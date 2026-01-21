Tecno

Cómo saber que una llamada es un spam

Contestar una comunicación de este tipo puede exponer información personal, facilitar fraudes y permitir el acceso no autorizado a datos sensibles

Guardar
En algunos teléfonos está activa
En algunos teléfonos está activa una herramienta que identifica o filtra estas comunicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar si una llamada es spam es un reto constante para quienes buscan proteger sus datos y evitar fraudes, pero para aquellos usuarios que tienen celulares Android, existe una herramienta que ayuda a identificar y filtrar este tipo de comunicaciones de manera automática, contribuyendo a la seguridad y tranquilidad de quienes utilizan estos dispositivos.

Esta función, integrada en la aplicación de teléfono de la mayoría de los celulares Android, permite activar un identificador de llamadas y un filtro de spam.

Esta opción se desarrolló con el objetivo de reducir la exposición a intentos de estafa, garantizando una capa adicional de protección para las personas.

Cómo activar la protección contra spam en un teléfono Android

Android cuenta con una opción
Android cuenta con una opción que se puede activar desde la app de Teléfono para esta necesidad. (Foto: Europa Press)

Para habilitar el identificador de llamadas y la protección contra spam en un teléfono Android, se requiere realizar una configuración sencilla desde la aplicación de teléfono predeterminada.

El usuario debe acceder a la app de Teléfono, seleccionar “Más opciones”, luego “Configuración”, y finalmente ingresar a la sección “Identificador de llamada y spam”. En este menú, es posible activar o desactivar la opción “Ver ID de emisor y spam”.

Esta medida no afecta la presentación del número propio al realizar llamadas, porque solo influye en la recepción y filtrado de posibles comunicaciones no deseadas.

Como opción adicional, se puede activar el filtro para bloquear llamadas detectadas como spam, lo que evita la recepción de notificaciones y llamadas perdidas, aunque estas quedarán registradas en el historial para su revisión posterior.

Qué indicios permiten identificar una llamada de spam

Las funciones tecnológicas se deben
Las funciones tecnológicas se deben complementar con prácticas como la atención a detalles como el número de teléfono o señales de advertencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la protección tecnológica, existen elementos que ayudan a identificar una comunicación sospechosa. Una señal relevante consiste en recibir una llamada no solicitada de un número desconocido o de alguien a quien no se le ha proporcionado el contacto.

Según Keeper Security, esto suele indicar un intento de spam, sobre todo cuando no existe un motivo claro para el contacto. Las organizaciones legítimas, afirma la compañía, suelen identificarse de manera formal y utilizan canales de comunicación previamente autorizados por el usuario.

Por qué un mensaje pregrabado puede ser una alerta de estafa

El uso de mensajes pregrabados es una práctica común tanto en empresas como en esquemas fraudulentos. Recibir un mensaje grabado en una llamada inesperada incrementa la posibilidad de estar ante un intento de spam o de estafa.

Los expertos señalan que los estafadores emplean sistemas automatizados para realizar miles de llamadas en poco tiempo, con el objetivo de engañar a los destinatarios.

Las llamadas con mensajes grabados
Las llamadas con mensajes grabados suelen usarse para difundir campañas fraudulentas y obtener información confidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, ante la presencia de un mensaje pregrabado, la medida a seguir es interrumpir la llamada y evitar seguir instrucciones que impliquen compartir datos personales o realizar acciones inmediatas.

Qué hacer si solicitan datos personales durante la llamada

Una táctica recurrente entre los estafadores consiste en solicitar información personal bajo el pretexto de realizar trámites bancarios, fiscales o administrativos.

Las instituciones legítimas ya disponen de la información necesaria y no la solicitan por teléfono en llamadas iniciadas por extraños. Por esta razón, si se solicitan datos sensibles, como números de seguridad social o contraseñas, constituye una señal clara de intento de fraude.

La petición de datos sensibles
La petición de datos sensibles por parte de desconocidos es una señal clara de intento de estafa telefónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El usuario debe rechazar cualquier requerimiento de información confidencial y verificar la autenticidad del contacto a través de los canales oficiales de la entidad involucrada. La presión para obtener respuestas rápidas y la falta de tiempo para reflexionar suelen ser estrategias utilizadas por los ciberdelincuentes.

