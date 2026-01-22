Tecno

Qué pasa si envuelves el router WiFi con papel aluminio: ¿se mejora o empeora el internet?

Este truco casero pretende redirigir la señal y evitar que se disperse innecesariamente, pero existen riesgos

La creencia de que envolver el router WiFi en papel de aluminio mejora su señal gana popularidad en redes sociales y foros tecnológicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creencia de que envolver el router WiFi en papel de aluminio puede mejorar la señal se ha extendido como un truco casero en redes sociales y foros. Miles de usuarios buscan soluciones inmediatas a los problemas de cobertura en sus hogares, llegando a experimentar con métodos al margen de la tecnología convencional.

Sin embargo, ¿qué hay de cierto en esta práctica? ¿Es efectiva, inofensiva o incluso peligrosa?

Dónde surgió la idea de que el aluminio mejora el WiFi

La falta de señal en ciertas partes del hogar o la baja velocidad de internet son problemas frecuentes. En este contexto, surgen propuestas alternativas como envolver el router en papel de aluminio, con la esperanza de ampliar la cobertura WiFi o redirigir la señal a zonas donde más se necesita.

Este truco, que ha ganado notoriedad a través de videos virales y recomendaciones en línea, asegura que el papel de aluminio puede aumentar la potencia del WiFi al reflejar las ondas electromagnéticas, evitando que se dispersen hacia donde no hacen falta.

Un estudio de la Universidad de Dartmouth logró canalizar señales WiFi usando aluminio diseñado en 3D, pero no recomienda métodos caseros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la popularidad de la idea no equivale a su validez técnica, y la comunidad científica ha comenzado a analizar qué sucede realmente al cubrir el router con este material.

Qué dice la ciencia sobre el papel de aluminio y el WiFi

Aaunque existen muchas opiniones favorables en internet, ningún especialista ha comprobado científicamente la eficacia del truco en condiciones domésticas comunes. Sin embargo, sí existe un antecedente experimental relevante: en 2017, un estudio de la Universidad de Dartmouth analizó el impacto de estructuras de aluminio sobre la cobertura inalámbrica.

El trabajo, titulado “Personalización de la cobertura inalámbrica en interiores mediante reflectores fabricados en 3D”, demostró que ciertas formas de aluminio, cuidadosamente diseñadas y fabricadas con impresoras 3D, pueden redirigir las señales WiFi hacia áreas específicas de una vivienda. Los resultados fueron positivos en condiciones controladas, mejorando la conectividad en los espacios seleccionados y evitando que la señal se escape hacia el exterior.

No obstante, el método utilizado en el experimento dista mucho del truco casero. La precisión del diseño y la elaboración con herramientas avanzadas resultan imposibles de replicar con papel de aluminio arrugado a mano. Por lo tanto, la expectativa de que envolver el router comúnmente logre los mismos efectos carece de fundamento técnico.

Envolver el router en papel de aluminio reduce drásticamente la cobertura, provoca zonas muertas y aumenta la latencia en la red WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué envolver el router puede perjudicar la señal

Aunque el aluminio posee propiedades conductoras y puede reflejar ondas electromagnéticas, envolver el router en papel de aluminio no construye una antena parabólica funcional. En realidad, se crea una barrera física opaca a la radiofrecuencia, que impide que los datos se propaguen con normalidad. El resultado inmediato es una reducción drástica de la cobertura, aparición de zonas muertas y aumento de la latencia.

En vez de potenciar la red, la señal rebota en el interior del envoltorio, sin lograr salir con fuerza. Esto genera una red más lenta e inestable, totalmente contraria al objetivo original. El usuario experimenta cortes constantes y dificultades para conectar dispositivos en diferentes áreas del hogar.

Riesgos físicos y técnicos de cubrir el router con aluminio

Más allá de la calidad de la señal, existe un peligro material asociado al uso del papel de aluminio sobre el router. Los enrutadores funcionan como pequeños ordenadores, operando de manera continua y generando calor. Su refrigeración depende de rejillas de ventilación integradas en la carcasa, que permiten la disipación térmica.

El aluminio, al cubrir el router, actúa como una barrera opaca que rebota y debilita la señal inalámbrica en lugar de potenciarla. (Imagen ilustrativa Infobae)

El papel de aluminio actúa, en este contexto, como un aislante térmico. Al cubrir el dispositivo, se obstruye el paso del aire y la temperatura interna aumenta rápidamente. Los sistemas electrónicos incorporan mecanismos de defensa para evitar daños por calor: cuando las temperaturas suben, el rendimiento del procesador se reduce drásticamente. Esto ralentiza la navegación, degrada los componentes y puede provocar fallos irreversibles en el hardware del router.

Por estas razones, expertos desaconsejan por completo cubrir el equipo con materiales que bloqueen la ventilación o que alteren la propagación de las ondas.

