Cómo vender fotos de pies en 2026 y ganar dinero

Feet Finder y Only Fans son dos opciones para vender fotos de pies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si estás interesado en vender fotos de pies en 2026 y ganar dinero, debes conocer dos plataformas especializadas como Feet Finder y OnlyFans.

Feet Finder se dedica exclusivamente a la compra y venta de imágenes y videos de pies; en esta plataforma, una fotografía puede alcanzar precios de 22 dólares. Los usuarios pueden vender y adquirir contenido específico relacionado con esta temática.

En OnlyFans, en cambio, los creadores de contenido no reciben pagos directos por cada foto o video publicado. El acceso se realiza a través de una suscripción mensual, que puede tener un precio inicial de 7 dólares. Además, los creadores pueden recibir propinas que oscilan entre 25 y 166 dólares, según la interacción y el apoyo de sus suscriptores.

El valor de las fotos puede variar según el creador de contenido y la plataforma intermediaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona Feet Finder

Feet Finder es una plataforma diseñada para la compra y venta de imágenes y videos de pies. El registro incluye una suscripción y requiere ser mayor de 18 años y verificar la identidad del usuario.

Una vez creada la cuenta, los usuarios pueden tomar y subir fotos o videos de pies en diferentes estilos.

Cada vendedor tiene la posibilidad de establecer sus propios precios y responder a solicitudes personalizadas de los compradores.

Dicha plataforma ofrece dos tipos de cuentas para los vendedores. Los usuarios con suscripción premium reciben el 90% de sus ganancias, mientras que quienes tienen una suscripción básica obtienen el 85%. La plataforma aplica una tarifa por transacción del 10% para cuentas premium y del 15% para cuentas básicas, destinada a cubrir los costos operativos y mantener la calidad del sitio.

En Feet Finder solo se comercializa contenido relacionado con pies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es OnlyFans y cómo funciona

OnlyFans es una plataforma digital que permite a los creadores de contenido compartir fotos, videos y mensajes exclusivos con sus suscriptores a cambio de una tarifa mensual.

Fundada en 2016, la plataforma ha ganado popularidad por su modelo de suscripción directa, que facilita la interacción entre creadores y usuarios sin intermediarios.

Cualquier persona mayor de 18 años puede crear una cuenta como creador y establecer un precio mensual para que los usuarios accedan a su contenido. Los creadores pueden subir imágenes, videos, realizar transmisiones en vivo y enviar mensajes privados.

Además, tienen la opción de fijar precios adicionales para contenido exclusivo, recibir propinas y vender material personalizado según las solicitudes de sus suscriptores.

Los creadores, además de contenido de pies, pueden publicar fotos y videos de otras temáticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso al contenido depende del pago de una suscripción mensual, cuyo valor es determinado por el propio creador y puede variar desde cifras bajas hasta montos más elevados según la popularidad del perfil. OnlyFans retiene un porcentaje de las ganancias (generalmente el 20%) y transfiere el resto directamente a los creadores.

Aunque la plataforma es conocida principalmente por contenido para adultos, también es utilizada por entrenadores, músicos, chefs y otros profesionales que buscan monetizar su trabajo y establecer una relación directa con su audiencia.

México lidera el mercado de OnlyFans en Latinoamérica

México se ha posicionado como el principal referente de OnlyFans en Latinoamérica y como uno de los mercados más importantes a nivel mundial, tanto por la cantidad de creadores como por el volumen de dinero que circula en la plataforma.

México lidera OnlyFans en Latinoamérica y es uno de los mercados más relevantes a nivel global por su número de creadores y el volumen de ingresos que genera en la plataforma. REUTERS/Carlos Barria/Illustration/File Photo

Diariamente, alrededor de 800.000 dólares llegan a México a través de OnlyFans, ubicando al país entre los cinco mayores productores de contenido en el mundo, por encima de naciones europeas como Alemania, Francia y España.

Según el reporte OnlyFans Wrapped 2025, elaborado por OnlyGuider, los usuarios mexicanos gastaron 291 millones de dólares en la plataforma durante 2025, lo que representa un promedio diario de 796.867 dólares en suscripciones y propinas. Esto coloca a México en el quinto lugar global de gasto total y lo consolida como líder en América Latina.

El crecimiento del mercado mexicano supera al de economías más desarrolladas. En 2025, el gasto en OnlyFans en México creció 19.12% respecto al año anterior, mientras que Estados Unidos y Reino Unido apenas registraron un incremento de 1.95%.