México domina el mercado de OnlyFans en Latinoamérica: es el que más produce y consume

México es líder en OnlyFans en Latinoamérica. (Foto: Composición)

México se ha consolidado como el principal actor de OnlyFans en Latinoamérica y uno de los más relevantes a nivel global, tanto por el volumen de creadores como por el dinero que fluye desde y hacia el país.

Cada día, cerca de 800,000 dólares ingresan a México desde esta plataforma extranjera, lo que lo coloca dentro del top cinco mundial de producción de contenido, por encima de economías europeas como Alemania, Francia y España.

El dominio no se limita a la oferta. En consumo, México también ocupa una posición destacada. De acuerdo con el informe OnlyFans Wrapped 2025, elaborado por OnlyGuider, los usuarios mexicanos gastaron 291 millones de dólares en OnlyFans durante 2025. La cifra equivale a 796,867 dólares diarios en suscripciones y propinas, lo que posiciona al país en el quinto lugar global de gasto total y como líder absoluto en América Latina.

Los usuarios mexicanos gastaron 291 millones de dólares en OnlyFans durante 2025. REUTERS/Carlos Barria/Illustration/File Photo

El crecimiento del mercado mexicano también sobresale frente a economías más consolidadas. Durante 2025, el gasto en OnlyFans en México aumentó 19.12% respecto a 2024, muy por encima de países como Estados Unidos y Reino Unido, que apenas registraron un avance de 1.95%.

Para Sam Pierce, CEO de OnlyGuider, estas cifras reflejan el peso regional del país: “México no solo está participando en la economía de OnlyFans, sino que está dominando Latinoamérica. Con casi 800,000 dólares por día, el poder adquisitivo del país eclipsa al de todas las demás naciones de habla hispana”.

Este protagonismo se inscribe en una tradición más amplia de producción y consumo de entretenimiento. Desde el Cine de Oro hasta el doblaje de contenidos internacionales, México ha desarrollado una industria creativa sólida. En el terreno digital y de contenido para adultos, esa capacidad se ha traducido en un posicionamiento estratégico dentro de la economía global de plataformas.

En México, OnlyFans tuvo ingresos de casi 800,000 dólares al día. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

El interés de las audiencias también se refleja fuera de OnlyFans. México figura de forma constante entre los países con mayor tráfico en sitios de contenido para adultos. En el último reporte de 2025 de Pornhub, el país ocupa el segundo lugar mundial en consumo de videos, lo que refuerza su peso dentro de este segmento del ecosistema digital.

A diferencia de industrias tradicionales como la manufactura, los servicios profesionales o la tecnología, estos flujos de ingresos digitales no responden a una política pública específica ni cuentan con incentivos productivos nacionales. Operan bajo reglas definidas fuera del territorio mexicano, en plataformas con sede en el extranjero, pero con un impacto económico real dentro del país.

El auge de OnlyFans también expone las diferencias entre modelos de monetización digital. Mientras plataformas como YouTube dependen principalmente de la publicidad programática —que en México suele pagar entre 0.5 y 3 dólares por cada 1,000 reproducciones—, OnlyFans se basa en un esquema de monetización directa, sustentado en suscripciones mensuales, propinas y contenido exclusivo.

Creadores de contenido mexicano prefieren usar OnlyFans debido a que la monetización es directa. REUTERS/Andrew Kelly

Casos de alto perfil ilustran esa brecha. Karely Ruiz, una de las creadoras mexicanas más conocidas, declaró que puede llegar a ganar hasta 5 millones de pesos en un solo mes, alrededor de 285,000 dólares.

En contraste, los youtubers con audiencias masivas dependen de la escala para acercarse a cifras similares. Por ejemplo, estimaciones públicas sitúan los ingresos mensuales por publicidad del canal de Juan de Dios Pantoja en rangos que van desde decenas de miles hasta poco más de 400,000 dólares, dependiendo del nivel de monetización y las métricas consideradas.

En términos de negocio, OnlyFans reduce intermediarios y maximiza el ingreso por usuario, mientras que YouTube ofrece alcance, pero diluye el valor individual de cada espectador. Por ello, muchos creadores utilizan plataformas abiertas como Instagram o YouTube para atraer audiencias y concentran la monetización en OnlyFans.

Karely Ruiz es una de las mayores referentes de OnlyFans en México, donde en un mes puede recaudar casi 280.000 dólares. (Instagram)

Dentro del país, la Ciudad de México se ha convertido en un hub clave. Con un gasto anual de 38.97 millones de dólares, la capital ocupa el noveno lugar global por consumo en OnlyFans, por encima de ciudades como Chicago, Houston o Roma. Su crecimiento anual fue de 20.18%, con un gasto diario superior a los 106,000 dólares.

Este crecimiento acelerado ya ha llamado la atención de las autoridades fiscales. El Servicio de Administración Tributaria ha comenzado a observar con mayor detenimiento los ingresos generados en plataformas digitales. Sin embargo, el modelo de OnlyFans, basado en suscripciones directas, plantea retos distintos frente a esquemas más visibles como la publicidad o las colaboraciones con marcas.