Por qué millones de televisores dejarán de ser compatibles con Netflix

Netflix confirmó que a partir de marzo de 2026 su aplicación oficial dejará de funcionar en una amplia gama de televisores inteligentes y dispositivos multimedia fabricados antes de 2015.

La medida afectará a millones de usuarios en todo el mundo y responde a la necesidad de la plataforma de priorizar la seguridad, la calidad de imagen y sonido, y la incorporación de nuevas funciones que el hardware más antiguo ya no puede soportar de forma eficiente.

Según explicó la compañía, los equipos con sistemas operativos obsoletos presentan limitaciones técnicas que impiden implementar mejoras recientes en personalización, transmisión de contenido y protección de datos.

Mantener compatibilidad con estos dispositivos implica destinar recursos a tecnologías que ya no cumplen con los estándares actuales, por lo que Netflix decidió concentrar su soporte en televisores y reproductores con mayor capacidad de procesamiento.

El impacto será directo para los usuarios que aún utilizan televisores inteligentes de más de una década de antigüedad. Al intentar abrir la aplicación, estos dispositivos mostrarán un mensaje informando que el servicio ya no está disponible. Además de perder el acceso al catálogo de series, películas y documentales, estos equipos quedarán sin parches de seguridad, lo que los expone a vulnerabilidades y riesgos cibernéticos crecientes.

La decisión de Netflix se inscribe en una tendencia más amplia de la industria tecnológica, donde las plataformas digitales renuevan periódicamente sus requisitos mínimos para acompañar la evolución del software y los estándares de transmisión.

En los últimos años, el streaming ha avanzado hacia resoluciones más altas, mejoras en audio, recomendaciones personalizadas y sistemas de protección de contenidos que demandan mayor potencia de cómputo.

Entre los dispositivos que dejarán de ser compatibles se encuentran los Apple TV de primera, segunda y tercera generación, así como televisores Sony de las series Bravia X9, X85, W95 y W85.

También se verán afectados modelos de Panasonic y LG fabricados antes de 2015, además de Smart TV Samsung de la línea EOS producidos entre 2012 y 2015. En todos estos casos, el problema no está en la conexión a internet, sino en la imposibilidad del hardware para ejecutar las versiones más recientes de la aplicación.

Netflix aclaró que la medida no afectará a quienes accedan al servicio desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras o televisores fabricados a partir de 2015, siempre que cuenten con las actualizaciones de sistema necesarias. Esto incluye tanto dispositivos Android como iOS y navegadores web compatibles con los estándares actuales de la plataforma.

Pese a la preocupación inicial, perder la aplicación nativa en el televisor no implica necesariamente tener que comprar uno nuevo. Existen alternativas que permiten seguir utilizando pantallas antiguas como centros de entretenimiento modernos. Una de las opciones más comunes es recurrir a dispositivos externos conectados por HDMI, que cuentan con soporte actualizado para Netflix y otras plataformas de streaming.

Entre estas alternativas se encuentran consolas de videojuegos, reproductores multimedia y dispositivos de transmisión como Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick o Roku. Estos equipos funcionan de manera independiente al sistema operativo del televisor y reciben actualizaciones periódicas, lo que garantiza compatibilidad con los últimos cambios de la plataforma.

Otra opción es transmitir el contenido directamente desde un teléfono inteligente o una computadora hacia la pantalla del televisor mediante funciones de duplicación o “mirroring”. De esta forma, el procesamiento se realiza en el dispositivo más moderno y el televisor actúa únicamente como pantalla.

Con esta decisión, Netflix refuerza su apuesta por ofrecer una experiencia más segura y de mayor calidad, incluso si eso implica dejar atrás dispositivos que fueron pioneros en la era del Smart TV. P

ara los usuarios, el cambio marca un punto de inflexión en la vida útil de los televisores inteligentes y confirma que, en el ecosistema digital, el software avanza a un ritmo que el hardware antiguo ya no siempre puede seguir.