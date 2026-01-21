Cristiano Ronaldo o Lionel Messi: ¿Quién ganaría el Mundial 2026 desde las redes sociales?

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son los deportistas más influyentes en las redes sociales. (Composición-Instagram)

El dominio digital de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi confirma que la rivalidad entre ambos trasciende el fútbol y se libra en las redes sociales. Los últimos datos muestran una diferencia marcada en el volumen total de seguidores, con CR7 como líder absoluto en alcance global.

De otro lado, el argentino destaca por generar niveles de interacción y conexión emocional más altos en momentos clave. En un escenario hipotético donde el “Mundial” se midiera por impacto digital, el resultado dependería de qué se valore más: la cantidad masiva o la intensidad del compromiso.

Cristiano Ronaldo se convirtió en la primera persona del mundo en superar los 1.000 millones de seguidores acumulados en su ecosistema digital, una cifra que integra plataformas occidentales y redes chinas como Weibo y Kuaishou.

Cristiano Ronaldo es la figura pública más seguida de Instagram.

Lionel Messi, por su parte, suma alrededor de 623 millones de seguidores, una cifra menor, pero suficiente para mantenerlo en el podio de las figuras más influyentes de la historia de internet. La diferencia numérica es amplia, pero no explica por sí sola el alcance real de cada uno.

Instagram es el principal campo de batalla. Ronaldo lidera con 670 millones de seguidores y un crecimiento sostenido en los últimos años. Esta base le permite negociar acuerdos comerciales de alto valor, con publicaciones patrocinadas que superan los tres millones de dólares por posteo.

Asimismo, Messi ocupa el tercer lugar global con 511 millones de seguidores. Aunque su audiencia es menor, ostenta uno de los hitos más relevantes de la plataforma: la publicación más “likeada” de la historia, tras ganar el Mundial de Qatar 2022, con más de 74 millones de interacciones.

Lionel Messi cuenta con la publicación con más 'likes' en Instagram.

En Facebook, la tendencia se mantiene. Ronaldo cuenta con 171 millones de seguidores y es la persona más seguida de toda la red social, incluso por encima de grandes corporaciones. Su uso es regular y combina contenido personal, entrenamientos y compromisos comerciales.

Por su parte, Lionel Messi reúne 117 millones de seguidores y mantiene una presencia más institucional, centrada en hitos deportivos y anuncios de marca. Aunque menos activo, conserva una audiencia sólida y estable.

La mayor asimetría aparece en X (antes Twitter). Ronaldo suma 115 millones de seguidores y utiliza la plataforma como un canal de comunicación directa y diaria, con mensajes breves, anuncios y vínculos con patrocinadores. Messi no tiene una cuenta personal oficial en X. Su presencia se limita a perfiles gestionados por marcas, como @TeamMessi, lo que reduce su exposición en una red clave para la conversación en tiempo real.

Cristiano Ronaldo cuenta con su canal de YouTube, en el que se mantiene activo con entrevistas y mostrando su vida personal.

YouTube marca otro punto de diferencia. Ronaldo transformó su canal “UR · Cristiano” en una plataforma de contenidos propia, con 78 millones de suscriptores en 2026 y un crecimiento récord desde su lanzamiento. Allí combina entretenimiento, vida personal y producción de alto nivel. Messi, en cambio, mantiene un canal con 4,4 millones de suscriptores, de uso esporádico y centrado en material de archivo o campañas publicitarias.

En TikTok, ninguno de los dos posee una cuenta personal verificada. Ronaldo prioriza formatos cortos en Instagram y YouTube, mientras que Messi aparece de manera indirecta a través de iniciativas de la MLS y Apple TV, que amplifican su figura sin gestión directa de contenido.

Las diferencias también se reflejan en el tipo de publicaciones. Ronaldo construye una narrativa basada en disciplina, rendimiento, lujo y éxito aspiracional, con una integración visible de marcas y una estrategia constante de autopromoción. Messi apuesta por una comunicación más medida, enfocada en la familia, la gratitud y el recorrido personal, con colaboraciones que privilegian el relato antes que la exposición directa del producto.

Lionel Messi muestra sus logros deportivos en Facebook.

En términos estrictamente numéricos, Cristiano Ronaldo ganaría el Mundial 2026 de las redes sociales por alcance total y presencia multiplataforma. Sin embargo, si el criterio fuera la capacidad de generar momentos históricos de conexión y emoción colectiva, Lionel Messi seguiría siendo un competidor de peso.