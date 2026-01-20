Tecno

Pix en Brasil: seis consejos para pagar de forma segura desde el celular y evitar fraudes

Revisar los datos del destinatario, activar notificaciones y proteger el teléfono son medidas clave para usar Pix de forma segura durante viajes y vacaciones

Guardar
Consejos para usar Pix en
Consejos para usar Pix en Brasil.

Pix se consolidó como uno de los medios de pago digitales más utilizados en Brasil y su uso crece de manera sostenida durante la temporada de vacaciones, especialmente entre turistas que buscan evitar el efectivo y las tarjetas físicas.

La posibilidad de pagar desde el celular, con acreditación inmediata y conversión automática de moneda, lo convirtió en una herramienta clave para compras cotidianas en comercios, ferias y servicios. Sin embargo, como ocurre con cualquier sistema digital, su uso requiere ciertas precauciones para evitar fraudes y errores en las transacciones.

Durante el verano, miles de viajeros, entre ellos argentinos, eligen pagar con Pix a través de billeteras digitales o aplicaciones bancarias que permiten operar sin abrir una cuenta en Brasil. En muchos casos, el sistema muestra el monto en reales y su equivalente en la moneda de origen antes de confirmar la operación, lo que aporta mayor transparencia.

Billeteras digitales de Argentina habilitan
Billeteras digitales de Argentina habilitan opción de pago con Pix.

Uno de los fraudes más conocidos en Brasil es el denominado “golpe da maquininha”, en el que el valor de la compra se altera antes de que el usuario confirme el pago, aprovechando una distracción. En este escenario, Pix ofrece una ventaja: el pago solo se concreta si el usuario valida manualmente el monto desde su celular. Por ese motivo, la atención previa a cada operación es clave.

Especialistas en pagos digitales y plataformas financieras recomiendan seguir una serie de medidas básicas para utilizar Pix de forma segura durante el viaje. Estas son las principales:

1. Revisar el monto antes de confirmar la operación

Antes de aprobar cualquier pago, es fundamental verificar que el importe en reales coincida con el valor del consumo y que la conversión a la moneda de origen sea correcta. La confirmación manual es la última instancia para evitar cobros indebidos.

2. Verificar los datos del destinatario

Cuando se paga mediante una clave Pix ingresada manualmente, se debe comprobar que el nombre del comercio o de la persona que recibirá el dinero sea el correcto. Esta validación ayuda a evitar envíos erróneos o engaños.

Es importante verificar los datos
Es importante verificar los datos antes de pago con Pix en Brasil. REUTERS/Pilar Olivares/Foto de archivo

3. Desconfiar de llamadas o mensajes que pidan información

Solicitudes de datos personales, códigos o accesos realizadas por teléfono o aplicaciones de mensajería suelen estar asociadas a intentos de suplantación. Las plataformas oficiales no solicitan información sensible por esos canales.

4. Activar notificaciones en tiempo real

Contar con alertas por cada movimiento permite detectar de inmediato cualquier transacción no habitual y reaccionar rápidamente ante un posible fraude.

5. Reportar movimientos sospechosos

Ante un pago no reconocido o una situación irregular, se recomienda realizar la denuncia de forma inmediata desde la aplicación de la billetera digital o del banco, utilizando los canales de ayuda disponibles.

Siempre es importante revisar los
Siempre es importante revisar los movimientos tras terminar de pagar con Pix. (Télam)

6. Proteger el teléfono celular

Mantener activas las funciones de seguridad del dispositivo, como huella digital, reconocimiento facial o bloqueo automático, y evitar dejar el teléfono desbloqueado en espacios muy concurridos reduce el riesgo de accesos no autorizados.

Además de estas recomendaciones, el ecosistema de pagos digitales continúa ampliándose. En ese marco, MODO anunció el lanzamiento de una nueva funcionalidad que permite a los usuarios pagar con Pix en Brasil directamente desde sus aplicaciones bancarias, sin necesidad de descargar apps adicionales, usar efectivo ni contar con una cuenta en el exterior.

La operatoria se realiza a través de un código QR interoperable. El usuario escanea el QR Pix del comercio, visualiza el monto en reales junto con la conversión en tiempo real, elige la cuenta bancaria desde la cual pagar y confirma la transacción. La acreditación es inmediata y el comprobante se genera en el momento.

