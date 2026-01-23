Tecno

¿Tu cargador se calienta demasiado?: así puedes solucionarlo en pocos pasos

Si el móvil se carga más lento de lo habitual o notas que el adaptador calienta en exceso, el cable podría estar fallando

Guardar
No solo el cargador puede
No solo el cargador puede ser la causa del problema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Notar que el cargador del móvil se calienta al usarlo es una experiencia común y, hasta cierto punto, normal. Sin embargo, temperaturas excesivas pueden poner en riesgo tus dispositivos o incluso representar un peligro para la seguridad personal. Por eso, es importante identificar las posibles causas y aplicar soluciones adecuadas para evitar daños mayores.

Por qué se calienta el cargador del móvil

El calentamiento del cargador ocurre por el proceso de conversión de energía: transforma la corriente alterna del enchufe en corriente continua que el móvil puede usar, lo que genera cierta pérdida de energía en forma de calor.

No obstante, la calidad de los componentes influye considerablemente. Los cargadores genéricos o muy baratos suelen incorporar materiales de baja calidad, lo que puede incrementar el calor y acortar la vida útil del cargador y del móvil.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la tendencia de muchos fabricantes a dejar de incluir cargadores en la caja, es común buscar alternativas económicas, pero optar por cargadores originales o de marcas reconocidas y certificadas es la mejor manera de proteger tus dispositivos.

El papel del cable en el sobrecalentamiento del cargador

No solo el cargador puede ser la causa del problema. Si el móvil se carga más lento de lo habitual o notas que el cargador calienta en exceso, el cable podría estar fallando. Los cables sufren desgaste constante por enrollarlos, doblarlos o someterlos a presión, lo que puede dañar su integridad interna.

Incluso los cables originales pueden fallar con el tiempo. Si detectas dobleces, deterioro o cualquier fallo en la transmisión de energía, lo recomendable es cambiar el cable por uno nuevo y de buena calidad, preferiblemente de la misma marca del móvil o de fabricantes reconocidos.

(Foto: Difusión)
(Foto: Difusión)

Factores externos: regletas eléctricas y temperatura ambiente

Un cargador de calidad y un cable en buen estado no descartan que factores externos incidan en el sobrecalentamiento. El uso de regletas defectuosas o de baja calidad, especialmente cuando se sobrecargan con demasiados dispositivos, puede afectar el proceso de carga y aumentar la temperatura del cargador.

Es fundamental respetar la capacidad máxima de las regletas y, de ser posible, optar por modelos certificados. Además, la temperatura ambiente influye: cargar el móvil en días muy calurosos o cuando el dispositivo está expuesto al sol puede elevar peligrosamente la temperatura tanto del móvil como del cargador.

En estos casos, conviene evitar la carga rápida y buscar ambientes frescos y sombreados para el proceso de carga.

Un hombre enciende una regleta
Un hombre enciende una regleta con varios enchufes. (Alberto Ortega / Europa Press)

Otras recomendaciones para evitar el sobrecalentamiento

La carga rápida, aunque útil, incrementa la temperatura del cargador y del móvil, por lo que se recomienda usarla solo cuando sea imprescindible. Si no tienes prisa, la carga estándar es más segura para el dispositivo.

En cuanto a la capacidad de carga, los móviles y cargadores modernos están diseñados para regular la energía y evitar que el móvil reciba más potencia de la que puede soportar, pero esto puede hacer que el cargador se caliente un poco más de lo habitual.

Por otro lado, la carga inalámbrica también genera un aumento de temperatura, debido a la propia tecnología que utiliza. Sea cual sea el método, la recomendación más importante es clara: si el cargador quema al tacto, deja de usarlo inmediatamente y deséchalo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Este simple gesto puede prevenir accidentes graves, como incendios, y proteger tu seguridad y la de tus dispositivos.

Mantener una rutina de revisión de tus cargadores y cables, optar por productos de calidad y prestar atención a factores externos como la regleta o la temperatura ambiente son pasos clave para evitar el sobrecalentamiento.

Recuerda que, aunque es normal que los cargadores calienten un poco, nunca debe llegar a ser incómodo o peligroso al tacto. Siguiendo estas recomendaciones, podrás cargar tu móvil de forma segura y prolongar la vida útil tanto del dispositivo como de sus accesorios.

Temas Relacionados

CargadorCelularesCablesLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

CEO de Microsoft afirma que la IA debe lograr algo concreto para la humanidad o “nada de esto tiene sentido”

Satya Nadella advirtió en Davos que la inteligencia artificial solo será legítima si genera beneficios concretos para la sociedad

CEO de Microsoft afirma que

El Modo IA de Google ahora puede interactuar con tu Gmail y Fotos para dar respuestas personalizadas

Google activó en su buscador la función Personal Intelligence, que permite al asistente acceder a estos datos para ajustarse al perfil del usuario

El Modo IA de Google

¿Pueden las películas hechas con inteligencia artificial ganar el Oscar?

Títulos como ‘The Brutalist’ y ‘Emilia Pérez’ incorporaron IA en su proceso de producción

¿Pueden las películas hechas con

YouTube permitirá a los creadores generar videos cortos con clones de IA

La plataforma habilitará la creación de videos cortos con clones digitales de los propios creadores mediante inteligencia artificial

YouTube permitirá a los creadores

La IA cambió para siempre la manera en que los latinos hacen compras: más del 70% ya recurre a esta tecnología

Según Visa, en Estados Unidos, cerca del 47% de los consumidores utiliza esta herramienta para actividades como comparar precios y recibir recomendaciones adaptadas a sus preferencias

La IA cambió para siempre
DEPORTES
“Ahora cualquiera puede jugar en

“Ahora cualquiera puede jugar en Boca”: lapidario posteo de un multicampeón con el Xeneize por la posible llegada del primer refuerzo

Furor por el nuevo Alpine de Franco Colapinto: las primeras imágenes del auto de Fórmula 1 que usará en 2026

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry se juegan el pase a los octavos de final del Australian Open: hora y cómo ver los partidos en vivo

Susto en Aldosivi-Defensa: el brutal choque entre compañeros que terminó con un jugador retirado ambulancia

La AFA oficializó los 7 títulos que entregará el fútbol argentino esta temporada: la Copa que postergaron hasta el 2027

TELESHOW
La angustia y el llanto

La angustia y el llanto de Daniela Celis al hablar de la relación con su cuerpo luego de ser mamá: “La paso mal”

Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

La inesperada situación al aire de Nico Vázquez cuando hablaba de su hermano a 9 años de su muerte: “Estas son sus señales”

El apodo íntimo que Mauro Icardi le puso a Wanda Nara cuando estaban juntos y sorprendió en plena polémica

Ivana Figueiras acompañó a Darío Cvitanich en el 130° aniversario de Banfield: del distanciamiento a la exposición

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump dijo que una

Donald Trump dijo que una flota militar de Estados Unidos se dirige hacia aguas cercanas a Irán: “Veremos qué sucede”

Otra amenaza de Irán a Donald Trump: “Tenemos el dedo sobre el gatillo”

Dinamarca descartó que la soberanía de Groenlandia sea parte del acuerdo preliminar entre Estados Unidos y la OTAN

Feria de bienes raíces en Panamá mide la respuesta del mercado a la nueva ley de interés preferencial

Tras la presión de Trump, el Parlamento de Venezuela aprobó una reforma que desmantela el control estatal del petróleo