Marathon, el nuevo juego de los creadores de Halo y Destiny, ya tiene fecha de lanzamiento

El videojuego se estrenará simultáneamente en PS5, Steam y Xbox Series X|S. (Composición Infobae: YouTube Marathon)

Bungie, el estudio responsable de icónicas franquicias como Halo y Destiny, ha confirmado la fecha de lanzamiento de su próximo título. Marathon llegará el 5 de marzo de 2026 a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, acompañado de diferentes ediciones y contenidos especiales para quienes reserven el juego.

El anuncio incluye un tráiler de jugabilidad y detalles sobre un mando DualSense exclusivo, marcando el regreso de la saga con una nueva propuesta multijugador.

Fecha de lanzamiento, ediciones y recompensas de Marathon

El videojuego se estrenará simultáneamente en PS5, Steam y Xbox Series X|S. Marathon estará disponible en tres versiones: Estándar, Deluxe y Coleccionista. La edición básica incluye objetos cosméticos como el estilo de arma secundaria Zero Step 004 CE, un colgante Zero RC y una pegatina Zero Step Shift.

La versión Deluxe suma el paquete estético Midnight Decay para armas y carcasas, junto con recompensas adicionales. Por su parte, la Coleccionista añade una estatua a escala del Armazón Ladrón Corredor, una miniatura WEAVEworm y contenido digital exclusivo.

Las reservas se habilitarán a partir del 29 de enero a las 10:00 CET. Además, Bungie lanzará un mando DualSense especial para PlayStation 5 inspirado en la estética industrial de Marathon, disponible el mismo día de salida del juego.

Marathon: jugabilidad, ambientación y actores de voz

Marathon se presenta como un FPS multijugador de supervivencia y extracción PvPvE, donde los jugadores asumen el rol de Runners, mercenarios cibernéticos que exploran el planeta Tau Ceti IV. A diferencia de Destiny 2, aquí el objetivo principal es completar contratos, recolectar botín y escapar antes de caer en combate, enfrentándose tanto a otros jugadores como a enemigos del entorno.

Marathon regresa a PlayStation 5 con un DualSense edición limitada que eleva la experiencia shooter - crédito PlayStation

La narrativa de Marathon estará integrada a través de fragmentos disponibles en el Codex del juego, permitiendo a los usuarios conocer el trasfondo de las facciones y personajes mediante textos y audios.

Bungie confirmó que el título contará con las voces de Jennifer English, Ben Starr, Roger Clark, Neil Newborn y Erica Lindbeck, entre otros, y ofrecerá doblaje tanto en español de España como en Latinoamérica.

Detalles adicionales y expectativas del lanzamiento

El diseño y contenido de Marathon reflejan la apuesta de Bungie por la jugabilidad competitiva y la integración de recompensas temáticas. El título busca distinguirse dentro del género de shooters multijugador mediante un sistema de facciones, progresión de contratos y una ambientación marcada por el estilo industrial.

Con una propuesta que combina acción, estrategia y exploración en entornos hostiles, Marathon se perfila como uno de los lanzamientos más esperados de 2026. Las expectativas se ven reforzadas por la experiencia del estudio y la respuesta positiva tras el anuncio oficial y la presentación de su jugabilidad.

De qué trata Destiny 2: argumento y jugabilidad del famoso shooter

Destiny 2 es un videojuego de disparos en primera persona con modalidad multijugador en línea, disponible para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S y Xbox One. Los jugadores asumen el rol de guardianes, encargados de proteger la Última Ciudad de la Tierra en un universo ficticio donde la acción puede disfrutarse tanto en solitario como en modo cooperativo.

El título ofrece una variedad de actividades y una narrativa en constante expansión que permite a los usuarios sumergirse en una saga que explora el significado de ser un guardián.

El trasfondo de Destiny 2 se remonta al descubrimiento del Viajero, una entidad paracausal que impulsó a la humanidad hacia una Edad de Oro caracterizada por el progreso y la prosperidad. Sin embargo, la llegada de la Luz del Viajero trajo consigo la amenaza de la Oscuridad, una fuerza que representa un peligro para el universo entero.

El Viajero, considerado un aliado fundamental para la humanidad, concedió su poder a través de los Espectros, máquinas conscientes que permitieron a los humanos unirse a la lucha por la supervivencia.

A lo largo de la saga, la historia ha evolucionado con nuevos desafíos y alianzas, y aún quedan acontecimientos cruciales por revelarse en la confrontación entre la Luz y la Oscuridad. Destiny 2 continúa ampliando su universo narrativo, invitando a los jugadores a descubrir los próximos capítulos de esta odisea galáctica.