En Argentina, existe más de
En Argentina, existe más de una manera de recargar Pix para hacer pagos en Brasil. - pagos digitales

La solución está adaptada a las normas de cumplimiento del mercado argentino y habilita a millones de usuarios a operar con Pix en Brasil y en otros países donde el sistema esté disponible. De este modo, Pix se consolida no solo como una alternativa práctica para los pagos en vacaciones, sino también como una herramienta que, utilizada con atención, permite realizar transacciones digitales de forma segura y eficiente.

Además de ello, Binance también incorporó el sistema Pix como medio de pago para los usuarios argentinos que viajen a Brasil, permitiéndoles realizar pagos instantáneos en reales a través de Binance Pay. La integración habilita transferencias tanto a comercios como a personas dentro del país, utilizando criptomonedas como fuente de fondos y facilitando las operaciones en moneda local en uno de los mercados más grandes de América Latina.

Temas Relacionados

PixMundo FintechBrasilPagosLo último en tecnologíatecnología-noticiasBilletera digital

Últimas Noticias

Cómo el uso del celular está cambiando la ansiedad y la depresión en adolescentes

La exposición prolongada a pantallas, en especial el celular, se ha relacionado con alteraciones del sueño

Cómo el uso del celular

Mensajes eliminados en WhatsApp: cómo leerlos sin descargar aplicaciones

Android dispone de una función llamada historial de notificaciones que facilita la recuperación de textos borrados de la app

Mensajes eliminados en WhatsApp: cómo

Colombia tiene cuatro destinos más buscados en Booking para viajar en enero 2026: descubre cuáles y por qué

Destinos nacionales que combinan naturaleza, comodidad y actividades para todos, con el fin de aprovechar los días previos al regreso a clases escolares

Colombia tiene cuatro destinos más

Wikipedia acuerda alianzas con Amazon, Meta y Microsoft para suministrar contenido a empresas de IA

El acuerdo con estas grandes compañías se suma a colaboraciones previas, como la establecida con Google en 2022

Wikipedia acuerda alianzas con Amazon,

Modo BTS en WhatsApp: cómo activarlo antes de su tour mundial 2026

La personalización no modifica el funcionamiento ni la seguridad de WhatsApp, ya que solo se trata de cambios estéticos

Modo BTS en WhatsApp: cómo
DEPORTES
El Inter de Lautaro Martínez

El Inter de Lautaro Martínez perdió 3-1 ante Arsenal y se complicó en la Champions League: todos los goles de la jornada

Otro escándalo salpica a Tsitsipas: a una semana de blanquear su romance, aparecieron fotos de su nueva novia con otro hombre

Del golazo con la pierna inhábil al lujo que levantó al público: el gran partido de Mastantuono en el triunfo del Real Madrid

Sorpresa en la Champions League: Manchester City perdió contra el Bodo Glimt de Noruega y puso en riesgo su pase a octavos

Faustino Oro logró otra contundente victoria en el Challengers de Países Bajos y es uno de los escoltas

TELESHOW
“Soda Stereo me pareció siempre

“Soda Stereo me pareció siempre una porquería”, la antigua grieta rockera que reabrió Germán Daffunchio

El fuerte descargo de Sabrina Rojas en medio del escándalo Siciliani-Castro: “Hay una no sororidad”

A los 92 años murió Adela Gleijer, actriz de Verano del ‘98 y Los Roldán

El homenaje de Susana Roccasalvo a su esposo, a una década de su muerte: “Siempre estás presente”

Así entrena Juana Viale en Mar del Plata: ejercicio y paisajes en la rambla

INFOBAE AMÉRICA

El correísmo evalua separar a

El correísmo evalua separar a una alcaldesa tras revelarse su vínculo íntimo con un narco asesinado

Siria anunció un cese al fuego de cuatro días con los kurdos en el norte del país

El discreto encanto de Groenlandia

Tensión por Groenlandia: el primer ministro de Canadá advirtió que Rusia es “una clara amenaza para el Ártico”

Presidentes de Brasil, Ecuador y Guatemala asistirán al Foro de la CAF en Panamá