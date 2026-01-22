Las apps del celular generaron más dinero que los videojuegos móviles en 2025: la IA tiene mucho que ver

El gasto de dinero en videojuegos para móviles fueron superados por apps convencionales en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por primera vez desde la popularización de los smartphones, las aplicaciones móviles generaron más ingresos que los videojuegos para celular. En 2025, el gasto de los usuarios en apps superó al de los juegos, impulsado principalmente por el crecimiento acelerado de las aplicaciones de inteligencia artificial. Así lo revela el informe State of Mobile 2026, publicado por la firma de análisis de economía digital Sensor Tower.

De acuerdo con el estudio, los pagos dentro de aplicaciones móviles crecieron 21% interanual durante 2025, lo que permitió que este segmento rebasara los ingresos totales de los videojuegos para smartphone, una categoría que históricamente había liderado el gasto móvil.

En perspectiva, Sensor Tower señala que el gasto en apps se ha triplicado en apenas cinco años, reflejando un cambio estructural en la forma en la que los usuarios utilizan y monetizan sus teléfonos.

El gasto en apps se triplicó en los últimos años.

El principal motor detrás de este cambio es la inteligencia artificial. Las aplicaciones basadas en IA registraron un crecimiento de ingresos del 148% frente al año anterior, convirtiéndose en una de las categorías con mayor expansión dentro del ecosistema móvil. Este avance no solo se explica por un mayor número de descargas, sino por una disposición creciente de los usuarios a pagar suscripciones mensuales o funciones premium.

Dentro de este fenómeno, una aplicación destaca por encima del resto. En 2025, ChatGPT se posicionó como la tercera app con mayores ingresos a nivel mundial, solo por detrás de TikTok y Google One. La herramienta de OpenAI no solo incrementó su base de usuarios, sino también el gasto promedio de quienes utilizan versiones de pago, consolidando a la IA como un nuevo pilar de la economía móvil.

El informe de Sensor Tower también muestra que el aumento del gasto ocurre en un contexto de uso intensivo del smartphone. Durante 2025, las personas dedicaron un total de 5,3 billones de horas a aplicaciones móviles en dispositivos Android e iOS. Este mayor tiempo de uso se tradujo directamente en ingresos, ya que los pagos dentro de apps y juegos, considerados en conjunto, crecieron 10% interanual.

ChatGPT es una de las aplicaciones más descargadas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

En términos absolutos, la economía de los pagos dentro de aplicaciones móviles alcanzó los 167,000 millones de dólares durante el año pasado. Esta cifra incluye suscripciones, compras internas y otros modelos de monetización digital que se han vuelto cada vez más comunes en aplicaciones que antes eran gratuitas o dependían de publicidad.

A pesar del adelantamiento de las apps, los videojuegos siguen siendo la categoría individual con mayores ingresos dentro del ecosistema móvil. No obstante, Sensor Tower advierte que su liderazgo es cada vez más disputado. “Los videojuegos compiten de forma creciente con las apps sociales, los contenidos de ficción en formato breve y, por supuesto, con la inteligencia artificial”, señala el informe.

El tiempo de uso confirma esta tendencia. Las redes sociales continúan siendo la categoría dominante en horas totales, con 2,5 billones de horas acumuladas durante 2025. Aunque estas plataformas no siempre lideran en gasto directo, funcionan como canales clave para la captación de usuarios y la promoción de servicios de suscripción, incluidos los de IA.

Las redes sociales siguen siendo las apps que más dominan en los celulares. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de las aplicaciones de inteligencia artificial marca un punto de inflexión para el desarrollo de software móvil. A diferencia de los videojuegos, que dependen de mecánicas de entretenimiento y compras recurrentes, las apps de IA se posicionan como herramientas de productividad, estudio y trabajo, lo que justifica, para muchos usuarios, un pago mensual sostenido.

Este cambio también refleja una transformación en la percepción del valor del smartphone. De ser principalmente un dispositivo de ocio, el teléfono se consolida como una plataforma de servicios avanzados, donde los usuarios están dispuestos a invertir para acceder a capacidades antes reservadas para computadoras o software especializado.

Con estos resultados, 2025 queda marcado como el año en que la inteligencia artificial redefinió el equilibrio económico del mercado móvil, desplazando por primera vez a los videojuegos del primer lugar en ingresos y abriendo una nueva etapa para la industria de las aplicaciones.