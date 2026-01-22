Tecno

Por qué millones de televisores dejarán de ser compatibles con Netflix

La medida responde a limitaciones técnicas del hardware antiguo, que ya no puede soportar mejoras en seguridad, imagen y sonido

Guardar
Televisores inteligentes fabricados antes del
Televisores inteligentes fabricados antes del 2015 quedarán sin Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Netflix confirmó que a partir de marzo de 2026 su aplicación oficial dejará de funcionar en una amplia gama de televisores inteligentes y dispositivos multimedia fabricados antes de 2015.

La medida afectará a millones de usuarios en todo el mundo y responde a la necesidad de la plataforma de priorizar la seguridad, la calidad de imagen y sonido, y la incorporación de nuevas funciones que el hardware más antiguo ya no puede soportar de forma eficiente.

Según explicó la compañía, los equipos con sistemas operativos obsoletos presentan limitaciones técnicas que impiden implementar mejoras recientes en personalización, transmisión de contenido y protección de datos.

Equipos con sistemas operativos obsoletos
Equipos con sistemas operativos obsoletos ya no tendrán acceso a Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener compatibilidad con estos dispositivos implica destinar recursos a tecnologías que ya no cumplen con los estándares actuales, por lo que Netflix decidió concentrar su soporte en televisores y reproductores con mayor capacidad de procesamiento.

El impacto será directo para los usuarios que aún utilizan televisores inteligentes de más de una década de antigüedad. Al intentar abrir la aplicación, estos dispositivos mostrarán un mensaje informando que el servicio ya no está disponible. Además de perder el acceso al catálogo de series, películas y documentales, estos equipos quedarán sin parches de seguridad, lo que los expone a vulnerabilidades y riesgos cibernéticos crecientes.

La decisión de Netflix se inscribe en una tendencia más amplia de la industria tecnológica, donde las plataformas digitales renuevan periódicamente sus requisitos mínimos para acompañar la evolución del software y los estándares de transmisión.

Netflix dejará de abrir en
Netflix dejará de abrir en televisores que no cuenten con hardware actualizado. (Composición Infobae: Liberty Costa Rica / cronista.com)

En los últimos años, el streaming ha avanzado hacia resoluciones más altas, mejoras en audio, recomendaciones personalizadas y sistemas de protección de contenidos que demandan mayor potencia de cómputo.

Entre los dispositivos que dejarán de ser compatibles se encuentran los Apple TV de primera, segunda y tercera generación, así como televisores Sony de las series Bravia X9, X85, W95 y W85.

También se verán afectados modelos de Panasonic y LG fabricados antes de 2015, además de Smart TV Samsung de la línea EOS producidos entre 2012 y 2015. En todos estos casos, el problema no está en la conexión a internet, sino en la imposibilidad del hardware para ejecutar las versiones más recientes de la aplicación.

Diferentes marcas de televisores no
Diferentes marcas de televisores no tendrán acceso a Netflix debido a que su sistema quedó obsoleto. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo/Foto de archivo

Netflix aclaró que la medida no afectará a quienes accedan al servicio desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras o televisores fabricados a partir de 2015, siempre que cuenten con las actualizaciones de sistema necesarias. Esto incluye tanto dispositivos Android como iOS y navegadores web compatibles con los estándares actuales de la plataforma.

Pese a la preocupación inicial, perder la aplicación nativa en el televisor no implica necesariamente tener que comprar uno nuevo. Existen alternativas que permiten seguir utilizando pantallas antiguas como centros de entretenimiento modernos. Una de las opciones más comunes es recurrir a dispositivos externos conectados por HDMI, que cuentan con soporte actualizado para Netflix y otras plataformas de streaming.

Entre estas alternativas se encuentran consolas de videojuegos, reproductores multimedia y dispositivos de transmisión como Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick o Roku. Estos equipos funcionan de manera independiente al sistema operativo del televisor y reciben actualizaciones periódicas, lo que garantiza compatibilidad con los últimos cambios de la plataforma.

