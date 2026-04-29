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Convocatoria para jóvenes líderes, esta es la beca para quienes buscan hacer un cambio en su comunidad

La nueva convocatoria del Programa de Excelencia El Valor de Educar beneficiará a estudiantes de nivel medio superior y superior que aspiran a crecer y aportar valor en Coahuila, Sonora y Veracruz

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
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En México, el fortalecimiento de la educación representa una vía decisiva para disminuir las desigualdades y abrir nuevas oportunidades de desarrollo. Numerosos estudiantes, año con año, buscan alternativas que les permitan continuar sus estudios y potenciar sus talentos.

La combinación de apoyos económicos, experiencias formativas y el desarrollo de habilidades personales y técnicas es clave para que estos jóvenes logren materializar sus aspiraciones y aporten soluciones innovadoras a los desafíos de su entorno.

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A partir de 2026, el Programa de Excelencia El Valor de Educar se consolida como una de las iniciativas con mayor alcance y proyección en el norte y sureste de México. Constellation Brands aparece como la organización impulsora de este proyecto, con el objetivo de promover el talento y la vocación de liderazgo entre los jóvenes, preparándolos para ser agentes de transformación en sus comunidades.

Oportunidad única para jóvenes líderes en Coahuila, Sonora y Veracruz

El programa anuncia la apertura de su convocatoria 2026-2027, dirigida a estudiantes que destaquen por su excelencia académica y su vocación de liderazgo comunitario. Esta oportunidad está orientada a quienes desean continuar o iniciar estudios de educación media superior o superior, priorizando a jóvenes comprometidos con el bienestar y el progreso colectivo.

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La convocatoria abarca tres estados estratégicos: Coahuila, Sonora y Veracruz, donde se seleccionarán hasta 1.500 estudiantes (500 por entidad), distribuidos de manera equitativa entre los niveles medio superior y superior. Los aspirantes deberán cumplir con un promedio mínimo de 8,5, ser estudiantes regulares, demostrar liderazgo social y provenir de hogares con ingresos limitados.

TEXTO ALTERNATIVO: La educación transforma vidas y fortalece el tejido social de las comunidades. “El Valor de Educar”: un proyecto que abre puertas a cientos de jóvenes. Inversión en educación: clave para el crecimiento y bienestar colectivo. (Cortesía Constellation Brands).
Inversión en educación: clave para el crecimiento y bienestar colectivo. (Cortesía Constellation Brands).

El periodo de registro es clave para quienes buscan formar parte de esta generación de líderes: inicia el 13 de abril de 2026 y concluye el 6 de mayo de 2026. El proceso es completamente digital, a través de la plataforma oficial:

https://elvalordeeducar.cbrands.mx. Los interesados deberán completar el registro en línea, adjuntar la documentación requerida y presentar una carta de motivación que refleje su trayectoria y aspiraciones.

La selección se realiza mediante un proceso abierto y transparente, que incluye evaluación académica y socioeconómica, entrevistas y revisión por un comité especializado, garantizando que los apoyos lleguen a quienes más lo necesitan y muestran mayor potencial de impacto.

Formación integral y acompañamiento para el desarrollo

Los estudiantes seleccionados recibirán un acompañamiento que va más allá del apoyo económico. El programa integra cursos, talleres, conferencias y actividades diseñadas para el desarrollo de habilidades técnicas y personales, abarcando tanto las competencias académicas como las habilidades blandas. El objetivo de esta iniciativa impulsada por Constellation Brands es tener un enfoque integral que facilite que los jóvenes fortalezcan su liderazgo y capacidad de emprendimiento.

TEXTO ALTERNATIVO: La educación transforma vidas y fortalece el tejido social de las comunidades. “El Valor de Educar”: un proyecto que abre puertas a cientos de jóvenes. Inversión en educación: clave para el crecimiento y bienestar colectivo. (Cortesía Constellation Brands).
El talento local se fortalece a través de programas educativos inclusivos. (Cortesía Constellation Brands).

Entre los beneficios se destaca el pago de cuotas escolares, apoyos de manutención y fondos para titulación o inicio profesional, gestionados conforme los participantes cumplen metas dentro de la Ruta a la Excelencia. El programa, además, incorpora experiencias de inmersión laboral, proyectos de aprendizaje-servicio y actividades de liderazgo comunitario, promoviendo un impacto positivo y duradero en las comunidades de origen de los becarios.

El Programa de Excelencia El Valor de Educar busca impulsar el talento de jóvenes comprometidos con su desarrollo y el de sus comunidades, brindándoles herramientas académicas, económicas y formativas para construir un futuro con mayores oportunidades.

La apuesta de Constellation Brands por la formación de agentes de cambio es fundamental para construir un México más justo y próspero. Proyectos como este demuestran el valor de la colaboración entre empresas, sociedad civil y jóvenes estudiantes, promoviendo la emergencia de una nueva generación de líderes transformacionales.

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