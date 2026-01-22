Tecno

Una ‘pantalla privada’ en el celular: la novedad que podría tener el Galaxy S26 Ultra

Si se confirma esta filtración, se tratará de un avance significativo para la privacidad en entornos públicos

La nueva función de Pantalla
La nueva función de Pantalla de Privacidad del Galaxy S26 Ultra evitará que terceros vean el contenido desde ángulos laterales. (Reuters)

La próxima generación de Galaxy S26 Ultra podría introducir una función que transformaría la protección de la información personal: la nueva Pantalla de Privacidad o ‘pantalla privada’ permitiría al usuario mantener el contenido del dispositivo fuera del alcance visual de terceros, incluso en espacios públicos, al restringir la visibilidad solo a quienes miren el panel de frente.

Innovación en privacidad y tecnología de pantalla

Este avance, filtrado a través de una actualización en la app Good Look y difundido por Android Authority, marca un salto en la integración de hardware y software en materia de privacidad.

Según lo informado por el medio, la nueva función no se limita a un simple ajuste de software. El Galaxy S26 Ultra incorporará el panel OLED M14, que utiliza la tecnología Flex Magic Pixel para modificar la dirección de la luz emitida por la pantalla. De esta manera, quienes intenten espiar desde un ángulo distinto solo observarán un fondo negro, mientras que el usuario principal mantendrá una visualización normal del contenido.

El sistema utiliza el panel
El sistema utiliza el panel OLED M14 con tecnología Flex Magic Pixel para controlar la dirección de la luz emitida. (Imagen ilustrativa Infobae)

La llegada de la Pantalla de Privacidad fue anticipada desde el año pasado en foros especializados de Corea del Sur, donde se detalló que esta función será exclusiva del modelo Ultra dentro de la serie S26. El desarrollo de la tecnología ha tomado varios años y, según esas fuentes, Samsung apostará por una producción a gran escala por primera vez.

El filtrador Tarun Vats localizó la novedad dentro de los controles de la próxima versión de One UI 8.5, mientras que @UniverseIce mostró en X (antes Twitter) una demostración en video de la función, enfatizando: “Si aún no tienes una idea clara de qué es la pantalla privada del Galaxy S26 Ultra, solo mira este video”. En esa publicación, el especialista recalcó que esta prestación será el principal atractivo comercial del nuevo teléfono tope de gama de la marca.

La activación y desactivación de la Pantalla de Privacidad se podrá gestionar desde la configuración del equipo, lo que otorga flexibilidad total para proteger datos sensibles solo cuando el usuario lo considere necesario. El control aparece como un nuevo interruptor dentro de One UI 8.5, según la captura difundida en los foros de la app Good Look.

La Pantalla de Privacidad podrá
La Pantalla de Privacidad podrá activarse o desactivarse desde el menú de configuración de One UI 8.5. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este paso se suma a una serie de innovaciones previas en las pantallas de Samsung. Hace dos años, la compañía implementó la tecnología antirreflejos en el Galaxy S24 Ultra, extendiendo la mejora al Galaxy S25 Ultra. La nueva función de privacidad representa una evolución natural, con el objetivo de consolidar la posición de la marca en el segmento premium.

Otros modelos con ‘pantalla privada’

La expansión de la tecnología no se limitaría al S26 Ultra. El reporte citado por Android Authority anticipa que los próximos Galaxy Z Flip8 y Galaxy Z Fold8 también incorporarán esta protección de pantalla en futuras generaciones.

Respecto al lanzamiento, @UniverseIce adelantó en X que la presentación oficial de los Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra tendrá lugar el 25 de febrero, durante el evento Galaxy Unpacked.

Samsung desarrolló esta función de
Samsung desarrolló esta función de privacidad tras años de investigación y planea su producción a gran escala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al diseño, los renders más recientes atribuidos al mismo filtrador muestran cuatro opciones de color para el Galaxy S26 Ultra, con el morado como la variante insignia. Estas imágenes coinciden con fotos previas de unidades de muestra, reforzando la expectativa ante el inminente anuncio de uno de los dispositivos más esperados del año.

