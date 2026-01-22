Edificios inteligentes y biometría, los sectores más vulnerables ante el crecimiento de ciberataques

Infraestructuras críticas, cada vez más expuestas: la digitalización amplía las puertas de entrada a los ciberataques - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciberseguridad industrial se ha convertido en un desafío urgente para sectores estratégicos a nivel global. El avance de la digitalización y la creciente conectividad de las infraestructuras han expuesto a fábricas, plantas de energía y sistemas automatizados a amenazas que impactan directamente su operación y seguridad.

En ese panorama los sistemas de biometría y la automatización de edificios emergen como los blancos más vulnerables frente al auge de los ciberataques, según el último informe de la empresa de ciberseguridad Kaspersky.

La relevancia del tema se refleja en que, solo en el tercer trimestre de 2025, el 20,1% de los sistemas industriales sufrió ataques de malware, una cifra apenas menor al 21,9% registrado a comienzos de año. El análisis de ciberseguridad advirtió que la presión sobre entornos industriales esenciales no se detiene, afectando especialmente a áreas sensibles como energía, manufactura, transporte y logística.

El futuro de la ciberseguridad industrial: riesgos crecientes y nuevas estrategias para proteger la operación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la consecuencia de las vulneraciones en ciberseguridad

Las consecuencias de los incidentes digitales van más allá del ámbito tecnológico. Una sola brecha puede ocasionar paradas de producción, retrasos en la cadena de suministro y pérdidas económicas relevantes, además de poner en riesgo la seguridad física de personas e instalaciones.

La digitalización acelerada de la industria ha multiplicado las vías de acceso para los atacantes, lo que obliga a revisar y fortalecer las estrategias de protección.

Cuáles fueron los sistemas de seguridad más afectados

En el análisis de Kaspersky se identificó que los sistemas de biometría registraron la mayor proporción de equipos industriales afectados, con un 27,4% de intentos de ataque durante 2025. La automatización de edificios ocupó el segundo lugar, con un 23,5%.

Les siguen el sector eléctrico (21,3%), la ingeniería e integración OT (21,2%), la construcción (21,1%), la manufactura (17,3%) y el petróleo y gas (15,8%). Estos porcentajes evidencian una presión sostenida sobre todos los sectores clasificados como críticos.

Con la automatización y la inteligencia artificial en ascenso, la industria debe reforzar la defensa de sus sistemas críticos para garantizar la continuidad del negocio y la seguridad de empleados e instalaciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe subraya que los atacantes ya no se limitan a buscar vulnerabilidades técnicas. Ahora explotan relaciones de confianza, cadenas de suministro y proveedores críticos como puertas de entrada a redes industriales. Una brecha en un solo proveedor puede afectar a decenas de organizaciones de manera simultánea, multiplicando el alcance e impacto de los ciberataques.

Cómo influyó la IA en los ataques de ciberseguridad

Uno de los factores que más influye en la evolución de las amenazas es el uso creciente de inteligencia artificial en campañas maliciosas. Durante el último año, la compañía de ciberseguridad detectó un aumento de operaciones basadas en agentes autónomos, capaces de adaptarse y desplazarse por redes industriales con mayor rapidez.

Esto ha reducido los tiempos de detección y ampliado el alcance de los ataques, elevando la presión sobre los equipos responsables de la seguridad.

El aumento de conexiones a Internet en plantas industriales, especialmente en zonas remotas, agrava la situación. Muchas de estas infraestructuras fueron diseñadas sin contemplar la exposición digital actual y operan con sistemas de protección desactualizados.

Digitalización, automatización y biometría: el triángulo de riesgo que desafía la seguridad industrial

Este escenario facilita ataques automáticos, ejecutados desde cualquier parte del mundo y de forma constante, lo que incrementa la vulnerabilidad de fábricas, plantas de energía y sistemas de transporte.

La digitalización de los procesos industriales multiplica los puntos de entrada para los atacantes y complica la defensa integral. La seguridad física, la protección de los empleados y la integridad de los procesos industriales pueden verse afectadas por una brecha digital. El uso de sistemas de biometría y automatización aporta eficiencia, pero también amplía el rango de amenazas posibles.

Recomendaciones de seguridad empresarial

Ante este panorama, los expertos han recomendado la realización de evaluaciones periódicas de seguridad, con el objetivo de identificar y corregir vulnerabilidades. La gestión eficaz del riesgo requiere establecer procesos continuos de evaluación y priorización, apoyados en soluciones especializadas que aporten información práctica y actualizada.

Actualizar los componentes críticos de la red industrial y aplicar parches de seguridad en cuanto sea técnicamente posible resulta indispensable para prevenir incidentes graves. Además, la capacitación del personal en prevención, detección y respuesta ante incidentes se presenta como una de las medidas más importantes para mejorar la preparación de las organizaciones.

La protección de las infraestructuras críticas exige una combinación de tecnología, procesos y capacitación continua.