La NASA permite escribir tu nombre con montañas, ríos y cráteres captados desde el espacio: así puedes hacerlo

La NASA te permite escribir tu nombre con ríos, cráteres y más.

La NASA lanzó una herramienta interactiva que permite a cualquier persona escribir su nombre utilizando imágenes reales captadas desde el espacio por los satélites Landsat. La plataforma convierte cada letra en fotografías satelitales de paisajes terrestres como ríos, montañas, caminos de lava, desiertos o cráteres, creando palabras completas a partir de formas naturales observadas desde órbita.

La iniciativa forma parte de las actividades de divulgación vinculadas al programa Landsat, una de las misiones de observación terrestre más importantes de la historia. Además de mostrar el potencial visual de las imágenes satelitales, la herramienta busca acercar al público general a décadas de información científica recopilada por la NASA.

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Cómo funciona la herramienta de la NASA

El funcionamiento es simple. El usuario solo debe ingresar su nombre o cualquier palabra dentro de la plataforma llamada Your Name in Landsat. Después de pulsar Enter, el sistema genera automáticamente una composición formada por distintas imágenes satelitales, donde cada fotografía representa una letra.

La plataforma de la Nasa, Your Name in Landsat, te permite crear tu nombre con imágenes satelitales de la Tierra.

Las letras no son dibujos creados digitalmente, sino formas reales encontradas en la superficie terrestre. Un río serpenteante puede formar una “S”, mientras que un cráter circular o un camino volcánico pueden convertirse en otras letras del alfabeto.

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Además de descargar la imagen final, los usuarios pueden colocar el cursor sobre cada letra para conocer las coordenadas exactas del lugar fotografiado y una breve descripción geográfica de la zona.

El resultado mezcla exploración espacial, cartografía y fotografía satelital en una experiencia interactiva orientada tanto a la divulgación científica como al entretenimiento.

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Solo necesitas escribir tu nombre en la plataforma Your Name in Landsat de la Nasa para obtener tu nombre hecho por ríos, montañas, etc.

Landsat lleva más de 50 años observando la Tierra

La herramienta utiliza el enorme archivo de imágenes generado por los satélites Landsat, un programa conjunto entre la NASA y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Desde el lanzamiento del primer satélite Landsat en 1972, la misión ha capturado imágenes continuas de la superficie terrestre durante más de cinco décadas. Esto ha permitido construir uno de los registros visuales más extensos y completos sobre los cambios ambientales del planeta.

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La NASA explica que el objetivo principal del programa siempre ha sido ofrecer datos científicos confiables para estudiar fenómenos relacionados con el medio ambiente, los recursos naturales y la transformación de la Tierra a lo largo del tiempo.

Los satélites Landsat están encargados de capturar fotos de la superfie terrestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gracias a esa continuidad, investigadores de todo el mundo han utilizado Landsat para analizar el crecimiento de ciudades, la evolución de las líneas costeras, los ciclos agrícolas, incendios forestales, cambios climáticos y deforestación.

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Datos abiertos para cualquier persona

Uno de los aspectos más destacados del programa Landsat es que toda la información recopilada es gratuita y de acceso abierto.

Esto significa que científicos, estudiantes, gobiernos y cualquier usuario pueden consultar y descargar imágenes satelitales sin costo. La política de datos abiertos ha permitido que miles de investigaciones científicas y proyectos ambientales se desarrollen utilizando información de Landsat.

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La Nasa recopila información de la Tierra para que científicos y estudiantes lo pueden analizar. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

Según la NASA, mantener un registro continuo y científicamente consistente es clave para garantizar que las diferencias observadas entre imágenes reflejen cambios reales en la superficie terrestre y no alteraciones técnicas entre satélites.

Tecnología espacial convertida en experiencia interactiva

Aunque Landsat nació como una herramienta científica, iniciativas como Your Name in Landsat muestran cómo los datos espaciales también pueden utilizarse para crear experiencias digitales accesibles para el público general.

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La combinación entre imágenes satelitales, inteligencia visual y participación interactiva refleja una tendencia creciente dentro de las agencias espaciales: acercar tecnologías complejas a las personas mediante plataformas educativas y visuales más simples.

En este caso, la NASA transformó más de 50 años de observación terrestre en una herramienta capaz de convertir nombres y palabras en composiciones creadas a partir de la propia geografía del planeta.

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