Estudiantes empataron 1-1

Independiente y Estudiantes empataron 1-1 en Avellaneda por la primera fecha del Torneo Apertura

La hija de una leyenda de la NBA se convirtió en la futbolista mejor pagada del mundo: el millonario salario que recibirá

Guillermo Barros Schelotto reveló los motivos de la ausencia de Maher Carrizo en el triunfo de Vélez ante Instituto

Las fotos de los looks de Lewis Hamilton y Canelo Álvarez en la Semana de la Moda Masculina en París

“Se lleva el mundo por delante”: el gol de Lautaro Martínez en la demoledora victoria del Inter ante Pisa

TELESHOW
Gastón Gaudio y Helena Ayerza

Gastón Gaudio y Helena Ayerza esperan a una hija: las fotos del cuarto mes de embarazo

Flor de la V regresó al teatro en Sex y una frase de su monólogo generó polémica

“No puedo hablar”: la decisión que tomó Evangelina Anderson tras su operación en las cuerdas vocales

El polémico like de Nico Vázquez que encendió las redes

Elina Costantini emocionó con el video del primer cumpleaños de su hija Kahlo frente al mar

INFOBAE AMÉRICA

Crisis en Haití: el Consejo

Crisis en Haití: el Consejo de Transición inició el proceso para destituir a su primer ministro a dos semanas de dejar el poder

Crisis en Cuba: el fin del petróleo venezolano provoca largas filas en las estaciones de servicio de la isla

Provea exigió la derogación del estado de conmoción en Venezuela al advertir que consolida el esquema de represión

Irán reconoció que mató a más de 2.400 civiles durante la represión de las protestas iniciadas a fines de diciembre

La ONU denunció la brutal represión del régimen de Irán y exigió el fin de la violencia contra los manifestantes