Si tu televisor se queda
Si tu televisor se queda sin acceso a Netflix, existen opciones para seguir con el servicio. (Unsplash)

Otra opción es transmitir el contenido directamente desde un teléfono inteligente o una computadora hacia la pantalla del televisor mediante funciones de duplicación o “mirroring”. De esta forma, el procesamiento se realiza en el dispositivo más moderno y el televisor actúa únicamente como pantalla.

Con esta decisión, Netflix refuerza su apuesta por ofrecer una experiencia más segura y de mayor calidad, incluso si eso implica dejar atrás dispositivos que fueron pioneros en la era del Smart TV. P

ara los usuarios, el cambio marca un punto de inflexión en la vida útil de los televisores inteligentes y confirma que, en el ecosistema digital, el software avanza a un ritmo que el hardware antiguo ya no siempre puede seguir.

Temas Relacionados

NetflixTelevisoresLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Cargar tu celular en lugares públicos puede exponerlo a malware

Utilizar puertos USB desconocidos en aeropuertos o centros comerciales puede exponer el teléfono a malware, robo de datos y control remoto por parte de atacantes informáticos

Cargar tu celular en lugares

Qué pasa si envuelves el router WiFi con papel aluminio: ¿se mejora o empeora el internet?

Este truco casero pretende redirigir la señal y evitar que se disperse innecesariamente, pero existen riesgos

Qué pasa si envuelves el

Tres alternativas legales y seguras que reemplazan a Magis TV y XUPER TV para ver películas gratis

Aplicaciones como Pluto TV brindan catálogos diversos y no requieren descargar de archivos peligrosos que pongan en riesgo los datos personales y el rendimiento del dispositivo

Tres alternativas legales y seguras

Elon Musk revela cómo funciona el algoritmo de X: así decide qué contenido ves

Las respuestas, el tiempo de visualización y la capacidad de generar conversaciones reales son factores clave para ganar visibilidad en la plataforma

Elon Musk revela cómo funciona

Flor Parlante de Super Mario Wonder se convierte en un dispositivo real: qué hace y cómo tenerla

El juguete tiene soporte para once idiomas, entre ellos español, inglés, japonés y francés

Flor Parlante de Super Mario
DEPORTES
Giro en el caso de

Giro en el caso de Luca Scarlato, el juvenil que se fue de River Plate en medio de una polémica: la negociación con un club italiano

Crece la preocupación en la Fórmula 1 a horas de la primera salida a pista: los equipos que podrían ausentarse de las prácticas

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres jugadores del club peruano Alianza Lima

La condición que debe cumplir el Barcelona para fichar a Julián Álvarez

Un futbolista de Almagro busca nuevo club por redes sociales: “El que sepa de algo me chifla”

TELESHOW
El emotivo video de Luisana

El emotivo video de Luisana Lopilato dedicado a su hijo Elías por su cumpleaños: “Estoy orgullosa de vos”

El día de furia de Mauro Icardi: la estampita de Santa China, el enojo contra MasterChef y la indirecta a Maxi López

La supuesta amante de Mauro Icardi reapareció en medio del escándalo: “Es un psicópata”

La reacción de Dolores Fonzi al conocer que Belén quedó afuera de la nominación para los Oscar 2026

Wanda Nara redobló la apuesta contra Mauro Icardi: “Los olores de tu novia los conoce medio país”

INFOBAE AMÉRICA

El monitoreo de Acción Ciudadana

El monitoreo de Acción Ciudadana indica persistencia de impunidad en la justicia salvadoreña

Perros y gatos: cómo detectar las primeras señales de envejecimiento en las mascotas

La fórmula centenaria persa para calcular préstamos que fascinó a un científico de Google: paso a paso, cómo usarla

La justicia civil panameña enfrenta su primera prueba tras 100 días del nuevo código

Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, reveló en Davos los próximos desafíos y apuestas de la inteligencia artificial