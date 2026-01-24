¿Sabías que los colores de los USB indican su potencia y tipo de carga?

Reconocer los colores de los puertos USB ayuda a optimizar la transferencia de datos y la carga de dispositivos según sus necesidades específicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mirar la parte trasera de un ordenador o el costado de un portátil, es fácil notar que no todos los puertos USB tienen el mismo color. Aunque muchos piensan que es solo una cuestión estética, en realidad el color indica sus capacidades técnicas, su potencia y el tipo de carga y transferencia de datos que puede ofrecer.

Este código de colores, estandarizado por el USB Implementors Forum, permite a los usuarios identificar rápidamente qué tipo de puerto tienen a su disposición y cómo aprovecharlo mejor.

La variedad de colores en los puertos USB no responde al azar. Cada tonalidad señala una generación y unas prestaciones específicas, lo que resulta clave para elegir el puerto adecuado al conectar diferentes dispositivos.

Desde los primeros puertos USB blancos hasta las versiones más veloces y potentes de color rojo, azul, amarillo o naranja, la evolución de esta tecnología ha permitido no solo transferencias más rápidas, sino también nuevas posibilidades de carga y alimentación de equipos.

USB blanco: el origen de la conectividad universal

Los puertos USB blancos corresponden a la versión USB 1.x, la primera generación de esta tecnología. En su lanzamiento, revolucionaron la informática al permitir conectar múltiples dispositivos a un solo puerto universal.

Sin embargo, su velocidad, de entre 1,5 Mbps y 12 Mbps, resulta muy limitada para los estándares actuales. Hoy suelen verse solo en equipos antiguos o periféricos básicos y no se recomiendan para tareas que requieran transferencias rápidas de datos.

USB negro: el estándar aún vigente

El color negro identifica los puertos USB 2.0, también conocidos como Hi-Speed USB. Estos puertos incrementaron la velocidad de transferencia hasta 480 Mbps, facilitando la conexión de impresoras, cámaras digitales, memorias y otros periféricos. Aunque no alcanzan el rendimiento de las versiones más modernas, siguen siendo muy comunes y funcionales para la mayoría de los dispositivos de uso diario.

USB azul: la era de la alta velocidad

La aparición de los puertos USB azules marcó la llegada del estándar USB 3.0, conocido como SuperSpeed. Estos puertos pueden transferir datos hasta a 5 Gbps, multiplicando por diez la velocidad de la generación anterior.

Son ideales para discos duros externos, memorias de alta capacidad y cualquier tarea que requiera mover grandes volúmenes de información en poco tiempo. Si necesitas copiar archivos pesados o trabajar con dispositivos de almacenamiento rápido, el puerto azul es el más indicado.

USB rojo: máxima velocidad y carga continua

Menos frecuentes pero cada vez más presentes en equipos modernos, los puertos USB rojos corresponden a los estándares USB 3.1 Gen 2 y USB 3.2. Estos alcanzan velocidades impresionantes de entre 10 y 20 Gbps.

Asimismo, los USB rojos suelen estar “siempre encendidos” o Always On, lo que significa que pueden suministrar energía a dispositivos incluso con el ordenador apagado. Esta característica resulta especialmente útil para cargar smartphones o tablets sin depender del estado del equipo principal.

USB amarillo y naranja: carga permanente, incluso con el PC apagado

Los puertos USB amarillos y naranjas cumplen una función similar: permiten la alimentación pasiva de dispositivos aunque el ordenador esté apagado. El color amarillo puede encontrarse tanto en puertos USB 2.0 como 3.0 y está diseñado para cargar gadgets y móviles sin necesidad de encender el equipo.

Los puertos naranjas, aunque menos comunes en PCs de consumo, también están “siempre encendidos” y suelen cumplir el estándar USB 3.0. Esta característica resulta muy práctica para quienes requieren cargar dispositivos de manera eficiente y rápida.

¿Por qué es importante conocer estos colores?

Comprender el código de colores de los puertos USB ayuda a elegir el puerto adecuado según las necesidades: velocidad de transferencia, tipo de dispositivo o requerimientos de carga.

Por ejemplo, conectar un disco duro externo a un puerto azul o rojo acelerará la transferencia de datos, mientras que cargar un teléfono en un puerto amarillo o naranja garantizará que la batería reciba energía aunque el ordenador esté en reposo.