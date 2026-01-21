Cómo saber que una llamada es un spam

En algunos teléfonos está activa una herramienta que identifica o filtra estas comunicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar si una llamada es spam es un reto constante para quienes buscan proteger sus datos y evitar fraudes, pero para aquellos usuarios que tienen celulares Android, existe una herramienta que ayuda a identificar y filtrar este tipo de comunicaciones de manera automática, contribuyendo a la seguridad y tranquilidad de quienes utilizan estos dispositivos.

Esta función, integrada en la aplicación de teléfono de la mayoría de los celulares Android, permite activar un identificador de llamadas y un filtro de spam.

Esta opción se desarrolló con el objetivo de reducir la exposición a intentos de estafa, garantizando una capa adicional de protección para las personas.

Cómo activar la protección contra spam en un teléfono Android

Android cuenta con una opción que se puede activar desde la app de Teléfono para esta necesidad. (Foto: Europa Press)

Para habilitar el identificador de llamadas y la protección contra spam en un teléfono Android, se requiere realizar una configuración sencilla desde la aplicación de teléfono predeterminada.

El usuario debe acceder a la app de Teléfono, seleccionar “Más opciones”, luego “Configuración”, y finalmente ingresar a la sección “Identificador de llamada y spam”. En este menú, es posible activar o desactivar la opción “Ver ID de emisor y spam”.

Esta medida no afecta la presentación del número propio al realizar llamadas, porque solo influye en la recepción y filtrado de posibles comunicaciones no deseadas.

Como opción adicional, se puede activar el filtro para bloquear llamadas detectadas como spam, lo que evita la recepción de notificaciones y llamadas perdidas, aunque estas quedarán registradas en el historial para su revisión posterior.

Qué indicios permiten identificar una llamada de spam

Las funciones tecnológicas se deben complementar con prácticas como la atención a detalles como el número de teléfono o señales de advertencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la protección tecnológica, existen elementos que ayudan a identificar una comunicación sospechosa. Una señal relevante consiste en recibir una llamada no solicitada de un número desconocido o de alguien a quien no se le ha proporcionado el contacto.

Según Keeper Security, esto suele indicar un intento de spam, sobre todo cuando no existe un motivo claro para el contacto. Las organizaciones legítimas, afirma la compañía, suelen identificarse de manera formal y utilizan canales de comunicación previamente autorizados por el usuario.

Por qué un mensaje pregrabado puede ser una alerta de estafa

El uso de mensajes pregrabados es una práctica común tanto en empresas como en esquemas fraudulentos. Recibir un mensaje grabado en una llamada inesperada incrementa la posibilidad de estar ante un intento de spam o de estafa.

Los expertos señalan que los estafadores emplean sistemas automatizados para realizar miles de llamadas en poco tiempo, con el objetivo de engañar a los destinatarios.

Las llamadas con mensajes grabados suelen usarse para difundir campañas fraudulentas y obtener información confidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, ante la presencia de un mensaje pregrabado, la medida a seguir es interrumpir la llamada y evitar seguir instrucciones que impliquen compartir datos personales o realizar acciones inmediatas.

Qué hacer si solicitan datos personales durante la llamada

Una táctica recurrente entre los estafadores consiste en solicitar información personal bajo el pretexto de realizar trámites bancarios, fiscales o administrativos.

Las instituciones legítimas ya disponen de la información necesaria y no la solicitan por teléfono en llamadas iniciadas por extraños. Por esta razón, si se solicitan datos sensibles, como números de seguridad social o contraseñas, constituye una señal clara de intento de fraude.

La petición de datos sensibles por parte de desconocidos es una señal clara de intento de estafa telefónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El usuario debe rechazar cualquier requerimiento de información confidencial y verificar la autenticidad del contacto a través de los canales oficiales de la entidad involucrada. La presión para obtener respuestas rápidas y la falta de tiempo para reflexionar suelen ser estrategias utilizadas por los ciberdelincuentes.

Cómo identificar ofertas fraudulentas y pedidos de pago sospechosos

Las llamadas que ofrecen premios, descuentos excesivos o regalos inesperados representan uno de los métodos más habituales de engaño. Ofertas muy buenas para ser ciertas y solicitudes de pagos urgentes, sobre todo mediante tarjetas regalo, son indicios de una posible estafa.

En estos casos, la mejor respuesta consiste en desconfiar, evitar proporcionar datos o realizar pagos y consultar fuentes oficiales. No hay que dejarse llevar por la presión ni aceptar instrucciones de desconocidos por teléfono, porque la mayoría de las empresas legítimas no actúan de esa manera.