Cómo identificar ofertas fraudulentas y pedidos de pago sospechosos

Las llamadas que ofrecen premios, descuentos excesivos o regalos inesperados representan uno de los métodos más habituales de engaño. Ofertas muy buenas para ser ciertas y solicitudes de pagos urgentes, sobre todo mediante tarjetas regalo, son indicios de una posible estafa.

En estos casos, la mejor respuesta consiste en desconfiar, evitar proporcionar datos o realizar pagos y consultar fuentes oficiales. No hay que dejarse llevar por la presión ni aceptar instrucciones de desconocidos por teléfono, porque la mayoría de las empresas legítimas no actúan de esa manera.

Temas Relacionados

LlamadaspamInformación personalFraudesDatos sensiblesTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

El ajuste de WhatsApp que debes revisar una vez al mes para evitar que te espíen

WhatsApp incluye herramientas de seguridad que, con un control mensual, permiten reducir de forma significativa el riesgo de hackeos

El ajuste de WhatsApp que

Memoria USB: qué significan sus siglas, para qué sirven y con qué dispositivos son compatibles

Pese al avance del almacenamiento en la nube y los discos externos, estos elementos siguen siendo herramientas útiles para el traslado rápido y seguro de archivos

Memoria USB: qué significan sus

De “hazte rico rápido” a falsas alertas de cuenta: aprende a distinguir el spam por SMS y proteger tus datos

Los ciberdelincuentes perfeccionan sus métodos usando mensajes persuasivos y enlaces maliciosos, por lo que la prevención y el uso de herramientas de seguridad son fundamentales

De “hazte rico rápido” a

Convierte tus clases en un podcast usando la IA de Google Classroom y Gemini

Los profesores pueden definir voces, tonos y formatos para captar mejor la atención de los estudiantes

Convierte tus clases en un

Acción, estrategia y multijugador: los 5 juegos gratuitos que Steam destaca en enero de 2026

Los títulos seleccionados ofrecen experiencias completas, con comunidades activas, servidores estables y actualizaciones frecuentes

Acción, estrategia y multijugador: los
DEPORTES
Fue uno de los técnicos

Fue uno de los técnicos sorpresa de la Bundesliga, pero le dio un drástico cambio a su vida y dirigirá una cadena de hamburguesas

El renacer de Guido Andreozzi: de la charla que cambió su carrera al sueño cumplido de la Copa Davis

Con un gol de Giuliano Simeone, Atlético de Madrid y Galatasaray empatan por la Champions League: la agenda completa

Sebastián Báez y Novak Djokovic salen a la cancha en el Australian Open: hora y cómo ver los partidos en vivo

El afectuoso cruce de mensajes entre Mastantuono y Bellingham tras la victoria del Real Madrid por Champions: el apodo que le puso el inglés

TELESHOW
Daniela Christiansson publicó la tierna

Daniela Christiansson publicó la tierna foto de Lando López, el hijo de Maxi, con el pequeño delantal de MasterChef

Las vacaciones mágicas de El Polaco y Barby Silenzi con su hija Abril en Disney

La buena noticia que recibió Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López

La primera foto del elenco de Felicidades, el film de Alex de la Iglesia que se empieza a grabar en el país

Susana Giménez, Juan José Campanella, El Eternauta y Belén, ganadores en los premios Rose d’Or Latinos 2026

INFOBAE AMÉRICA

Los uruguayos viajaron menos al

Los uruguayos viajaron menos al exterior en 2025: las salidas hacia Argentina cayeron un 29%

Panamá cierra términos de financiamiento con garantías del Banco Mundial

Estados Unidos sancionó organizaciones humanitarias en Gaza y un grupo ligado a flotillas por vínculos con Hamas

La expansión internacional del hip-hop: el histórico sello Def Jam desembarca en China

La Junta de Paz de Trump: qué es, cómo funciona, quién la integra y su impacto en la diplomacia internacional