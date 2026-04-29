Cultura

La Bienal de San Pablo nombró a dos curadores brasileños para su edición 2027

Raphael Fonseca y Amanda Carneiro buscarán un retorno a la tradición curatorial nacional, tras años de apertura a modelos experimentales

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Amanda Carneiro, con cabello rizado y chaqueta marrón, y Raphael Fonseca, con chaqueta oscura, de pie en una rampa blanca dentro de un edificio moderno
Raphael Fonseca y Amanda Carneiro supone un retorno deliberado a la tradición curatorial nacional, tras años de apertura a modelos experimentales

La Bienal de San Pablo, el mayor evento artístico del hemisferio sur, ha designado por primera vez desde hace años a dos curadores brasileños para liderar su próxima edición. Esta decisión, anunciada tras la exposición comisariada en 2023 por camerunés Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, significa una revalorización explícita de las miradas locales dentro de la escena internacional.

El nombramiento responde a una apuesta declarada por las generaciones de curadores brasileños como garantes de la vigencia del debate artístico contemporáneo, de acuerdo con la presidenta de la Fundação Bienal de São Paulo, Andrea Pinheiro.

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La organización, fundada en 1951, destacó en su comunicado reciente que la selección de Raphael Fonseca y Amanda Carneiro supone un retorno deliberado a la tradición curatorial nacional, tras años de apertura a modelos experimentales.

Retrato de Amanda Carneiro, mujer de cabello rizado y sonrisa amable, con collar de perlas y chaqueta estampada, delante de obras de arte abstractas difuminadas
Amanda Carneiro

Pinheiro señaló que esta elección surge de la “convicción clara de que existe en Brasil una generación curatorial dotada de talento, experiencia y visión capaz de mantener a la Bienal de São Paulo en el centro del debate artístico de nuestro tiempo”.

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Amanda Carneiro, nacida en San Pablo, ha emergido en el circuito internacional gracias a su labor como organizadora artística en la exposición central “Foreigners Everywhere” de la Bienal de Venecia de 2024, bajo la dirección de Adriano Pedrosa. Desde 2018 ejerce como curadora en el Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP), donde ha dirigido recientemente una muestra individual dedicada al artista peruano Santiago Ayahuarcani.

Retrato de Raphael Fonseca, hombre con cabello rizado claro y barba, usando suéter multicolor y cadena, apoyado en una pared metálica rojiza
El curador y artista Raphael Fonseca

Raphael Fonseca, por su parte, es considerado una figura de referencia en la crítica brasileña y reside en Lisboa. En 2027 co-curará el festival de arte bienal Sequences en Reikiavik, uno de los eventos artísticos más relevantes en los países nórdicos. Fonseca aporta además su visión como curador en la fundación portuguesa Culturgest y como curador general para arte latinoamericano moderno y contemporáneo en el Denver Art Museum.

El próximo mes de mayo Fonseca presentará en Venecia el Pabellón de Taiwán, un encargo que refuerza su perfil internacional.

El comunicado oficial subrayó la exploración reciente de “nuevos modelos curatoriales” y una redoblada orientación a las tradiciones curatoriales brasileñas “en diálogo con los debates contemporáneos”.

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