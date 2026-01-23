¿Tu cargador se calienta demasiado?: así puedes solucionarlo en pocos pasos

No solo el cargador puede ser la causa del problema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Notar que el cargador del móvil se calienta al usarlo es una experiencia común y, hasta cierto punto, normal. Sin embargo, temperaturas excesivas pueden poner en riesgo tus dispositivos o incluso representar un peligro para la seguridad personal. Por eso, es importante identificar las posibles causas y aplicar soluciones adecuadas para evitar daños mayores.

Por qué se calienta el cargador del móvil

El calentamiento del cargador ocurre por el proceso de conversión de energía: transforma la corriente alterna del enchufe en corriente continua que el móvil puede usar, lo que genera cierta pérdida de energía en forma de calor.

No obstante, la calidad de los componentes influye considerablemente. Los cargadores genéricos o muy baratos suelen incorporar materiales de baja calidad, lo que puede incrementar el calor y acortar la vida útil del cargador y del móvil.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la tendencia de muchos fabricantes a dejar de incluir cargadores en la caja, es común buscar alternativas económicas, pero optar por cargadores originales o de marcas reconocidas y certificadas es la mejor manera de proteger tus dispositivos.

El papel del cable en el sobrecalentamiento del cargador

No solo el cargador puede ser la causa del problema. Si el móvil se carga más lento de lo habitual o notas que el cargador calienta en exceso, el cable podría estar fallando. Los cables sufren desgaste constante por enrollarlos, doblarlos o someterlos a presión, lo que puede dañar su integridad interna.

Incluso los cables originales pueden fallar con el tiempo. Si detectas dobleces, deterioro o cualquier fallo en la transmisión de energía, lo recomendable es cambiar el cable por uno nuevo y de buena calidad, preferiblemente de la misma marca del móvil o de fabricantes reconocidos.

(Foto: Difusión)

Factores externos: regletas eléctricas y temperatura ambiente

Un cargador de calidad y un cable en buen estado no descartan que factores externos incidan en el sobrecalentamiento. El uso de regletas defectuosas o de baja calidad, especialmente cuando se sobrecargan con demasiados dispositivos, puede afectar el proceso de carga y aumentar la temperatura del cargador.

Es fundamental respetar la capacidad máxima de las regletas y, de ser posible, optar por modelos certificados. Además, la temperatura ambiente influye: cargar el móvil en días muy calurosos o cuando el dispositivo está expuesto al sol puede elevar peligrosamente la temperatura tanto del móvil como del cargador.

En estos casos, conviene evitar la carga rápida y buscar ambientes frescos y sombreados para el proceso de carga.

Un hombre enciende una regleta con varios enchufes. (Alberto Ortega / Europa Press)

Otras recomendaciones para evitar el sobrecalentamiento

La carga rápida, aunque útil, incrementa la temperatura del cargador y del móvil, por lo que se recomienda usarla solo cuando sea imprescindible. Si no tienes prisa, la carga estándar es más segura para el dispositivo.

En cuanto a la capacidad de carga, los móviles y cargadores modernos están diseñados para regular la energía y evitar que el móvil reciba más potencia de la que puede soportar, pero esto puede hacer que el cargador se caliente un poco más de lo habitual.

Por otro lado, la carga inalámbrica también genera un aumento de temperatura, debido a la propia tecnología que utiliza. Sea cual sea el método, la recomendación más importante es clara: si el cargador quema al tacto, deja de usarlo inmediatamente y deséchalo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Este simple gesto puede prevenir accidentes graves, como incendios, y proteger tu seguridad y la de tus dispositivos.

Mantener una rutina de revisión de tus cargadores y cables, optar por productos de calidad y prestar atención a factores externos como la regleta o la temperatura ambiente son pasos clave para evitar el sobrecalentamiento.

Recuerda que, aunque es normal que los cargadores calienten un poco, nunca debe llegar a ser incómodo o peligroso al tacto. Siguiendo estas recomendaciones, podrás cargar tu móvil de forma segura y prolongar la vida útil tanto del dispositivo como de sus accesorios.