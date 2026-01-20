¿De qué debes proteger tu móvil en verano y cómo cuidarlo del calor?

Algunas recomendaciones prácticas para reducir el recalentamiento incluyen desactivar conexiones como Wi-Fi. (Imagen ilustrativa Infobae)

El verano representa un desafío para la vida útil de los smartphones, ya que la combinación de altas temperaturas, humedad, arena y exposición al sol puede afectar seriamente su funcionamiento. Para evitar daños y disfrutar de tu dispositivo sin contratiempos, es clave conocer los principales riesgos estacionales y adoptar medidas para protegerlo.

Peligros del calor, la humedad y la playa para tu móvil

Durante los meses calurosos, el sobrecalentamiento es una de las amenazas más frecuentes. Las altas temperaturas pueden dañar la batería y ralentizar el rendimiento del teléfono, provocando apagones inesperados y pérdida de capacidad. Además, la condensación de humedad, habitual en zonas costeras o tras cambios bruscos de temperatura, puede afectar los componentes internos del dispositivo.

La arena también supone un riesgo: puede rayar la pantalla o atascarse en la ranura del cargador. Por otro lado, si el móvil no es resistente al agua, el contacto con el mar o la piscina puede dejarlo fuera de uso.

A esto se suma el “estrangulamiento térmico”, un mecanismo que reduce el rendimiento para evitar daños por calor, lo que se traduce en menor velocidad y brillo limitado.

Consejos para proteger el smartphone del calor en verano

Para mantener tu móvil a salvo, es fundamental evitar la exposición directa al sol y buscar siempre sitios frescos y ventilados. No dejes el teléfono en el interior del coche estacionado o bajo objetos que acumulen calor. En la playa o la piscina, guárdalo en una bolsa protectora, bajo la sombra o envuelto en una toalla.

Algunas recomendaciones prácticas para reducir el recalentamiento incluyen desactivar conexiones como Wi-Fi, datos móviles, GPS y Bluetooth cuando no se estén utilizando, activar el modo ahorro de batería y reducir el brillo de la pantalla.

Si el teléfono se calienta demasiado, apágalo hasta que recupere una temperatura segura y nunca lo enfríes en la nevera, ya que la humedad puede dañarlo aún más.

Mantenimiento y limpieza del móvil ante el calor y la arena

El cuidado del smartphone en verano pasa también por una limpieza frecuente para eliminar polvo y restos de arena que puedan afectar sus puertos y pantalla. Es recomendable mantener actualizado el sistema operativo y eliminar aplicaciones innecesarias para evitar una sobrecarga de procesos.

Evita dejar el móvil cargando durante muchas horas, especialmente en ambientes calurosos. No apoyes varios dispositivos juntos para prevenir la transmisión de calor y, si es posible, opta por modelos con sistemas de refrigeración avanzados o pantallas antirreflejos.

Tomar estas precauciones ayudará a preservar el rendimiento y la vida útil del móvil durante el verano, evitando daños costosos y manteniendo la funcionalidad del dispositivo en cualquier situación.

Cómo cuidar la batería del celular en verano

El cuidado de la batería del celular en verano es fundamental para garantizar su buen funcionamiento y prolongar su vida útil. Las altas temperaturas pueden afectar negativamente el rendimiento de la batería, acelerando su desgaste y aumentando el riesgo de fallos.

Para proteger la batería, es recomendable evitar exponer el dispositivo directamente al sol o dejarlo dentro del automóvil, ya que el calor extremo puede provocar sobrecalentamiento y daños irreversibles. Siempre que sea posible, mantén el celular en lugares frescos y protegidos de la luz solar directa.

Durante la carga, procura no utilizar el teléfono y evita dejarlo conectado toda la noche. Una carga prolongada en ambientes calurosos puede incrementar la temperatura interna y acortar la vida de la batería. Opta por desconectar el cargador una vez que el nivel llegue al 100% y utiliza cargadores originales o certificados.

Además, reduce el brillo de la pantalla, cierra aplicaciones en segundo plano y activa el modo ahorro de energía cuando lo necesites. Estos pequeños hábitos ayudan a mantener la batería en buen estado durante los días de calor intenso.