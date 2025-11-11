Tecno

Gana dinero trabajando con plataformas hechas con inteligencia artificial: es muy fácil

Profesionales y emprendedores encuentran en la IA herramientas para diversificar ingresos, desde la redacción asistida y el arte digital hasta la creación de modelos GPT personalizados

Así puedes monetizar con la
Así puedes monetizar con la ayuda de la Inteligencia Artificial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial redefine industrias y abre nuevas oportunidades laborales, permitiendo a profesionales y emprendedores encontrar formas inéditas de obtener ingresos. Con la expansión de las tecnologías de IA, resulta posible monetizar habilidades existentes adaptándolas a nuevas herramientas, plataformas y servicios.

A continuación se verán algunas de las estrategias y modelos de negocio, recomendados por profesionales en marketing, como Carlos Mora, que aprovechan el potencial de la IA para generar ingresos en la actualidad.

Maneras de hacer dinero con la IA

Redacción de contenidos

El crecimiento de plataformas capaces de generar textos de manera automática facilita la labor de escritores, creadores de contenido y profesionales del marketing digital. Utilizar herramientas como Jasper o Writesonic permite entregar artículos, posts y copys publicitarios de calidad con mayor rapidez, optimizando procesos desde la investigación hasta la edición final.

Asistentes de IA pueden agilizar
Asistentes de IA pueden agilizar algunas etapas en el proceso de redacción de contenidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este modelo permite destacar en el competitivo mercado freelance y atraer a empresas que buscan eficiencia y versatilidad en sus equipos de contenido.

Gestión de redes sociales con IA

La administración de marcas y cuentas sociales se transforma gracias a soluciones como Buffer y Hootsuite, donde la IA ayuda a programar publicaciones, analizar tendencias y sugerir temáticas de interés para el público objetivo.

Ofrecer servicios de gestión basados en datos objetivos y análisis avanzado representa un valor añadido para negocios que desean fortalecer su presencia digital y captar audiencias más grandes en menos tiempo.

Servicios de traducción y localización

El auge del comercio electrónico global genera demanda por traducciones y adaptaciones rápidas. Plataformas como DeepL permiten a profesionales multilingües complementar su labor con IA, ofreciendo resultados de alta calidad y entregas más veloces, lo que resulta atractivo para compañías que buscan presencia internacional efectiva.

La tecnología a disposición de
La tecnología a disposición de la IA puede ayudar a profesionales a ganar dinero (Imagen ilustrativa Infobae)

Optimización SEO automatizada

Quienes tienen formación en posicionamiento web pueden potenciar su portafolio utilizando herramientas de análisis y automatización SEO como Clearscope o MarketMuse. Estas plataformas permiten identificar palabras clave rentables, optimizar textos y desarrollar estrategias efectivas que mejoran la visibilidad y el tráfico orgánico de sitios web, aumentando el atractivo de los servicios frente a la competencia.

Venta de modelos GPT personalizados

Desarrolladores con conocimientos en IA pueden crear soluciones específicas para empresas, como chatbots avanzados o generadores de contenido personalizado. El mercado de modelos GPT-3 y GPT-4 ofrece opciones para resolver necesidades en nichos concretos, optimizando operaciones en sectores como e-commerce, educación y atención al cliente.

La venta de estos modelos en plataformas especializadas se consolida como fuente relevante de ingresos.

Creación y comercialización de arte digital

Las herramientas de generación artística como DALL-E o MidJourney permiten a diseñadores, ilustradores y creativos producir imágenes originales y productos digitales.

Gracias a los modelos de
Gracias a los modelos de IA se pueden generar imágenes desde cero o editar conceptos previamente desarrollados por el diseñador (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos activos pueden venderse en tiendas online, galerías digitales o mediante licencias, constituyendo un nuevo canal para monetizar la creatividad a través de la tecnología.

Automatización de campañas publicitarias

Herramientas como Albert o Acquisio facilitan la gestión avanzada de campañas publicitarias en línea. La IA automatiza ajustes en tiempo real y genera reportes detallados del rendimiento, permitiendo a los especialistas en marketing digital ofrecer servicios a empresas interesadas en escalar su inversión publicitaria y alcanzar mayores resultados.

Creación de productos digitales con apoyo de IA

La inteligencia artificial agiliza la generación de plantillas, libros electrónicos, cursos y recursos educativos. A través de herramientas como ChatGPT o Canva, es posible desarrollar y vender productos en marketplaces digitales, incrementando las opciones de ingresos recurrentes para creadores, docentes o emprendedores digitales.

Tutorías y formación en IA

La demanda de capacitación crece en paralelo con la expansión de la inteligencia artificial. Expertos pueden impartir cursos virtuales, webinars y talleres sobre tecnología, programación y aplicaciones de IA, utilizando plataformas como Udemy o Teachable para alcanzar audiencias globales y diversificar las fuentes de ingreso.

El ecosistema de la inteligencia artificial ofrece alternativas diversas para quienes buscan emprender, optimizar procesos o hacer rentable su conocimiento.

Aunque la inteligencia artificial impulsa nuevas formas de obtener ingresos y optimiza tareas en múltiples sectores, su verdadero valor depende siempre del criterio, creatividad y supervisión humana. Toda herramienta desarrollada por IA requiere intervención y control de especialistas para asegurar relevancia, calidad y ética en los resultados. Ninguna tecnología, por innovadora que sea, puede reemplazar el papel decisivo del conocimiento y la visión humana.

